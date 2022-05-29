29 мая 2022, 08:32 Общество Тест: выживете ли вы в экстремальных условиях? Проверьте, хватит ли ваших знаний, чтобы спасти себе жизнь в чрезвычайной ситуации Юлия Захарова Слушать Остановить

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