«Живет не по средствам». У бывшего главы Альфа-банка изъяли наличные

Власти Великобритании заинтересовались денежными переводами российского миллиардера, бывшего руководителя Альфа-банка Петра Авена. После начала военной операции России на Украине он попал под западные санкции и лишился доступа к своим многомиллиардным счетам. Теперь Лондон, по информации Bloomberg, заподозрил, что Авен пытается распоряжаться деньгами в обход ограничений.

Около 30 британских «представителей власти» провели обыск в доме российского миллиардера Петра Авена на прошлой недели, рассказали источники агентства Bloomberg. В итоге у Авена конфисковали 30 тыс. фунтов стерлингов ($37 754) наличными.

Британские власти «тщательно изучают» денежные переводы бизнесмена, которые он сделал в Великобританию после начала российской военной операции, уточнил Bloomberg. Авена планируют допросить насчет этих переводов. По словам источника ТАСС, британские власти считают, что он тратит значительно больше, чем может по условиям санкций, и «живет не по средствам».

Это первый случай с начала военной операции России, когда британские власти расследуют возможное нарушение санкций. Всего после 24 февраля Лондон ввел санкции против больше тысячи человек и 100 компаний.

По словам собеседников агентства, часть денег предприниматель перевел компании, которая управляет его недвижимостью. Средства ушли на текущие расходы миллиардера. Британская сторона также будет проверять, не считаются ли действия гражданина Великобритании, работающего в этой компании, нарушением санкций против Авена. «Они ничего не понимают в устройстве России». Основатель «Альфа-групп» раскритиковал санкции Российский олигарх, основатель Альфа-банка Михаил Фридман рассказал, что из-за санкций застрял в Лондоне... 17 марта 15:28

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании заявило, что никогда не подтверждает и не опровергает информацию о подобных расследованиях.

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, уточнил, что речь идет именно о проверке соблюдения санкционных ограничений, уголовное дело в отношении Авена не возбуждали. Ранее источник ТАСС сообщил, что против Авена якобы завели в Великобритании уголовное дело. Пока британские власти вообще не предъявили никому официальных обвинений, уточняет Bloomberg.

Великобритания ввела санкции против Авена и его партнера, российского предпринимателя Михаила Фридмана, 15 марта в связи с действиями России на Украине. Как пишет Bloomberg, Авен на тот момент был в Великобритании и с тех пор никуда не выезжал. Финская таможня задержала более 20 яхт, которые могут принадлежать бизнесменам РФ Более 20 яхт, которые могут принадлежать подпавшим под санкции ЕС российским бизнесменам или их... 22 марта 12:17

Поскольку Авен находится под санкциями, он не может в Великобритании свободно распоряжаться своими средствами. Бизнесмен должен подать заявку на получение специальной лицензии от Управления по осуществлению финансовых санкций, чтобы тратить деньги. Источники Bloomberg отметили, что такой лицензии Авен не получал. Источник ТАСС указывал, что из-за санкций Авен может тратить не более £2,5 тыс. в месяц.

В конце марта предприниматель жаловался, что не знает, как «выживать» под санкциями.

«Смогу ли я позволить себе [оплачивать] уборщицу или водителя? Я сам не вожу машину... Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выживать. <...> Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы как-то должны начать новую жизнь», — признался бизнесмен.

Британская газета Financial Times (FT) писала, что Авен живет в Лондоне. У него есть двухуровневая квартира в престижном районе Сент-Джеймс и особняк в пригороде. Лондон заморозил права миллиардера на эту недвижимость вместе с другими его активами.

В интервью FT миллиардер говорил, что британские юристы не хотят работать с россиянами, поэтому у него не получается найти адвоката, чтобы оспорить санкции. Сами ограничения против себя Авен назвал «нечестными».

ЕС ввел санкции против Авена 28 февраля. Евросоюз обрисовал миллиардера как «одного из ближайших олигархов Владимира Путина» и «особенно близкого друга главы «Роснефти» Игоря Сечина». В ЕС подчеркнули, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», «активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду» от руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины».

Кроме того, Авен и его партнер Фридман якобы «участвовали в попытках Кремля по снятию санкций США, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины». ЕС отметил, что Путин «вознаградил лояльность» «Альфа-групп», оказав политическую помощь планам консорциума, связанным с иностранными инвестициями. ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд Европейский союз (ЕС) в рамках санкций в отношении России заморозил активы российских... 25 мая 09:04

Британские власти, в свою очередь, указали, что Авен — «известный российский бизнесмен и прокремлевский олигарх».

«Я не близок к Путину, но для ведения бизнеса в России требуется контакт с президентом, и если мне звонят из Кремля, я должен ответить. Это очень странно — попасть под санкции, потому что ты встречался с президентом. <...> Во время встреч с Путиным я представлял «Альфа-Групп», но совершенно не себя лично», — заявил на это бизнесмен.

Он опроверг и то, что является близким другом Сечина. Формулировки ЕС миллиардер назвал «заведомо ложными утверждениями», которыми в Европе пытаются оправдать санкции.

В начале 90-х Авен был заместителем министра иностранных дел РСФСР, занимал пост министра внешних экономических связей РФ в правительстве Ельцина — Гайдара. В 1994 году стал президентом Альфа-банка, в 2011 году — председателем совета директоров Альфа-банка.

На фоне санкций Авен вышел из состава совета директоров Альфа-банка и состава совета директоров британской инвестиционной группы LetterOne.