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Общество

Власти определили уровень индексации МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсиий

МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии проиндексируют на 10%

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Павел Лисицын/РИА «Новости»
Власти договорились проиндексировать минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и страховые пенсии на 10 процентов. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу президент России Владимир Путин примет 25 мая.

Разгон инфляции

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, во время обсуждения уровня индексации были разные мнения. Сама дискуссия длится более двух месяцев – еще 16 марта Путин провел совещание, на котором поручил кабинету министров представить предложения о дополнительном увеличении размеров пенсий, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также МРОТ и прожиточного минимума.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — сказал российский лидер на совещании по мерам социально-экономической поддержки субъектов РФ.

На этот год МРОТ составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум — 12 654 рубля. В январе министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил средний размер пенсии после индексации в 18 984 рубля.

Как отмечается в статье, причина внеплановой индексации – разгон инфляции из-за санкций. Согласно данным Росстата, за неделю c 7 по 13 мая инфляция замедлилась до 0,05% после 0,12% неделей ранее. На пике, с 26 февраля по 4 марта, индекс потребительских цен в недельном выражении достигал 2,22%. Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию в этом году на уровне 17,5%.

«Да, понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательной способности населения. Социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения», – сказал помощник президента по экономике Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-1».

Он также считает, что по итогам 2022 года инфляция не превысит 15%.

«В ближайшие недели Россия выйдет на устойчивый дефляционный тренд», – сказал помощник президента 19 мая.

А председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что для того, чтобы определиться с индексацией, нужно дождаться стабилизации ситуации в экономике.

В середине апреля Орешкин сообщил, что ресурсов для повышения социальных расходов достаточно.

«Недавно Министерство финансов опубликовало данные за I квартал, у нас рекордный профицит бюджета. Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы – они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», – рассказал он.

Решение президента

6 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что дополнительную индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ произведут автоматически. По ее словам, гражданам не нужно будет писать заявление для индексации выплаты. Она также отметила, что рост уровня инфляции за I квартал, по данным Росстата, составил 9,95%, и предположила, что «именно на такой уровень, возможно, и будет повышена пенсия».

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил 9 мая, что правительство представило президенту России предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ.

«Сегодня мы направили свои предложения в аппарат правительства, и оно представило предложения президенту», — сказал Котяков.

Министр считает, что такие меры позволят снизить показатель бедности в стране. Он также уточнил, что существует несколько вариантов дополнительной индексации и ситуация находится под контролем.

19 мая помощник президента по экономике Максим Орешкин сообщил, что Путин примет решение по индексации социальных выплат 25 мая на заседании Государственного совета по социальной политике. В тот же день эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Заседание президиума Госсовета состоится в среду, 25 мая. Решение по индексации выплат будет принято на этом мероприятии. Речь пойдет главным образом о поддержке семей с детьми и индексации других соцвыплат», — сказал он.

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