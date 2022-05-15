Исчезнувший город и огненные шары. Разгадка «аномалий» Плещеева озера

Об «аномалиях» Плещеева озера, расположенного на юге Ярославской области возле Переславля-Залесского, ходит много легенд. Кроме передвигающегося Синь-камня и странного исчезновения города Клещин вместе с его жителями, местные говорят о пропажах рыбаков и аквалангистов, а также об «огненных шарах». Почему во всем этом нет никакой мистики — в материале «Газеты.Ru».

Пропавший город

Древнерусский город Клещин, находящийся рядом с Плещеевым озером, процветал до XII века, пока в один момент все его жители вдруг не исчезли.

Согласно легенде, местные обидели богов, которые, разгневавшись, прокляли город вместе с его жителями. Последние из-за этого то ли бросили свои дома, то ли просто исчезли. По другой из версий, жители покинули город «по воле озера», которое якобы нагоняло страх на жителей прибрежных сел, творившейся там «чертовщиной».

Так или иначе, вместо Клещина решили основать Переславль-Залесский – город, «перенесенный за лес», который существует по сей день. И по сей день местные рассказывают друг другу страшные сказки, пытаясь понять, куда когда-то исчезло целое поселение.

Облегчили работу мистикам историки, которые выяснили: боги и озеро отношения к пропаже людей не имеют. «Виноват» во всем князь Юрий Долгорукий, который в 1152 году переместил Клещин вместе со всеми жителями на равнину берега реки Трубеж, там, где она впадала в Плещеево озеро.

Позже – примерно в 1385 году — Клещин будет упомянут в «Списке городов русских дальних и ближних» вместе с Переяславлем (ныне Переславль-Залесский).

Огненные шары над озером

Плещеево озеро является и излюбленным местом уфологов. Привели к этому свидетельства местных жителей о том, что они видят разнообразные огненные шары, которые светятся над водой и тут же исчезают.

Так появились слухи об НЛО. Но экологи разбили версию об инопланетянах, причем реальность оказалась тревожнее: огненные шары – это не летающие тарелки, а ядовитый газ фосфин, который воспламеняется, контактируя с воздухом. Называется это «блуждающими» или «болотными» огнями. Чаще всего они наблюдаются в ночное время суток на болотах и в полях и сигнализируют о критической степени загрязнения и снижении уровня воды.

Ученые утверждают: если меры по очищению озера не предпринять, через несколько десятилетий оно может превратиться в болото.

Плещеевское чудовище и исчезновение людей

Часто, по словам местных жителей, в водах Плещеева озера бесследно исчезают ныряльщики, аквалангисты и рыбаки. Трупы найти почти никогда не удается, а лодки и вовсе переворачиваются или ломаются напополам.

Говоря о том, почему это происходит, горожане пугают туристов очередными легендами: рассказывают о плещеевском чудовище, которое кормится теми, кто тревожит озеро. Как бы в подтверждение наличия в воде нечисти приводят в пример пойманную в 1950-х года кистеперую рыбу латимерию, считавшуюся вымершей. Вот только чудища своими глазами никто не видел, как и «разломанных» им напополам лодок. Поимку же вымершей рыбы позднее признали неудачной шуткой и мистификацией.

Передвижение Синь-камня

Огромный валун под названием Синь-камень, названный так из-за отсвечивания синим цветом, находится на берегу Плещеева озера с древних времен. Еще финно-угорские племена поместили камень на вершину холма около водоема, поклоняясь ему. Традицию переняли и славяне, назвав холм Ярилиной горой, в честь языческого бога солнца Ярилы, и поклоняясь уже ему.

Но продлилось это только до Крещения Руси. Языческий Синь-камень сбросили с горы и возвели на ней храм. Люди, тем не менее, все равно приходили к камню и проводили ритуалы. Церкви это не нравилось: от «бесовского камня» решили избавиться, сбросив его в колодец и засыпав землей. Вот только Синь-камень каким-то таинственным образом вновь оказался на поверхности. Пытались валун даже топить в озере, но через несколько десятков лет камень опять оказывался на берегу.

Это привлекало и продолжает привлекать людей еще больше, к тому же с некоторых пор камню стали приписывать и волшебные свойства, якобы он может вылечить различные болезни. Больше всего популярен валун у бесплодных женщин.

Вокруг таинственных передвижений камня тоже стали выстраиваться теории. Мистики уверяют, что он или живой и обладает разумом, или передвигается силами языческих богов, или управляется полтергейстом или телекинезом.

Естественная наука в то же время уверяет: каждую весну к северо-восточному берегу Плещеева озера ветры гонят торосы – нагромождение обломков льда, доходящих в высоту до 20 метров. Если Синь-камень вмерзает в такой лед, он может передвигаться на большие расстояния и даже выходить на берег.

Неподтвержденные «аномалии»

Помимо прочего, на слуху оказались рассказы людей о том, что после купания в Плещеевом озере у них выпадают волосы по всему телу, а на коже появляется неизвестная сыпь, чешуйки и наросты, которые проходят самостоятельно спустя несколько дней.

К медикам с подобной симптоматикой после купания в озере никто не обращался и зафиксированы все эти «болячки» никогда не были. Пробы воды отклонений не показали.

Также были свидетельства и о «всепоглощающем тумане» Плещеева озера, попав в который, человек видит тропинку и, ступив на нее, попадает в искривленную пространственно-временную реальность. Человек якобы проводит на тропинке две минуты, а на самом деле его нет несколько дней. Доказать реальность таких «пропаж» также никто не смог.