Маньяк по прозвищу Режиссер. Как юные москвички попадали на смертельные кинопробы

В конце 80-х в Москве появился маньяк, изнасиловавший 17 несовершеннолетних девушек и убивший двух из них. Преступник представлялся своим жертвам режиссером «Мосфильма», опаивал психотропными препаратами, а после выбрасывал их на улицу. Как на маньяка повлиял роман «Лолита», почему после серии изнасилований он решил убивать своих жертв и как смог найти подельниц в лице сожительницы и больной девочки-подростка — в материале «Газеты.Ru».

«Проверка актерских способностей»

С 1988 года по 1990 год по Москве прокатилась волна изнасилований, в том числе и несовершеннолетних девушек. А после начались и жестокие убийства. Следователи решили, что это дело рук серийного преступника, единственное, что было о нем тогда известно известно, — злоумышленник представлялся режиссером и якобы отбирал девушек для участия в кинопробах.

Первой жертвой маньяка оказалась несовершеннолетняя, которая приехала из Ногинска в центр Москвы за покупками. Рядом с магазином «Детский мир» к ней подошел мужчина и представился режиссером. Он показал удостоверение — там было указано, что его зовут Чаплыгин Эдуард Львович, а работает он в «Мосфильме».

Сперва девушка с сомнением отнеслась к его просьбе поучаствовать в съемках фильма совместного производства с французской киностудией. Но злоумышленнику удалось полностью расположить ее к себе, описывая в деталях кинофильм, съемки которого, по его словам, должны были проходить в Париже.

Единственное, что смущало девушку, — несколько постельных сцен. Тогда мужчина предложил ей проехать в квартиру, где располагалась съемочная группа, и провести короткие пробы. Та согласилась. Сперва режиссер завел ее в подъезд, где попросил изобразить что-нибудь «для проверки актерских способностей», а потом раздеться до пояса.

Также новый знакомый дал жертве выпить две таблетки — якобы на съемках, возможно, придется пить шампанское, а препарат нейтрализует действие алкоголя. Когда они пришли в квартиру, псевдорежиссер угостил ее крепким кофе. На вкус напиток оказался неприятным и чересчур горьким. «Чаплыгин» пояснил: это настоящий, бразильский кофе.

После это память девушки затуманилась. Только спустя некоторое время она пояснит оперативникам, что находилась в каком-то заторможенном состоянии. «Чаплыгин» снял с нее купальник, разделся сам, включил камеру и «совершил с ней половые акты в обыкновенной и извращенной форме».

Завершив свои действия, «Чаплыгин» одел ее в старые чужие вещи, отвез в район железнодорожной станции Подольск и оставил там. Жертву нашли сотрудники милиции. Однако детально описать преступника и помочь его поймать девушка так и не смогла.

«Заставлял есть свой кал и пить мочу»

Маньяк-режиссер тем временем продолжал заманивать несовершеннолетних и насиловать их, некоторых он держал по несколько дней в плену. Перед тем, как отпустить, «Чаплыгин» накачивал жертв сильнодействующими препаратами, после которых вспомнить о произошедшем они уже не могли.

«Это были самые страшные дни в моей жизни. Он держал меня на привязи в своей квартире пять дней. Каждый день он насиловал меня по два-три раза, самыми извращенными способами. Заставлял есть свой кал и пить мочу, а один раз он вскрыл мою вену и заставил меня выпить стакан крови», — рассказывала одна из жертв на допросе.

Чем больше жертв становилось, тем сильнее серийный насильник начинал нервничать. Мужчина опасался, что кто-нибудь из пострадавших вспомнит его внешность и адрес.

Режиссер пришел к выводу, что безопаснее будет не оставлять девушек в живых. Так из насильника мужчина превратился в убийцу. Причем с девушками он расправлялся разными способами, чтобы сотрудники милиции не связали эти преступления в серию.

