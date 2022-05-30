«Обещайте, что завтра уберете дреды». 4 истории россиян о том, как им отказывали в работе

Жители нескольких городов России рассказали «Газете.Ru» об абсурдных случаях дискриминации по полу, возрасту и внешности на собеседованиях, а специалисты в области трудового права объяснили, стоит ли претенденту на вакансию в подобных случаях обращаться в суд и есть ли шансы его выиграть.

«Вы очень юны, вас не будут воспринимать всерьез»

Сейчас Дарье Ильиной 24 года, шесть лет назад она переехала в Москву и начала работать в ресторанной индустрии. Должность управляющей девушка получила в 21 год и позже решила сменить место работы. Но в ходе собеседований на должность менеджера или заместителя управляющего в другие кафе на ее возрасте и внешности часто делали акцент.

«Мне чуть ли не каждый раз говорили: «Вы очень юны, как вы собираетесь руководить коллективом, если ваши подчиненные будут старше вас? Еще и выглядите так мило и нежно, вас не будут воспринимать всерьез», — рассказала Дарья.

Причем, по словам девушки, вопросов к ее профессиональному опыту у HR-специалистов не возникало. Все отмечали заслуги соискательницы, однако утверждали: у нее как у потенциального сотрудника «недостаточно жизненного опыта» для желаемой должности. На вопрос о том, в каком возрасте люди получают такой опыт и чего конкретно ей недостает, менеджеры по персоналу не отвечали.

Кроме того, Дарья пожаловалась и на высказывания интервьюеров, в которых скрыто читались сексистские посылы: «Вы такая милая девушка, вы считаете, вам хватит жесткости и директивности решать управленческие дела?»

Сама девушка пыталась возразить: ее возраст был указан в анкете, также имелась фотография и ответы на вопросы профессиональной направленности. Поэтому она была озадачена беседами с HR-менеджерами.

«Вам ведь 56, вы потянете такие условия?»

С жительницей Саратова Верой Петровой произошел аналогичный случай. В молодости она занималась дополнительным образованием, с нуля выучила английский язык, некоторое время была репетитором. Постоянная работа в сфере педагогики началась, когда женщине исполнилось 46: она устроилась в детский клуб для изучения иностранных языков, затем сотрудничала с частными лицами и как преподаватель, и как гувернантка.

Даже после увольнения Вера оставалась в хороших отношениях со всеми работодателями. Однако на очередном собеседовании менеджер агентства по подбору персонала начала задавать женщине нетипичные вопросы.

«Девушка прямо сказала мне: «Знаете, у вас хороший опыт работы с детьми, хорошие знания языка, но… Понимаете, вам ведь уже 56, вы потянете такие условия?» Вопрос показался мне странным: вряд ли я бы пришла на интервью, если бы сочла работу сложной.

В итоге после нескольких минут заминок в беседе представитель кадрового агентства просто сказала, что семья хотела бы видеть в качестве няни кого-то помоложе», — вспоминает Вера.

«Говорили обо всем, кроме работы»

Другая история произошла с 39-летним Аркадием Азаровым из Санкт-Петербурга. Он несколько лет работал на телевидении, но принял решение сменить сферу деятельности и начать карьеру в государственной организации, которая занималась перевозками по регионам. Он предложил резюме на позицию сотрудника отдела жалоб и предложений.

Когда Аркадий пришел на интервью, почти никаких вопросов, касающихся будущей работы, ему не задали.

«Им было интересно поговорить обо всем, кроме работы. В основном меня расспрашивали о последней прочитанной книге. Потом мы с HR-менеджером обсудили мои мотивы смены деятельности, меня спросили, когда я готов выйти. График, зарплата и коллектив меня устроили, оставалось дожидаться приглашения», — отметил Аркадий.

Позже шеф отдела позвонила мужчине и заявила, что ему, скорее всего, будет попросту скучно на той должности, которую ему предлагают, и он быстро уволится. Добавили: у него слишком высокая квалификация. Позже подобное объяснение еще не раз фигурировало на интервью, когда Аркадий откликался на вакансии.

«HR читал лекцию о том, как должна выглядеть девушка»

33-летняя москвичка Анастасия Никаева по образованию лингвист-переводчик. Более 10 лет она носит дреды, и это становилось самой частой причиной отказа в работе. Когда Анастасия приходила на собеседования, ее знания никогда не вызывали сомнений, а вот внешность оценивали скептически.

