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Общество

Пожар в московском бизнес-центре: спасатели выводят людей с верхних этажей

Пожару в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве присвоили максимальный 5-й уровень сложности

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Пожарные тушат возгорание в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, 3 июня 2022 года

Пожарные тушат возгорание в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, 3 июня 2022 года

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Крупный пожар произошел в пятницу утром в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. В здании могут оставаться до 20 человек. Огонь охватил четыре нижних этажа, площадь возгорания достигает 1 000 кв. м. Пожару присвоен пятый — максимальный — ранг. Предварительной причиной названо короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11:52

11:51

За медицинской помощью пока обратились двое пострадавших при пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве, сообщил заммэра — ТАСС.

11:50

Пожарные выходы в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» были заблокированы, утверждает Telegram-канал 112.

«Об этом рассказывают работники, которые успели спастись. Кроме того, сигнализация сработала не сразу. Сотрудники сами начали эвакуироваться из здания», — говорится в публикации.

11:43

11:41

11:37

11:36

Очевидец событий также рассказала, что с оснащением системами пожарной безопасности в здании все было нормально.

«Все [огнетушители, пожарные кнопки] есть, с пожаркой все нормально. Работаю там один месяц, за это время пожарных учений не было», — поделилась собеседница «Газеты.Ru».

11:35

Девушка также рассказала, что возгорание произошло во входной группе бизнес-центра. Мария Полупанова сообщила, что в 10:05 мск информации о заблокированных в здании людях не было.

11:34

На момент пожара Мария Полупанова находилась на 6 этаже здания. Девушка рассказала, что паники среди людей, находящихся в центре, не было.

«Никаких криков не было. Все спокойно эвакуировались. В 9:30 раздалась пожарная сигнализация и все сразу начали эвакуироваться из здания через запасные выходы», — пояснила очевидец.

11:33

11:30

Очевидец пожара в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» Мария Полупанова рассказала «Газете.Ru» о состоянии пожарной безопасности в здании и эвакуации людей после возгорания.

11:29

Один пострадавший госпитализирован в центр Склифосовского — ТАСС.

11:25

11:22

11:21

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве локализован, сообщили в МЧС — ТАСС.

11:19

Кадры с места событий — в фоторепортаже «Газеты.Ru»:

11:16

Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, сообщили в МЧС РФ — ТАСС.

11:14

11:06

Вертолеты Ка-32 направлены на тушение пожара в бизнес-центре на западе Москвы, сообщили в МЧС.

11:05

Пожар тушат 180 человек и 41 единица техники, сообщили в МЧС.

11:02

Несколько человек заблокированы на шестом этаже здания, еще один — на седьмом, передает ТАСС.

Горят первые четыре этажа бизнес-центра.

11:00

Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи.

10:59

Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено. Движение по улице Горбунова перекрыто, водителям рекомендуют выбирать пути объезда, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

10:57

10:55

10:53

❗Площадь пожара в бизнес-центре на западе Москвы составляет 1 000 кв. метров, сообщили в МЧС.

10:50

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место пожара в бизнес-центре в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС.

10:47

10:45

Часть людей, заблокированных в здании, вышла на крышу. По данным телеграм-канала Shot, двух человек удалось эвакуировать с восьмого этажа.

10:44

Более 120 человек спасены из горящего бизнес-центра в Москве, сообщили в МЧС — ТАСС.

10:43

10:41

10:37

❗Причиной пожара в БЦ «Гранд Сетунь плаза» стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадного освещения — ТАСС.

10:34

10:33

До 20 человек могут оставаться в горящем здании бизнес-центра на западе Москвы — источник ТАСС.

10:32

10:30

10:29

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза».

10:25

10:21

На видео — начало пожара. Видно, как очень быстро разгорается обшивка главного входа.

10:20

Пожару присвоен высший ранг сложности, на верхних этажах могут оставаться люди.

10:19

Утром в пятницу вспыхнул пожар в здании бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза».

10:18

❗️Пожар охватил бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» в Москве, горят с первого по четвертый этажи, сообщил источник ТАСС.

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