Так, первую убитую «Чаплыгин» лишил жизни с помощью ножа, а вторую утопил в ванне. Третья девушка, которую он душил поясом от халата и выбросил на улицу, потом очнулась и в итоге осталась в живых. Также сумели выжить еще пять девушек, которым насильник дал смертельную дозу препаратов.

Изнасиловав и ограбив очередную жертву, «Чаплыгин» приготовил порошок из 80 таблеток, взял бутылку с водой и потащил едва стоящую на ногах девушку к пригородной электричке на станцию Царицыно. Перед посадкой в вагон он заставил ее проглотить смертельную дозу снотворного под видом кефира. Затем мужчина внес тело в вагон и положил на лавку — жертва уже была без сознания. Сам режиссер вышел из электрички.

Такую же схему насильник применял и с другими девушками, но, вопреки ожиданиям преступника, смертельную дозу лекарств его жертвы не принимали — их рвало, а медпомощь во всех случаях была оказана вовремя. Правда, несколько дней девушки находились в критическом состоянии, однако в итоге выживали.

«Ну что, режиссер, приехали?»

В 1990 году случилось то, чего маньяк так опасался: одна из выживших жертв не полностью потеряла память, сумев, пусть и не сразу восстановить воспоминания о дне нападения. Девушка смогла описать злоумышленника и даже показала улицу и дом, куда ее приводили на «кастинг».

Также жертва вспомнила: несколько дней она провела в квартире, из окна которой был виден памятник бородатому мужчине. Следователи поняли и предположили, что это может быть памятник Хо Ши Мину возле метро «Академическая».

К тому времени значимых улик, которые позволили бы поймать насильника, у следователей не было. Общим мотивом в показаниях была история о режиссере с «Мосфильма», подходившем к девушкам прямо на улице с предложением поучаствовать в кинопробах.

Сотрудники МУРа Сергей Карасев, Вячеслав Зайцев, Сергей Лосев просмотрели тысячи личных дел сотрудников «Мосфильма», пытаясь отыскать хоть какую-то зацепку. В центре Москвы, около магазинов «Детский мир», «Петровский пассаж», на Кузнецком мосту и Пушкинской улице, а также возле метро «Академическая» под видом скучающих девушек ходили оперативницы, на которых, впрочем, злоумышленник никакого внимания не обращал.

Задержать мужчину удалось по чистой случайности — уговорив очередную девушку поехать к нему, он поймал такси. Машина оказалась подставная, за ее рулем сидел оперативник. После того, как дверь автомобиля захлопнулась, водитель заявил пассажиру: «Ну что, режиссер, приехали?»

Ответ на вопрос шокировал. Серийный насильник и убийца, которого в милиции прозвали «Режиссером смерти», спокойно ответил: «Убийства интересуют? Готов рассказать».

Последователь Гумберта

В ходе многочисленных допросов стало известно и настоящее имя маньяка — его звали Валерий Георгиевич Асратян. Родился мужчина в Ереване в благополучной семье.

Судебные психиатры обнаружили несколько странностей в его детстве. В частности, Асратян предпочитал играть с девочками в куклы, нежели с мальчиками. Первый сексуальный опыт у него случился в 13-летнем возрасте со взрослой женщиной. На протяжении нескольких лет после этого его любовницами становились ровесницы, которых Асратян с легкостью склонял к интимной связи.

Чем больше опыта набирался маньяк, тем отчетливее он понимал — его привлекают совсем юные девочки. Окончательно он пришел к этому выводу после прочтения романа Владимира Набокова «Лолита». Асратян видел себя в роли Гумберта, а образ Лолиты стал для него идеалом.

В школе он увлекся психологией, а после получения аттестата в 1975 году поступил в республиканский пединститут по специальности «дошкольная психология и педагогика». Спустя пять лет Асратян устроился на работу психологом в специнтернат для детей-инвалидов, а еще через год переехал жить в Москву, удачно женившись на одинокой женщине.

В 1982 году мужчину осудили на два года за домогательства к несовершеннолетнему ребенку. Тогда он на улице приставал к девочке, которая закричала и указала прохожим на Асратяна.

