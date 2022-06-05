Забивала молотком, чтобы купить водку. Как малярша с Урала убила 17 пенсионерок

С 2002 по 2010 год серийная убийца Ирина Гайдамачук, прозванная журналистами «Раскольниковым в юбке», расправилась с 17 пожилыми женщинами в разных городах Свердловской области, забив их молотком. В общей сложности Гайдамачук похитила у своих жертв около 40 тыс. рублей. На преступления она решилась из-за того, что муж не давал деньги на водку.

Из «глухаря» в «серию»

В 2002 году в милицию города Красноуфимск Свердловской области поступила информация об убийстве пенсионерки. Пожилую женщину до смерти забили молотком и ограбили в собственной квартире в доме на улице Ухтомского. Украденная сумма были мизерной, а найденные на месте преступления отпечатки пальцев в картотеке не «засветились». Кроме того, отсутствовали улики и зацепки. Из-за этого дело негласно прикрыли, сначала переведя его в разряд «глухарей», а потом и вовсе о нем забыв.

Это преступление положило начало серии убийств, которую не смогут раскрыть 8 лет. Даже несмотря на то, что в 2003 году у милиции появится подробный фоторобот нападавшей.

Тогда, пытаясь совершить свое третье по счету убийство, преступница, которую ее жертва описала как молодую женщину ростом около 160-165 сантиметров, худощавого телосложения и со светлыми волосами, не довела дело до конца.

Представившись сотрудницей социальной защиты, маньячка позвонила в дверь своей жертвы, доверчивая пенсионерка без вопросов открыла дверь. Преступница стала бить ее молотком по голове прямо на пороге квартиры в доме по улице Советская. Пенсионерка закричала, на шум выбежал ее сосед, заставив нападавшую ретироваться. Так пожилая женщина спаслась и смогла подробно описать преступницу, листовками с фотороботом которой обклеили весь город.

Портрет убийцы висел даже напротив ее собственного дома, а соседи и близкие «красноуфимской волчицы» — так ее прозвала милиция — шутили, что убийца очень на нее похожа. Та выражала удивительное хладнокровие и над такими предположениями только посмеивалась.

Сотрудники милиции в городе допросили и идентифицировали по отпечаткам пальцев практически всех светловолосых жительниц Красноуфимска, выявляя похожих на фоторобот женщин даже через паспортный стол. Их находили по адресу регистрации и дактилоскопировали. Но на убийцу эта проверка выйти не помогла. Только потом сыщики узнают, что цвет волос преступница уже поменяла, что делала впоследствии еще не раз, а красноуфимской регистрации у нее не было, как и самого паспорта – его она оставила кому-то в залог там, где проживала раньше – в Нягани.

«Гастроли» и ложный след

Убийства тем временем не прекращались. Чтобы запутать следствие, серийница стала «гастролировать» по области. Она совершала свои преступления в Екатеринбурге, Серове, Нижнем Тагиле, поселках Широкая Речка, Дружинино и Ачит. В последнем ее чуть не поймали.

Тогда пенсионерка, впустив в дом преступницу, смогла позвонить участковому, пока была еще жива. Когда он прибыл на место, старушку уже убили, а сама «красноуфимская волчица» затаилась в доме, пока правоохранитель из-за того, что ему никто не открывал, не ушел.

Уже позже, потеряв осторожность, на месте своего девятого преступления маньячка оставила молоток, на котором были найдены следы крови сразу нескольких жертв – некоторые из них жили в разных городах Свердловской области. Это помогло убедиться, что серию убийств пенсионерок совершает один и тот же человек.

Тем не менее работа оперативников была безрезультативной, пока в 2008 году жертвой убийцы не стала мать заместителя начальника ОВД Нижнего Тагила. Сопоставив это дело с серией, следователи пришли к выводу, что это дело рук все того же убийцы. На поиски бросили всю милицию города.

Спустя месяц – 31 марта — на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила задержали мелкую мошенницу Марию Валееву, которая была примерно того же возраста, что и маньячка, и сильно походила на фоторобот. Кроме этого, она сразу призналась в убийствах. Свои действия она объяснила тем, что якобы стала ненавидеть пожилых женщин после группового изнасилования, совершенного в ее отношении в квартире некой пенсионерки, которая издевалась над замученной Марией и смеялась над происходящим.

Когда в милицию поступит новое сообщение об убийстве со схожим почерком, выяснится, что оперативники ОВД Нижнего Тагила добыли показания Валеевой при помощи физической силы и психологического давления.

