Лайфхаки против кризиса: можно ли сэкономить на продуктах, не потеряв в качестве

Тренд на осознанный шопинг появился уже несколько лет назад, а в последнее время становится не просто данью моде, но и необходимостью. В период кризиса мало кто может похвастаться уверенностью в завтрашнем дне, а цены при этом растут, и планировать семейный бюджет становится сложнее. Чтобы оптимизировать затраты, необязательно от чего-то отказываться — для начала можно рационально подойти к своим повседневным расходам. Даже при покупке продуктов первой необходимости есть способы сэкономить довольно значительную сумму.

Рациональный подход

Любые покупки, в том числе приобретение продуктов, требуют взвешенного подхода. Во-первых, стоит разобрать свою продовольственную корзину и убедиться, что все ее содержимое действительно необходимо. Или, например, десятая пачка бумажных салфеток, которую вы все время кладете в корзину, думая, что не помешает про запас, уже и правда лишняя. Подспорьем в данном случае могут стать различные приложения, которые показывают ваши траты и составы покупок. По ним можно легко ориентироваться, точно ли в корзине не оказалось чего-то лишнего и не забыли ли вы, что именно этот продукт уже покупали буквально вчера.

Во-вторых, и это очень важно, проанализируйте, товары каких брендов вы обычно покупаете. Сейчас точно не самое удачное время, чтобы хватать с полки товары, привлекающие яркой упаковкой, но болезненные для бюджета. Обратите внимание, что, например, уже в каждом магазине у дома есть достаточно широкий выбор хороших, но более бюджетных вариантов. Чаще всего они не могут похвастаться «манящей обложкой», но качество ничем не отличается от ярко оформленных аналогов. Как правило, это товары собственных торговых марок сетей.

Это настоящий тренд нескольких последних лет, а в линейке уже можно найти не просто повседневные продукты, но и премиальные варианты. Причем стоимость может быть существенно, до 50%, ниже, чем у известных брендов. Этого удается добиться в первую очередь за счет прямых контрактов сетей с производителями и отказа от масштабного продвижения, присущего известным маркам. Что касается качества, то сеть отвечает за него именем и репутацией и поэтому уделяет этому вопросу особое внимание. Если на такой товар будут поступать регулярные жалобы от покупателей, он больше может просто не появиться на полке.

Проверка на практике

Чтобы не быть голословными, наш журналист провел эксперимент: собрал свою обычную продуктовую корзину из товаров популярных брендов и из товаров собственной торговой марки ближайшей сети:.

close 100% Х5 Retail Groupe

В результате получается, что, просто отдав предпочтение товарам собственных торговых марок, можно сэкономить до 50% стоимости по отдельным позициям и от 15% до 25% на всю продуктовую корзину.

«Результат получился впечатляющий. Как оказалось, чтобы оптимизировать свои затраты, необязательно отказываться от привычных продуктов. Достаточно просто обратить внимание на другие доступные опции — разница в цене, особенно в совокупности, оказывается очень существенной. Что касается вкусовых характеристик, то тут тоже ничего не потерял. Оказывается правило, что все бюджетное не такое вкусное — все-таки не более чем заблуждение», — озвучил свои выводы покупатель.

В конце прошлого года количества потребителей, выбирающих собственные торговые марки сетей, выросло до 37%. Причем на это повлияло не только желание осознанно подходить к тратам, но и прилагаемые усилия самих ретейлеров. Самыми лояльными, по данным SberCIB, в прошлом году оказались гости «Пятерочки» — 74% высоко оценивают и выбирают товары из собственной линейки. При этом доля СТМ в товарообороте «Пятерочки» в 4 квартале 2021 года выросла с 18,8% до 22,4%. Сегодня ретейлер готов предложить альтернативу дорогим или уже ушедшим с рынка брендам практически во всех категориях: это и продукты, и товары для детей, и косметика, и даже посуда.

Не отстают и непродовольственные ретейлеры, выпуская не только игрушки, но даже электронику и бытовую технику, которую производят совместно с партнерами из ЕАЭС.

Таким образом, возможностей для экономии и осознанного шоппинга более чем достаточно, и при минимальных усилиях результат может оказаться максимально положительным.