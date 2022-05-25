Инфляция, выплаты героям, «скукоживающийся» доллар. О чем говорили на Госсовете с Путиным

Владимир Путин провел в Кремле заседание президиума Государственного совета по вопросам социальной поддержки. Во время него президент России анонсировал повышение МРОТ, прожиточного минимума и части пенсий. Он также обсудил поддержку российских военных, действующих на Украине, инфляцию и безработицу, а также демографические проблемы.

Про инфляцию и безработных

Путин сообщил, что с начала года накопленная инфляция в стране превысила 11%, но сейчас рост инфляции «замедлился».

«Текущий год непростой. <...> Но когда я говорю непростой, это совсем не значит, что все эти сложности связаны со специальной военной операцией [на Украине], потому что в странах, которые не проводят никаких операций, скажем, за океаном, в Северной Америке, в Европе, инфляция сопоставима.

<...> Честно говоря, для меня это даже удивительно, что у нас в разы меньше [инфляция], чем там, где ничего подобного не происходит, имея в виду те особые условия, в которых мы живем», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что инфляция по итогам 2022 года не должна превысить 15%. По данным Росстата, по итогам апреля годовая инфляция достигла 17,8% — максимума с января 2002 года. В то же время в мае Росстат зафиксировал дефляцию (снижение общего уровня цен на товары и услуги) в 0,02%. В годовом выражении, как передало Минэкономразвития, инфляция к 20 мая замедлилась до уровня 17,51%.

Путин отметил, что экономика России «имеет динамику значительно лучшую, чем прогнозировалось некоторыми экспертами». Уровень безработицы, как уточнил президент, стал «чуть-чуть пониже». Сейчас он составляет 4%.

«Мы <...> исходили из того, что возможен даже всплеск безработицы, а она снижается. Нужно этим дорожить и самым внимательным образом анализировать то, что происходит», — призвал президент.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уточнил на заседании Госсовета, что в центрах занятости страны по состоянию на 25 мая зарегистрированы около 673 тыс. безработных. Ситуацию на рынке труда он назвал стабильной.

«Дополнительно мы предусмотрели меры для поддержки граждан, которые, скажем так, потеряли работу после 1 марта», — сообщил Котяков.

Про поддержку военных и восстановление Украины

Путин пообещал на заседании Госсовета, что власти вдвое увеличат пособия по уходу за ребенком до полутора лет для женщин-военнослужащих. Президент уточнил, что сейчас их фиксированные пособия составляют чуть более 15 тыс. рублей.

«С 1 июля такая несправедливость должна быть устранена. Эта сумма должна быть увеличена более чем в два раза, до уровня чуть больше 31 тыс.», — заявил Путин.

Он поручил правительству реализовать это предложение и держать вопрос на контроле.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время заседания предложил Путину дополнительно поддержать детей военных, которые погибли или пострадали во время военной операции на Украине. По мнению Кожемяко, можно поручить это регионам. Губернатор рассказал, что говорил с семьями военнослужащих, и их заботит, что и как будет с ними в случае потери или ранения кормильца. Путин одобрил идею и попросил направить инициативу в президентскую администрацию. Путин посетил российских военных, раненных в ходе спецоперации Президент России Владимир Путин посетил один из московских госпиталей, где пообщался с российскими... 25 мая 17:33

«Уверен, что здесь не такая большая нагрузка, и если в регионе это сделать можно, а я исхожу из того, что это можно, то это будет хорошим дополнением к тем мерам поддержки, которые реализуются на федеральном уровне», — считает президент.

Он добавил, что нужно поднять выплаты и самим участникам военной операции. Президент призвал относиться к ним «как к героям», потому что они сознательно подвергают свою жизнь смертельной опасности «ради людей и детей Донбасса, ради России».

«Соответствующие выплаты находящихся за границей нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу, доллару — в данном случае. А доллар, как известно, скукоживается, а рубль укрепляется. Поэтому нужно пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», — пояснил Путин.

В то же время глава Минфина Антон Силуанов на заседании Госсовета призвал «очень осторожно» рассматривать новые социальные обязательства. Министр напомнил, что у правительства с началом военной операции и так появились новые проблемы, которые требуют денег.

«Сейчас очень осторожно нужно принимать новые обязательства. У нас новые задачи — это и восстановление экономик новых территорий [на востоке Украины], и обеспечение боеготовности армии. Нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений. Все это требует больших денежных затрат», — предупредил Силуанов.

Глава Минфина предложил правительству пока сконцентрироваться на предложениях Путина по пенсиям и МРОТ. Остальные социальные инициативы, по его мнению, регионы могут реализовать и сами, без федеральных средств.

Про повышение МРОТ и пенсий, социальную поддержку

Путин объявил, что в России вырастут минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. МРОТ увеличится с 1 июля на 10%, а именно с 13 890 руб. до 15 278 руб. в месяц. Прожиточный минимум поднимут тоже на 10%, но уже с 1 июня, с 12 654 руб. в среднем по стране до 13 919 руб.

«Наша главная задача — обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума», — поставил задачу президент.

К МРОТ привязаны различные выплаты, в том числе пособия на детей, доплаты к пенсиям, декретное пособие. Путин напомнил, что поднятие МРОТ приведет и к росту этих выплат.

Министр труда отметил на заседании Госсовета, что повышение МРОТ позволит увеличить зарплату примерно 4 млн россиян. «На сегодняшний день выплаты, связанные непосредственно с размером прожиточного минимума, получают порядка 15 млн наших граждан», — добавил Котяков.

Вдобавок Путин предложил с 1 июня увеличить на 10% пенсии неработающим пенсионерам.

«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — сказал президент.

Котяков уточнил, что индексация затронет 35 млн пенсионеров. «Это в среднем 1760 рублей — прибавка к пенсии, средний ее размер достигнет 19 360 [рублей]», — уточнил министр труда.

Про помощь многодетным семьям

Путин заявил, что в России должна стать нормой многодетная семья, российскому обществу и государству нужно уважать и ценить такие семьи.

«Что для России многодетная семья — это нам хорошо известно, это всегда было у нас в России традицией. Нужно эту традицию возвращать, она востребована нашим современным развитием, должна утвердиться как норма, как ценностный ориентир для общества и как важнейший приоритет для государства», — уверен президент.

По мнению Путина, многодетная и «крепкая» семья позволит справиться с «демографическими вызовами». Он признал, что для России актуальна демографическая проблема, но добавил, что то же касается «всех постиндустриальных государств». Путин объявил о создании единой системы поддержки семей В ближайшее время будут объявлены новые шаги по созданию в России единой и стройной системы... 05 марта 19:09

Котяков, в свою очередь, доложил, что государство планирует помочь около 10 млн человек в рамках поддержки семей с детьми в возрасте до 17 лет. Сейчас в России есть несколько видов федеральных детских выплат семьям с невысокими доходами. В их числе пособие на детей от 8 до 17 лет.

«Начиная с мая, мы начали осуществление выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. <...> На данный момент по заявлениям, которые были поданы через портал государственных услуг или непосредственно через отделения Пенсионного фонда, мы уже назначили выплаты на 2,3 млн детей. Общая сумма — порядка 50 млрд рублей», — передал Котяков.