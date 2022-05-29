Тест: выживете ли вы в экстремальных условиях?
Проверьте, хватит ли ваших знаний, чтобы спасти себе жизнь в чрезвычайной ситуации
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Арт к фильму World War ZParamount
В повседневной жизни мы редко задумываемся о том, что будем делать при землетрясении, опасной эпидемии или техногенной катастрофе. Однако навыки выживания в чрезвычайных ситуациях крайне важны, и готовиться к неприятностям лучше заблаговременно. Вместе с экспертом по выживанию Михаилом Макеевым «Газета.Ru» подготовила тест, который позволит оценить ваше умение ориентироваться в экстремальных условиях.