«Со временем я уже сразу обсуждала это, еще по телефону, чтобы не терять ни своего, ни чужого времени. И многие сразу отказывали. Однажды руководитель отдела сказала: «Обещайте, что завтра уберете дреды с головы, и выходите с понедельника». В другой раз HR читал лекцию о том, как должна выглядеть девушка», — сообщила Анастасия.

Однако в большинстве случаев она выбирала собственный стиль и отказывалась выполнять поставленные компаниями ультиматумы.

Когда Анастасия искала работу на Олимпиаде в Сочи, она прошла четыре этапа собеседования, и ни на одном из них интервьюеры не увидели проблемы в ее прическе. Только на последнем туре Анастасии сказали, что ее внешний вид не соответствует требованиям.

Впоследствии Анастасия, получив лицензию футбольного тренера, стала работать в спортивной сфере. Там она столкнулась с дискриминацией по половому признаку: нанимать ее не хотели, обосновывая это тем, что «футбол не для девушек». При наличии кандидатов-мужчин предпочтение отдавали им, несмотря на наличие у нее навыков, опыта и рекомендаций.

Права соискателя

Гарантии при заключении трудового договора регламентированы статьей № 64 ТК РФ, ее условия должны выполняться даже на этапе собеседования, напомнила «Газете.Ru» эксперт в области трудового права и кадрового делопроизводства Хелен Раевская.

«Есть и другие обстоятельства, не связанные с профессиональными качествами, по которым работодатели отказывают соискателям, но по закону сделать это можно, только если квалификация или опыт потенциального сотрудника не соответствуют должностной инструкции. Существуют профессиональные стандарты, в которых четко прописаны все критерии соискателя», — отметила она.

По словам специалиста, отказ может быть вынесен даже после предоставления оффера — главное, чтобы соискателю была озвучена причина, и она должна заключаться в его деловых качествах.

Это происходит, например, в случае, если руководство неожиданно выяснило, что кандидат не может выполнять определенные обязанности ввиду отсутствия необходимых документов или релевантного обучения, подчеркнула Раевская.

Она добавила, что во всех остальных случаях отказ в приеме на работу будет считаться нарушением закона.

На практике отказ, не мотивированный несоответствием кандидата профессиональным требованиям компании, — нередкое явление, утверждает в разговоре с «Газетой.Ru» юрист, управляющий партнер бизнес-правовой компании «Янг Консалт» Магомед Янгулби.

По закону отказывать нельзя ряду категорий граждан: беременным женщинам и женщинам с детьми, инвалидам, которых направили на трудоустройство в счет квоты рабочих мест, работникам, письменно приглашенным в порядке перевода, ВИЧ-инфицированным, лицам без прописки по месту жительства, лицам, избранным на должность, и некоторым другим.

Помимо этого, не допускается отказ по признаку пола, национальности, религиозных убеждений и т.п.

Претензии и суд

Если соискателю кажется, что какие-то вопросы или реплики HR-менеджера или потенциального руководителя неуместны, он может спросить, на основании каких нормативно-правовых актов они озвучиваются, говорит Хелен Раевская.

«Здесь важно знать положения закона, они помогут всем, кто хочет уже на этапе интервью понимать, как реагировать на те или иные вопросы работодателя и как грамотно отстаивать свои права», — рассуждает эксперт.

У соискателя, который сомневается в обоснованности действий работодателя, есть возможность решить вопрос в досудебном порядке, отметил Магомед Янгулби. Обычно ему предлагается составить либо письменную претензию с указанием причин, согласно которым, по мнению человека, его не взяли на работу, либо онлайн-жалобу в трудовую инспекцию в свободной форме с требованием организовать проверку.

Работодатель должен предоставить официальный ответ в течение 7 дней. В случае его отсутствия юрист рекомендует обращаться в суд, который запросит документ принудительно. Сам же работодатель не обязан уведомлять кандидата об отказе письменно до получения соответствующего требования.

«Важно помнить, что существует статья № 64 ТК РФ, с которой нужно сверять ответ работодателя. Если есть сомнительные моменты, на которые можно обратить внимание, то и шансы выиграть есть. После получения документа можно отправляться в суд, однако часто бывает так, что он встает на сторону работодателя», — предупредил Янгулби.

Если же выиграл кандидат, его должны взять на работу, заключил эксперт.