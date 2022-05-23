«Я не хотел убивать этого человека». Российскому военному дали пожизненный срок на Украине

21-летнего российского танкиста Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство мирного жителя Сумской области Украины. Сам военнослужащий признал свою вину, при этом его защита будет добиваться оправдания в апелляции. Это первый приговор российским военнослужащим за военные преступления на Украине. В Кремле заявили, что взволнованы ситуацией с Шишимариным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Соломенский районный суд Киева в понедельник, 23 мая, приговорил к пожизненному лишению свободы 21-летнего Вадима Шишимарина, командира отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Его признали виновным в убийстве жителя села Чупаховка Сумской области Александра Шелипова. Это первый приговор российским военнослужащим за военные преступления на Украине, передает «Новая газета. Европа» из зала суда. В Кремле обеспокоены судьбой российского контрактника, которого судят в Киеве Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве взволнованы ситуацией... 23 мая 15:33

Как установило следствие, 28 февраля Шишимарин несколько раз выстрелил в 62-летнего Александра Шелипова из автомата. Случайно попавшийся им на пути мужчина ехал по обочине на велосипеде. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия, неподалеку от своего дома.

Действия российского военного квалифицировали по части 2 статьи 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны»).

Представитель гособвинения просил признать его виновным и назначить ему максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

О чем рассказал подсудимый

Как сообщил в ходе судебного заседания сам Шишимарин, 28 февраля его колонна двигалась в сторону России, чтобы вывезти с поля боя раненых. Однако через несколько часов колонну разбили: были повреждены БТР и медицинский КАМАЗ. Военная спецоперация РФ на Украине. День 89-й Россия отозвала кандидатуру Москвы на право проведения международной выставки «Экспо-2030». В Кремле... 23 мая 16:12

Тогда Шишмарин вместе с другими военными угнал машину у одного из местных жителей, чтобы доехать до расположения российских войск. По дороге они увидели Шелипова, который разговаривал по телефону.

«Прапорщик Кафуров приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас сдаст. Я выстрелил короткой очередью», — рассказал военный.

Он добавил, что после этого решил сдаться в плен, так как не хотел воевать, и попросил прощения у вдовы погибшего Екатерины Шелиповой. Она в свою очередь сказала, что считает пожизненное заключение для Шишимарина адекватной мерой наказания. «Но если его поменяют на наших защитников «Азовстали», я не буду против», — подчеркнула Шелипова.

«Понимал опасность своих действий»

Судья зачитал протоколы осмотра автоматов и их номера, в том числе номер автомата Шишимарина, и рассказал, что на месте убийства был проведен судебный эксперимент с участием четырех свидетелей. Песков не смог прокомментировать информацию о суде над российскими военными на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать информацию о том... 23 мая 15:33

Суд пришел к выводу, что убийство было умышленным.

«Отказ исполнять приказ ничем не грозил Шишимарину. Также он мог сделать вид, что стрелял и не попал, а поведение обвиняемого на суде показывает, что Шишимарин понимал опасность своих действий», — заявил судья, отклонив показания стороны защиты о том, что российский военный якобы не собирался убивать Шелипова.

Кроме того, суд отметил, что это преступление международного характера из перечня военных преступлений.

Последнее слово

Шишимарин в своем последнем слове признал свою вину:

«Я искренне раскаиваюсь. В тот момент я нервничал, когда все это случилось — в период боевых действий. Я не хотел убивать этого человека», — утверждает он.

До рассмотрения апелляции Шишимарин будет находиться в СИЗО, его адвокаты намерены обжаловать решение суда и потребовать оправдания. Защита настаивает, что виновным в убийстве был прапорщик, отдавший приказ стрелять в мирного жителя. На Украине российского военного приговорили к пожизненному заключению Украинский суд в Киеве приговорил российского военного к пожизненному лишению свободы. Об этом... 23 мая 15:33

Как отреагировали в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве взволнованы ситуацией с Шишимариным.

«Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. К сожалению, мы не имеем возможности для защиты его интересов на месте», — констатировал он.

Представитель Кремля уточнил, что сложности с защитой возникают из-за того, что деятельность российских учреждений на Украине фактически не ведется. «Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам», — подчеркнул Песков.