На допросах они запугивали и истязали Валееву: душили целлофановым пакетом, морили голодом, угрожали бейсбольной битой и изнасилованием. Под давлением она и дала признательные показания. Трое оперативников впоследствии были приговорены к тюремному заключению, еще двоим назначили условные сроки.

Следователям по делу убийцы пенсионерок же пришлось начинать все заново.

Страсть наживы и ненависть к старикам

В мае 2010 года убийца вернулась на место своего первого преступления – на улицу Ухтомскую. Там 81-летнюю пенсионерку «красноуфимская волчица» убила 18 ударами молотка по голове, а потом утопила ее в ванной, чтобы убедиться в ее смерти. Милицию вызвали соседи, обеспокоенными криками кошки за дверью погибшей.

После опроса знакомых жертвы выяснилось: совсем недавно пожилая женщина наняла побелить потолки некую Ирину Гайдамачук, которая подрабатывала маляром в железнодорожном депо.

Найдя маляршу, следователи поняли, что женщина с фоторобота — это она. Проведенная дактилоскопия показала, что ее отпечатки пальцев идентичны тем, которые оставляла «красноуфимская волчица». Экспертиза клока волос, который одна из жертв вырвала у своей убийцы, также подтвердила: преступницей была Гайдамачук. Подозреваемую отправили в СИЗО.

На допросах выяснилось, что первое убийство Гайдамачук совершила спонтанно. Пенсионерка, проживающая на улице Ухтомская, наняла ее для малярных работ. В какой-то момент Ирина Гайдамачук, периодически уходившая в запои, решила обокрасть работодателя, чтобы купить спиртное — муж Гайдамачук, зная о пристрастии супруги, отбирал у нее деньги, чтобы оградить от алкоголя. Это и подтолкнуло ее на преступление. Вот только одним ограблением все не обошлось: во время поиска денег и ценных вещей старушка вошла в комнату и стала кричать.

Первое, что попалось под руку маляру – молоток, которым она несколько раз ударила пожилую женщину по голове. Хладнокровно забрав у пенсионерки деньги, Ирина пошла за водкой.

С целью наживы, согласно главной из версий, Гайдамачук и совершала все свои убийства. Согласно другой – возможный мотив заключался в том, что она убивала еще и из ненависти к пожилым людям.

Также на допросах стало известно, что все убийства «красноуфимская волчица» совершала по одному сценарию: за несколько дней до убийства она выслеживала жертву, узнавала о круге ее общения и ближайших родственниках, о том, во сколько и как часто она выходит из дома, когда возвращается. Выбор маньячки при этом чаще всего падал на одиноких женщин.

Потом Гайдамачук стучалась в дверь пенсионерок, представляясь социальным работником, сотрудником пожарной безопасности, газовой службы или юристом жилищной конторы. Затем, войдя в доверие к жертвам, убийца проникала в их квартиры и в удобный момент, подойдя к старушкам со спины – била их молотком по голове.

Выручить с пожилых женщин за раз Ирине Гайдамачук удавалось от 1 до 16 тыс. руб. Даже по тем временам это небольшие деньги.

Брошенные дети и страсть к спиртному

Ирина Гайдамачук — в девичестве Машкина — родилась в Карпинске Свердловской области в 1972 году и с ранних лет стала злоупотреблять спиртным. Еще в юном возрасте ее родители были лишены родительских прав, из-за чего девочка была предоставлена самой себе. Позже, когда Ирина родила первого ребенка, родительских прав лишили ее саму.

В конце 1990-х женщина переехала в Красноуфимск, где встретила своего будущего мужа по фамилии Гайдамачук. Ему она также родила дочь, временно заглушив страсть к спиртному, но долго это не продлилось. Вскоре Ирина вновь стала уходить в запои и влезла в долги.

Из-за этого на тот момент безработной Ирине пришлось искать себе подработки. Начав белить стены и вязать одежду на заказ, вскоре Гайдамачук рассчиталась с долгами, но денег ей все равно было мало. Между тем скандалы с мужем из-за алкоголя не прекращались. В 2010 она ушла из семьи. Родным она сказала, что идет к свекрови отдавать долги, а сама переехала жить к соседу, позже сменив любовника на еще одного.

Тем не менее после ареста Гайдамачук рассчитывала, что близкие помогут ей и подтвердят ее алиби, но те отказались лгать следователям.

Экспертиза в то же время показала, что хоть Гайдамачук и имела небольшие психические отклонения, невменяемой признать ее было нельзя.

В июне 2012 года «красноуфимскую волчицу» приговорил к 20 годам колонии общего режима, так как пожизненное заключение для женщин в России не предусмотрено.