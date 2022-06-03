Пожар в московском бизнес-центре: спасатели выводят людей с верхних этажей

11:36

Очевидец событий также рассказала, что с оснащением системами пожарной безопасности в здании все было нормально.

«Все [огнетушители, пожарные кнопки] есть, с пожаркой все нормально. Работаю там один месяц, за это время пожарных учений не было», — поделилась собеседница «Газеты.Ru».