«Необычное событие». Как распространяется оспа обезьян

Случаи оспы обезьян выявлены уже в 12 неэндемичных странах. При этом связь между заражением и поездкой заразившихся в регион, где оспа обезьян является эндемической болезнью, не установлена, сообщили в ВОЗ. Заражение происходит при тесном физическом контакте между больными и здоровыми людьми. В организации указали, что выявление заболевания у людей, которые не посещали эндемичные страны, является «в высшей степени необычным событием». На этом фоне в России призвали задуматься, не пора ли возобновить вакцинацию от натуральной оспы.

Всемирная организация здравоохранения располагает данными о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и еще о 28 предполагаемых случаях. Сообщения о них поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными. Об этом в воскресенье, 22 мая, проинформировала ВОЗ на своей странице в Twitter. В Минздраве рассказали, у кого в России есть иммунитет к оспе обезьян Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что благодаря вакцинации у части жителей России есть... 22 мая 14:10

По состоянию на 14:00 мск 21 мая, в организацию «поступили сообщения из 12 не являющихся эндемичными государств, расположенных в трех регионах ВОЗ, о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян и 28 случаях, в отношении которых существует подозрение и проводится расследование».

Связь между заражением и поездкой заразившихся в регион, где оспа обезьян является эндемической болезнью, не установлена, отметили в ВОЗ. В организации указали, что выявление заболевания у людей, которые не посещали эндемичные страны, является «в высшей степени необычным событием».

«В основном случаи были выявлены среди мужчин, имевших секс с мужчинами и обратившихся в учреждения первичной медицинской помощи и клиники сексуального здоровья», — отмечается в сообщении.

Заражение происходит при тесном физическом контакте между больными и здоровыми людьми. Секвенирование генома из взятого в Португалии биологического образца указывает на тесную связь со случаями заражения 2018 и 2019 годов, когда инфекция была завезена из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур, рассказали в ВОЗ. В России коронавирус подтвердился еще у 4 710 человек В России выявили 4 710 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб . 22 мая 11:31

Оспа обезьян является эндемической в Бенине, Габоне, Гане, Демократической Республике Конго, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Нигерии, Республике Конго, Сьерра-Леоне, Центрально-Африканской Республике и Южном Судане.

ВОЗ также сообщила, что созовет экспертов «для обсуждения рекомендаций по вакцинации». В организации порекомендовали продолжать следить за эпидемиологической ситуацией в не являющихся эндемичными странах, где обнаружились случаи заражения оспой обезьян. Речь идет, в частности, о выявлении контактов больных людей со здоровыми, пишет ТАСС.

Где уже выявили оспу обезьян

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. Врач Жемчугов предложил задуматься о возобновлении в РФ вакцинации от натуральной оспы Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что эпидемиологам после начала... 22 мая 14:10

Вирус оспы обезьян выявлен в Европе и на других континентах. За последнее время он был обнаружен, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

Не допустить завоза инфекции в Россию

19 мая Роспотребнадзор сообщил об усилении мер санитарно-карантинного контроля на границе России, чтобы не допустить завоза в страну оспы обезьян. По данным ведомства, для моментального выявления возможных случаев оспы обезьян Центр «Вектор» создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания.

Сейчас случаев оспы обезьян на территории РФ нет, риск завоза инфекции оценивается как низкий, указали в Роспотребнадзоре.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у части жителей России уже есть иммунитет к оспе обезьян, так как в СССР до 1980 года проводилась обязательная вакцинация. По его словам, в России системы диагностики этого заболевания были зарегистрированы еще в 2017 году, поэтому в стране нет проблем с постановкой диагноза. В ВОЗ сообщили о 92 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян в 12 странах Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили, что в мире насчитывается... 22 мая 14:10

На этом фоне врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что эпидемиологам после начала распространения за рубежом оспы обезьян стоит задуматься, не пора ли возобновить в России вакцинацию от натуральной оспы.

По его словам, оспы обезьян на территории РФ действительно опасаться не стоит. При этом он отметил, что не стоит и исключать вероятность биотерроризма.

Натуральная оспа исчезла, поскольку не имела природных очагов, напомнил доктор медицинских наук. «Панику поднимать не стоит, но специалистам, я думаю, стоит решить вопрос о возобновлении вакцинации, может быть, с доработкой вакцины», — сказал Жемчугов.

Натуральная, или черная оспа — вирусная инфекция, которая только в XX веке убила от 300 млн до 500 млн человек. Это первое из двух инфекционных заболеваний (второе — чума крупного рогатого скота), побежденное с помощью массовой вакцинации. Последний случай заражения был зарегистрирован в 1978 году.