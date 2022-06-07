«Люди 100% утонут»: антироссийские санкции могут спровоцировать экологическую катастрофу

Сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек заявил изданию Onet.pl, что санкции, наложенные на его организацию, могут привести к загрязнению Балтийского моря сточными водами и к гибели граждан Польши.

Экологическая катастрофа

Михаил Дудек рассказал, что Sulzer Pumps Wastewater Poland занималась очисткой и транспортировкой канализационных стоков во многих городах Польши. Но в конце апреля польское МВД фактически запретило деятельность 35 фирм, которые Варшава подозревает в связях с российским капиталом. Под эти ограничения попала и Sulzer Pumps Wastewater Poland, так как предприятие связано с российским предпринимателем Виктором Вексельбергом. В Польше предрекли экологические последствия для Балтийского моря из-за санкций против РФ Санкции, которые правительство Польши ввело в отношении России, грозят экологическими последствиями... 07 июня 10:42

По словам представителя компании, из-за антироссийских санкций «в воздухе витает экологическая катастрофа». Раньше организация обслуживала очистные сооружения, в том числе в городах Замосць, Жешув, Кельце, Люблин, Краков, Голенюв и Владыславово. Их насосы даже использовались Государственным музеем Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Но теперь в случае поломки оборудования компания не сможет его заменить из-за остановки поставок запчастей.

«Это реальная угроза здоровью и жизни людей <…> Мы не можем оказывать услуги или поставлять запасные части, независимо от того, находится устройство на гарантии или нет», — сказал Дудек.

Он также отметил, что многие устройства работают уже не один десяток лет, поэтому выйти из строя одно из них может в любой момент.

Сточные воды вместо питьевой воды

Sulzer Pumps Wastewater Poland устанавливала и обслуживала не только насосы, смесители, системы аэрации, воздуходувки и контрольно-измерительные приборы, но и оборудование для очистки питьевой воды. Согласно информации издания, по меньшей мере несколько сотен местных органов власти и других организаций в Польше используют эти устройства Sulzer.

По словам Дудека, во Владыславово оборудованию уже 17 лет, в Лемборке – 19 лет, а на очистных сооружениях «Дембе» под Варшавой – 21 год. За последние 25 лет компания оснастила несколько десятков средних и крупных очистных сооружений воздуходувками, подающими воздух для бактерий.

Но выход из строя воздуходувок означает, что очистные сооружения перестанут функционировать, что вскоре приведет к загрязнению рек, а через несколько дней и Балтийского моря. Лавров предупредил европейцев о нищете из-за антироссийских санкций Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с боснийско-сербской телерадиокомпанией «Радио и... 05 июня 00:05

«Отказ воздуходувки останавливает подачу воздуха в сточные воды и вызывает гибель бактерий, ответственных за очистку сточных вод. Тогда неочищенные сточные воды сбрасываются в реку, озеро или море», — пояснил Дудек.

Обычно в случае поломок этого оборудования вызывают сервисных инженеров, но теперь из Sulzer никто не сможет прийти – из-за заморозки активов сотрудники компании рискуют потерять работу.

«В случае поломки и нашей готовности помочь, мы не сможем это сделать. Топливные карты заблокированы, автомобили забрала лизинговая компания, а телефоны вот-вот будут отключены из-за неоплаченных счетов. Это означает отсутствие выполнения заказов, поставок и сервисной поддержки», – подчеркнул представитель компании.

Угроза здоровью и жизни

Филиал компании в Варшаве на протяжении многих лет поставляет ключевые устройства для дренажных насосных станций, осушающих дороги и туннели. Насосы Sulzer также установлены на участках Южной кольцевой дороги Варшавы, которая проходит недалеко от столичного района Урсынов. На этом пути находится самый длинный тоннель в Польше.

«Отсутствие дренажа в тоннеле из-за выхода из строя насосов на 100% приведет к утоплению людей. Это уже не перекрытие дороги <…> Это реальная угроза здоровью и жизни людей», — заявил представитель Sulzer. В МИД Польши заявили о работе ЕС над седьмым пакетом санкций против России Замглавы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что Евросоюз уже начал работу над очередным —... 05 июня 00:03

Насосы Sulzer установлены и на большинстве участков скоростной автомагистрали S8, соединяющей Варшаву и Белосток. По словам Дудека, если маршрут не будет осушаться, его, возможно, даже придется закрыть. Он отметил, что та же проблема касается многих польских дорог и тоннелей.

«Устройство имеет право на поломку»

Компания также поставляла промышленные насосы на такие заводы, как KGHM (производитель меди и серебра), ZGH Bolesław в Буковно (производитель цинка), Grupa Azoty Zakłady Chemiczne «Police» в Полице (компания в области химического синтеза) и Mondi (предприятие целлюлозно-бумажной промышленности). Некоторые сахарные заводы также оснащены оборудованием Sulzer.

«Отказы насосов остановят линии и приведут к миллионным потерям. Дело серьезное. Мы верим в качество наших устройств, но воздуходувкам уже несколько лет. У них сотни тысяч часов работы. К сожалению, такое устройство имеет право на поломку», — сказал Дудек.

Он добавил, что компания направила предприятиям-клиентам письма с разъяснениями сложившейся ситуации. Представитель Sulzer подчеркнул, что продукция компании больше ни в одной стране не попала под санкции.

Как сообщило Onet.pl, в минувшую пятницу несколько десятков сотрудников Sulzer из Варшавы и Люблина устроили акцию протеста перед зданием Министерства внутренних дел в Варшаве. Они потребовали немедленного исключения их компании из санкционного списка и сохранения рабочих мест. Но к ним никто не вышел.