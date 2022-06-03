Старые, больные, умирающие. Почему не стоит искать питомца в зоомагазине

Полтора года назад москвичка Елизавета купила крысу, на лечение которой позже потратила 80 тыс. рублей. Кот семьи Смирновых умер на третьи сутки после того, как его забрали из подмосковного магазина. Консультант крупной сети зоомагазинов на условиях анонимности рассказала «Газете.Ru», что такие случаи в сфере — обычное дело, ведь недобросовестные поставщики зарабатывают на больных животных. А юрист объяснил, как бороться с такими зоомагазинами.

«Двое суток кота рвало, потом он похолодел и умер»

Два года назад семья Смирновых из Подмосковья купила в подарок ребенку бенгальского кота. То, что трехмесячный питомец по дороге в новый дом из ближайшего зоомагазина все время спал, а по приезде тут же спрятался под диван и сидел там почти сутки, никого не насторожило. На следующий день, рассказывает глава семейства Смирновых Андрей, начался сущий ад.

«Он с момента приезда ничего не ел и не пил. Я думал, это стресс, а жена и дочь очень волновались, попросили достать его из под дивана. Когда вытаскивал Тосю, показалось, что он какой-то горячий, но в интернете вычитали, что у котят более высокая температура тела, чем у взрослых. В общем поставили перед ним миски, а он подошел к воде, как-то весь сгорбился и сидел на нее смотрел неподвижно. Жена подумала, что миска слишком низко, стала поить его с ладошки. Пил Тося очень жадно, потом немного поел и уснул у дочери на коленях. Через полчаса его вдруг начало рвать чем-то зеленым. Позвонили в зоомагазин – сказали, что это из-за смены корма, скоро все пройдет. Но не прошло», – говорит Андрей.

Так котенка периодически рвало до утра, началась диарея. Все это время Смирновы от него не отходили, давали адсорбент через шприц, от которого животному на время становилось лучше. Но утром его вырвало в очередной раз – с кровью.

«Тося весь похолодел, хотя еще вчера был очень горячим. Срочно повезли его к ветеринару. Но не успели — он умер в дороге. Решили доехать до клиники, чтобы кремировать. Врач сказал, что, скорее всего, у него была «кошачья чумка» – панлейкопения. Инфекцию распространяют больные кошки, она очень опасна для их сородичей. Вероятно, все остальные котята, которые находились с Тосей, тоже были нездоровы, — отмечает отец семейства.

На следующий день Смирновы поехали в зоомагазин, требуя вернуть им заплаченные за котенка 40 тыс. Администратор была категорична:

«Сами кота угробили и пытаетесь на нас все свалить? У нас поставки от лучших заводчиков, все животные здоровы. Всего доброго».

Смирновы не стали разбираться и тем более судиться – решили, что это бесполезно, и через несколько месяцев завели собаку. Хотели котенка, но «перед глазами все время стоял Тося».

«Сломали челюсть и довели до того, что развился абсцесс»

Полтора года назад Елизавета Елизарова купила крысу в крупном сетевом зоомагазине Москвы. Заметив через несколько дней, что у питомца опухла щека, отвезла ее к ратологу.

«У Таты был абсцесс, который пришлось вычищать дважды. Знакомая сотрудница зоомагазина звонила разводчикам, которые ее привезли, и спрашивала, как он мог развиться, потому что у меня она пораниться не могла. Оказалось, в качестве подстилки для крысят они использовали сено. Это строго запрещено в случае с крысами, так как малыши могут порезаться и занести в рану инфекцию, что и произошло с Татой», – объясняет Елизавета.

В какой-то момент крыса отказалась от сухого корма, кормить ее приходилось только детским пюре. Почти десяток ветеринаров не смогли найти причину, пока один из врачей не обнаружил: зубы крысы росли неправильно, а растут они всю жизнь, для чего грызуны их постоянно стачивают. Тата стачивать не могла.

«Ее зубы начали врастать в небо, весь рот был в язвах. Было два варианта: постоянно подрезать их или удалять полностью. Первый вариант был невозможным. У крысы обнаружилась деформация челюсти, нижняя не доросла до верхней, поэтому подрезать можно было только под наркозом, иначе не дотянуться. Наркоз каждый месяц – убийство для крысы.

Решили удалять, но сначала сделали рентген. Выяснилось: челюсть сломали, когда Тата была совсем маленькой, из-за чего кость неправильно срослась и «не доросла». Разводчики или сами сломали ее, вероятно, уронив крысеныша, или просто не заметили травму. В обоих случаях, конечно, пустили заживление на самотек», – рассказывает Елизавета.

Следующие полтора года с момента покупки крыса нуждалась в поддерживающей терапии и постоянном контроле состояния. За это время ее хозяйка потратила на все необходимое порядка 80 тыс. руб.

Близкородственное скрещивание, травмы, ошибки содержания

Как говорит продавец-консультант крупной сети зоомагазинов Мария Митрошина (имя изменено — «Газета.Ru»), работающая в этой сфере более пяти лет, больных животных к ним привозят практически постоянно. В нишевых магазинах, которые практически не испытывают давления со стороны руководства, общественности и СМИ, ситуация еще хуже, утверждает продавец.

Например, месяц назад в магазин, в котором работает подруга Митрошиной, привезли морскую свинку — через два дня после прибытия у нее отказали задние лапы.

