Охоту на пьяных и пожилых мужчин начинала в 16 часов. Как учитель физкультуры стала серийной убийцей

С марта по 23 апреля 2002 года серийная убийца из Москвы Мария Петрова, окрещенная СМИ «Зюзинской маньячкой», перерезала горло шестерым мужчинам. Преподаватель физкультуры местного техникума часто совершала свои преступления среди белого дня в людных местах и совершенно не боялась поимки. Как учительница «с мужскими замашками» мстила за изнасилование и недоказанные домогательства пожилого коллеги — в материале «Газеты.Ru».

«Высокая женщина в спортивной куртке»

1 марта 2002 года в милицию Нагорного района Москвы поступило сообщение об убийстве — на автобусной остановке «Театр «Шалом» возле станции метро «Варшавская» лежал мужчина с перерезанным горлом. Криминалисты установили, что убили молодого человека совсем недавно. Несмотря на это, по «горячим» следам не удалось найти ни убийцу, ни даже свидетелей.

Тот факт, что момент преступления никто не видел, хотя это происходило в людном месте и в дневное время, насторожил. Однако, как окажется позже, убийцу все-таки видели, просто не обратили внимания. Поиск свидетелей занял довольно много времени — и по ходу расследования появлялись все новые очевидцы.

Оказалось, что во время преступления прямо напротив злосчастной остановки компания молодых людей распивала спиртные напитки.

Милиции они рассказали, что найденный убитым мужчина спокойно стоял на остановке, пока к нему не подошла какая-то женщина. После этого «между ними что-то произошло» и тот упал. Молодые люди тогда решили, что мужчина пьян. Да и женщина уходила так, будто ничего не произошло.

Позже вспомнила ту самую женщину и жительница одного из соседних домов. Когда свидетельница выходила из своего двора, она столкнулась с высокой молодой девушкой в спортивной куртке.

По расплывчатым показаниям милиция составила фоторобот предполагаемой убийцы. Настоящую преступницу изображение напоминало пока только отдаленно, но с каждым новым нападением портрет становился все ближе к реальным чертам Петровой.

close 100% Телеканал «МИР»

Новые жертвы и задержание

Безрезультатный розыск продолжался, пока в один из дней следователи не получили телефонограмму с сообщением о новом нападении с уже знакомым почерком.

27 марта Петрова бродила по дворам в поисках новой жертвы. Около дома №17 на Сивашской улице она перерезала горло вышедшему навстречу пенсионеру.

Следом три точно таких же преступления произошли в апреле — все пострадавшие выжили, но милиция убедилась в своих подозрениях — в городе объявилась серийная убийца. Она резко подбегала к жертвам, нанося удары в шею, в брюшину, и оставляя их умирать.

Единственное, что облегчало задачу следователей, — преступница орудовала только в одном районе.

23 апреля после очередного нападения поиски дали результат. Именно в этот день, почти сразу после нового убийства, оперативникам удалось выйти на девушку, очень похожую на ту, которую описывали свидетели. Ею оказалась преподаватель физкультуры Московского электронно-технологического техникума Мария Петрова, которую тут же задержали в собственной квартире.

«Хотелось причинить неприятность кому-нибудь пожилому»

Как только Петрову задержали, она во всем призналась и дала подробные показания. Каждое из убийств она помнила в мельчайших подробностях. Следствие установило ее причастность к пяти эпизодам нападений на мужчин: два человека в результате погибли, трое остались в живых. Обвинения еще в одном нападении с Петровой сняли из-за недостатка улик.

Свое первое убийство Мария Петрова совершила, когда вышла на вечернюю пробежку, взяв с собой нож для самообороны. Она проходила мимо остановки, когда пьяный мужчина — ее будущая жертва — схватил Петрову за куртку и обругал. Она достала нож из рукава и полоснула ему по горлу. После этого девушка ударила мужчину ногой по лицу, он упал.

После инцидента, рассказывала Петрова, на работе у нее произошел конфликт с пожилым мужчиной. Он был вторым преподавателем по физкультуре и постоянно проявлял к Марии, как она считала, излишние знаки внимания. Притом она неоднократно из-за этого пыталась уволиться, но ей отказывали.

Так у нее появилось желание «причинить неприятность какому-нибудь пожилому», и она совершила свое второе убийство.

Все остальные преступления были похожи друг на друга. Нанеся удар ножом в шею, как правило, пьяным и пожилым людям, Мария тут же скрывалась с места, даже не пытаясь удостовериться, погибли ее жертвы или нет. Чаще всего выходила на охоту она примерно в 16 часов.

В ходе следствия Петрова также рассказала, что убивала, желая «причинить людям боль». При этом в материалах дела встречаются два разных объяснения причин, по которым у нее возникало такое желание.

В первом случае она говорила, что когда-то ее пьяную изнасиловали, и, совершая убийства, она пыталась отомстить за себя чем-то похожим на обидчика людям, а потом Мария и вовсе возненавидела всех мужчин.

Во втором — причиной была та же ненависть, но из-за знаков внимания пожилого коллеги. Убивая похожих на него людей, она мстила. При этом сам коллега после подобных обвинений со стороны Петровой, как рассказывают учащиеся техникума, долгое время сильно переживал, а затем умер от сердечного приступа.

«Выглядела мужеподобно и любила отжиматься»

Между тем учащиеся техникума ставят под сомнение домогательства Петровой пожилого преподавателя. Они утверждают, что женщина его оклеветала. По словам студентов, коллегу Марии все любили, он был очень дружелюбным и, видимо, за это и поплатился.

«Он мог приобнять, по-доброму пошутить, но все это было «по-отечески», — делились студенты ранее в СМИ.

По их мнению, когда Мария только пришла преподавать, пожилой коллега пытался помочь ей и хотел пообщаться, потому что она была нелюдимой и замкнутой — ему, возможно, было ее жаль. Учительница физкультуры поняла все превратно. Рассказали учащиеся учебного заведения и о том, что сами они Марию Петрову никогда не любили. По их словам, единственный ее плюс был в том, что она не повышала голос. Время от времени над ней между собой они даже посмеивались.

«С мужскими замашками была, выглядела мужеподобно, любила отжиматься. В техникуме ходила в спортивном костюме, а домой в юбке и на каблуках. Прикольно смотрелось. Машины «бибикали» ей на улице. Она улыбалась всем, ручкой могла помахать», — говорили студенты.

Между тем не все в техникуме поначалу верили в виновность Марии Петровой. Некоторые преподаватели утверждали, что она не могла нападать на людей и убивать. По их словам, возможно, она убила одного, за которого ее взяли, а остальных на нее «повесили». Из характеристики по месту работы За короткое время Мария Петрова проявила себя как добросовестный и трудолюбивый преподаватель. Со стороны администрации техникума и кафедры физического воспитания нареканий и замечаний нет. Кроме учебных занятий по физической культуре создала и организовала работу спортивной секции по гиревому спорту.

Тем не менее, судя по допросам, «Зюзинская маньячка» знала слишком много для той, кто никого не убивал.

В ходе следствия также выяснилось, что Петрова наблюдалась в психоневрологическом диспансере. С детства она страдала шизотипическим расстройством личности.

Позже судебно-психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой. За два убийства и четыре покушения Марию Петрову направили на принудительное лечение. Не так давно в СМИ также ходили слухи, что вскоре ее могут выпустить на свободу.