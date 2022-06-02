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Общество

«Макдоналдсы» в ТЦ откроются в последнюю очередь»

Инструктор «Макдоналдса» заявил, что сотрудников не готовят к работе под новым брендом

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Мария Девахина/РИА «Новости»
Рядовым сотрудникам «Макдоналдса» пока не раскрывают новое название и не показывают логотип, а также не проводят тренингов перед открытием сети под новым брендом в середине июня. Об этом «Газете.Ru» сообщил инструктор по обучению персонала в одном из ресторанов. Максим (имя изменено) также рассказал, что фраза «Свободная касса» никогда не была обязательной, а тесты по работе с картошкой и рожками, которые опубликовал Telegram-канал Baza, рассылали не всем.

Про открытие ресторанов:

В первую очередь открываются «Макдоналдсы», которые отдельные, — например, на Пушкинской. И в последнюю очередь открываются в ТЦ. Я работаю как раз в одном из них. Я видел, что вывески меняют уже.

Про обучение сотрудников:

Никаких тренингов по смене бренда нет, потому что насколько мне известно, все технологии приготовления остаются как в «Макдоналдсе». Ничего нового, по крайней мере на данный момент нам такой информации не предоставляли. По идее, все те же бургеры будут, просто под другим названием.

Про тесты для сотрудников, которые выкладывала Baza:

Мы действительно должны знать ответы на все эти вопросы, которые есть в примере. То есть когда мы обучаем сотрудника на какую-нибудь станцию, например, для картошки-фри, он должен знать обязательно правила использования, которые потом проверяют. Всем ли это высылается – нет. Возможно, отправили каким-то директорам, чтобы сотрудникам своим напомнить, но официального приказа по рассылке тестов не было. У нас ничего никто не скидывал, никаких тестов не было.

Про фразу «Свободная касса»:

Изначально у нас не было никаких специальных фраз. И «Свободная касса», конечно, прикрепилась к «Макдоналдсу», — но это необязательно. И я как инструктор, который обучает новый персонал и проверяет квалификацию штата, могу сказать, что у нас нет обязанности заставлять сотрудников говорить «Свободная касса». У нас на кассах сотрудники говорят любую фразу, которая им удобна. Я, например, ни разу эту самую фразу не говорил.

Про информацию о новой форме сотрудников:

Нет, никакой формы нам не выдавали. У сотрудников до сих пор нет никакой информации по названию и логотипу, так что по форме у нас тем более нет никакой информации.

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