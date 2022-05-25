Власти определили уровень индексации МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсиий

Разгон инфляции
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, во время обсуждения уровня индексации были разные мнения. Сама дискуссия длится более двух месяцев – еще 16 марта Путин провел совещание, на котором поручил кабинету министров представить предложения о дополнительном увеличении размеров пенсий, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также МРОТ и прожиточного минимума.
«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — сказал российский лидер на совещании по мерам социально-экономической поддержки субъектов РФ.
На этот год МРОТ составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум — 12 654 рубля. В январе министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил средний размер пенсии после индексации в 18 984 рубля.
Как отмечается в статье, причина внеплановой индексации – разгон инфляции из-за санкций. Согласно данным Росстата, за неделю c 7 по 13 мая инфляция замедлилась до 0,05% после 0,12% неделей ранее. На пике, с 26 февраля по 4 марта, индекс потребительских цен в недельном выражении достигал 2,22%. Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию в этом году на уровне 17,5%.
«Да, понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательной способности населения. Социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения», – сказал помощник президента по экономике Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-1».
Он также считает, что по итогам 2022 года инфляция не превысит 15%.
«В ближайшие недели Россия выйдет на устойчивый дефляционный тренд», – сказал помощник президента 19 мая.
А председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что для того, чтобы определиться с индексацией, нужно дождаться стабилизации ситуации в экономике.
В середине апреля Орешкин сообщил, что ресурсов для повышения социальных расходов достаточно.
«Недавно Министерство финансов опубликовало данные за I квартал, у нас рекордный профицит бюджета. Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы – они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», – рассказал он.
Решение президента
6 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что дополнительную индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ произведут автоматически. По ее словам, гражданам не нужно будет писать заявление для индексации выплаты. Она также отметила, что рост уровня инфляции за I квартал, по данным Росстата, составил 9,95%, и предположила, что «именно на такой уровень, возможно, и будет повышена пенсия».
Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил 9 мая, что правительство представило президенту России предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ.
«Сегодня мы направили свои предложения в аппарат правительства, и оно представило предложения президенту», — сказал Котяков.
Министр считает, что такие меры позволят снизить показатель бедности в стране. Он также уточнил, что существует несколько вариантов дополнительной индексации и ситуация находится под контролем.
19 мая помощник президента по экономике Максим Орешкин сообщил, что Путин примет решение по индексации социальных выплат 25 мая на заседании Государственного совета по социальной политике. В тот же день эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Заседание президиума Госсовета состоится в среду, 25 мая. Решение по индексации выплат будет принято на этом мероприятии. Речь пойдет главным образом о поддержке семей с детьми и индексации других соцвыплат», — сказал он.