Спустя год после освобождения мужчина надругался над другой девочкой. Маньяка осудили и приговорили к четырем годам колонии. На свободу он вышел уже в 1987 году — за примерное поведение. Но к жене у Асратяна вернуться не получилось — супруга выгнала его из дома.

Подельницы

Также во время допросов Асатрян признался, что у него была подельница, которая помогала ему заманивать жертв. После освобождения, когда жена не пустила его на порог дома, мужчина познакомился с 40-летней москвичкой Мариной Агаевой и ее 14-летней психически нездоровой дочерью.

Позже он заставил мать и дочь содействовать ему в преступлениях — их он запугивал убийством, а также использовал в качестве наложниц. А сильнодействующие лекарства, которые принимала подросток, использовал против своих жертв. Уже тогда он придумал сценарий по заманиванию девушек, сделав себе фальшивое удостоверение режиссера.

«Мать с дочерью помогали создать у девушек уверенность, что мы действительно съемочная группа. Заранее договаривались: кто и что обязан делать. Дополнительно Марина и Таня (дочь Агаевой. — «Газета.Ru») должны были помогать девушкам, водить их в туалет, кормить.

Под воздействием таблеток у некоторых случалось непроизвольное мочеиспускание, текли слюни. Нужно было стирать белье и вещи, убирать в квартире, следить за их состоянием», — делился со следователями Асратян.

Также с помощью сожительницы маньяк после изнасилования переодевал беспомощных девушек в обноски, снимал с них кольца, сережки, кулоны, вливал им в рот большую дозу препарата, а затем выпроваживал из дома. Выводил своих жертв он всегда окольными путями, чтобы девушка ни при каких обстоятельствах не могла найти дом или вспомнить дорогу, по которой они шли.

Продавая украденные драгоценности, Асратян покупал шампанское и одежду, чтобы быть более правдоподобным в образе режиссера. Чаще всего для обездвиживание жертв он использовал нейролептики, транквилизаторы, седативные препараты, антидепрессанты, комбинируя их в разных сочетаниях и дозах. Лекарства для злоумышленника приобретала Агаева, покупавшая их в аптеке по рецептам, выписанным больной дочери.

Удивил Асратян оперативников своей разговорчивостью — он рассказывал буквально во всех деталях, как убивал и насиловал своих жертв.

Свою сожительницу и ее дочь лжережиссер также заставлял участвовать в изнасиловании жертв. Он с интересом наблюдал за сценами лесбийского секса, присоединялся к ним и устраивал оргии по собственному сценарию.

Средства контрацепции маньяк не использовал — одна из жертв забеременела после нахождения в плену режиссера. Несовершеннолетняя девушка, скрывшая от родителей то, что с ней произошло, сообщила об этом слишком поздно. Врачи не рискнули делать аборт, и она родила ребенка от маньяка.

Просил его казнить

Во время предварительного следствия Асратян сидел в камере без соседей — именно ради этого он пошел на контакт с правоохранителями и откровенно, в подробностях, рассказал им о своих преступлениях. Мужчина боялся того, что с ним могли сделать сокамерники за насилие над несовершеннолетними.

По этой же причине на суде он потребовал для себя высшей меры наказания. В итоге его приговорили к расстрелу. В ходе следствия была доказана его вина в совершении 17 изнасилований, два из которых были сопряжены с убийствами, а шесть — с покушениями на убийство.

С момента ареста до казни Асратяна прошло шесть лет, во время которых он все же подвергался нападениям со стороны некоторых заключенных. Психических отклонений у обвиняемого выявлено не было.

Когда его спросили перед казнью, чего бы он хотел, Асратян ответил: «Я хочу, чтобы мой приговор быстрее привели в исполнение и избавили меня от этого груза».

Кассационную жалобу после суда он писать отказался и был казнен в 1996 году в СИЗО Бутырка. Марина Агаева, которая ему помогала, была приговорена к 10 годам лишения свободы. Ее дочь из-за психических отклонений не осудили, хотя Асратян утверждал, что и она принимала участие в преступлениях.