В зоомагазин же, в котором трудится сама Мария, в начале этого года приехало поголовье крыс, среди которых почти все погибли от удушья. Крысы ничем не давились, сначала несколько дней с трудом дышали, а потом стали умирать одна за одной.

Сейчас у продавца-консультанта на лечении находится африканский ежик, которого тоже привезли на продажу больным. А месяц назад она похоронила попугая, которого забрала из витрины выхаживать, но не смогла спасти.

«Животные болеют по разным причинам. Это могут быть генетические заболевания из-за близкородственного скрещивания или скрещивания больных животных, травмы у разводчика или в дороге, плохое содержание. Часто привозят старых питомцев, которые перестали приносить потомство. К нам однажды поступила такая шиншилла, мы не хотели ее принимать, но стояла такая жара, что если бы отправили ее обратно разводчику – она бы умерла по дороге. Они плохо переносят жару, тем более в старости. Оставили в зоомагазине, не на продажу», – делится Митрошина.

Больных или старых животных, по словам консультанта, они стараются не продавать в принципе, но иногда заболевание распознать не удается. Тем не менее если болезнь найдут, или вдруг клиент решил сделать возврат, животных не выкидывают, а оставляют в зоомагазине или пытаются пристроить. Некоторые сотрудники, как и сама Мария, иногда лечат их за свой счет. Но это большая редкость, уверяет девушка — зачастую продавцам тоже все равно.

«Нужно быть готовым к тому, что десятки тысяч уйдут на лечение»

Хуже всего, по словам Митрошиной, почти во всех магазинах ситуация складывается с грызунами, птицами и другими мелкими животными.

Так, говорит продавец-консультант, некоторых часто привозят очень рано, когда им еще нужно пить материнское молоко. Это касается, например, хомячков и крыс. Рано оторванные от родителя животные страдают от проблемы с поведением и психикой.

«Птиц привозят больными почти постоянно, в 90% случаев они просто погибают. У них могут быть паразиты, грибковая инфекция и их видовые болезни типа мегабактериоза и цирковируса. Да, местные ветстанции берут анализы, там все очень строго, но если заболевание птицы не опасно для человека и угрозы эпидемии нет, пернатые попадают на витрины», – объясняет Митрошина.

Улучшилась в последние несколько лет ситуация только с кошками и собаками – но и это только в крупных сетевых зоомагазинах и только с этими видами животных.

Продавец объясняет — ситуация стала лучше, когда поставлять собак и кошек иногда стали добросовестные заводчики, а не коммерсанты. Они не только следят за здоровьем и содержанием питомцев, но и могут в любой момент забрать их обратно. Если кошку или собаку в зоомагазине не купили за две недели, заводчик их увозит, чтобы реализовать самостоятельно.

«Грамотные заводчики очень редко сотрудничают с зоомагазинами. Тогда как в основном с зоомагазинами сотрудничают «разводчики» – они нацелены только на «плодячку», их волнует количество, но не качество. Это бесконтрольное размножение и приводит к болезням», – говорит Митрошина.

Она подчеркивает — животных в принципе не должно быть в продаже в зоомагазинах. По ее словам, если вы идете за питомцем в зоомагазин – нужно быть готовым к тому, что на диагностику, анализы и лечение могут уйти десятки тысяч. При этом без видимой симптоматики узнать заранее о болезни животного не получится.

«Выбирая животное, отдайте предпочтение рекомендованным заводчикам, о которых можно узнать через знакомых, на форумах и в социальных сетях, или специализированным магазинам. Обычно они узконаправлены на тех питомцев, которые вам нужны. Также в Москве есть хорошие питомники и приюты. В случае со вторыми надо понимать, что животное может быть не только беспородным, но и непривитым или больным. А зоомагазины – это про товары для животных, но чаще всего не про них самих», – заключает продавец-консультант.

Что делать, если вы купили больное животное

Несмотря на то, что юридически животные являются товаром, они – товар специфический, говорит юрист и управляющий партнер бизнес-правовой компании «Янг Консалт» Магомед Янгулби. Поэтому по закону о защите прав потребителей сразу сдать обратно животное в магазин в течение четырнадцати дней не удастся, тем более если оно «надлежащего качества».

«Однако, если вы понимаете, что оно больное или имеет иные изъяны, возврат на основании данных норм возможен. Правила обмена и возврата животных идентичны, как и при возврате иного любого вида товара ненадлежащего качества, – объясняет юрист Янгулби.

По его словам, покупатель можете вернуть продавцу животное и потребовать:

— Возврата денег за покупку в полном объеме;

— Замену животного на такое же;

— Замену животного на схожее «хорошего качества» с доплатой как со стороны покупателя, так и продавца, или без нее;

— Пересчета стоимости в случае, если животное вы решили оставить, но на лечение требуются средства, часть из которых можно стребовать с продавца;

— Устранения недостатка (то требование вылечить);

— Возмещение стоимости ликвидации недостатка. Вы имеете право осуществить лечение животного без участия продавца, у ветеринаров, но за счет продавца;

Также, говорит юрист, возврат животного можно осуществить и в том случае, если оно здорово. Например, когда при покупке продавец дезинформировал вас о характеристиках, к числу которых относятся: вид и порода животного (обещали одну породу, а продали другую), возраст животного (оказался старым, а покупали молодого), пол животного (взяли гусака, а это гусыня), прививки (думали привит, оказалось нет).

«Так, обнаружив недостатки, вы можете обратиться в магазин и решить любую из этих ситуаций на основании законодательства», – заключает эксперт.