В Рособрнадзоре пообещали, что ЕГЭ останется и при новой системе высшего образования в РФ. Единый государственный экзамен не является частью Болонской системы, из которой исключили Россию, указали в ведомстве.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится при отказе от Болонской образовательной системы и переходе к новой. Об этом в среду, 8 июня, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. КПРФ внесла в Госдуму законопроект о добровольном участии вузов в Болонском процессе Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму... 07 июня 15:57

«Это национальный экзамен, который построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования», — отметили в ведомстве.

«ЕГЭ сохранится, поскольку выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство РФ в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — сообщили в пресс-службе.

В Рособрнадзоре отметили, что ЕГЭ не является частью Болонской образовательной системы, из которой Россию ранее исключили.

«Многие страны мира имеют свои национальные экзамены, проводимые в стандартизированной форме. При этом ЕГЭ — один из наиболее открытых национальных экзаменов. При всей сложности процессов объективного проведения ЕГЭ с экспертными проверками развернутых ответов участников экзамена результаты ЕГЭ обрабатываются и выдаются быстрее, чем во многих других странах», — утверждают в ведомстве. «Болонская система вышла из нас, а не мы из нее» Российские вузы фактически исключили из Болонского процесса в апреле после того, как ректоры... 06 июня 18:22

Там добавили, что именно ЕГЭ ликвидировал разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов, сделал процесс поступления в вуз максимально прозрачным, а требования к абитуриентам — едиными.

ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные вузы, заявили в Рособрнадзоре.

«ЕГЭ — это механизм отбора наиболее подготовленных абитуриентов в вузы, то есть «вход» в систему высшего образования, который может быть использован при переходе к национальной системе высшего образования. А наличие в нашей стране развитой системы вузовских олимпиад дает заинтересованным абитуриентам широчайшие возможности демонстрации своих творческих способностей и определенные дополнительные возможности поступления в выбранный вуз.

В целом сочетание ЕГЭ и вузовских олимпиад продемонстрировало вполне эффективный механизм государственной итоговой аттестации и поступления в вузы, который может быть использован и в будущем», — заключили в пресс-службе. Глава Рособрнадзора раскрыл судьбу ЕГЭ после отказа от Болонской образовательной системы Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет проводиться и... 08 июня 19:25

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев указал, что ЕГЭ «выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и является механизмом объективной проверки достижения этого уровня».

«Напряжение участников ЕГЭ, как и абсолютно любого иного экзамена, связано с тем, что какие-то темы недопоняты учащимися, приемы решения каких-то задач не освоены в достаточной степени. Подобное переживали и абитуриенты вузов 40-50 лет назад», — констатировал он.

Как исключили Россию из Болонского процесса

6 июня замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что российские вузы больше не участвуют в Болонском процессе. По его словам, такое решение было принято Болонской группой 11 апреля. Кроме того, из Болонской системы были исключены и белорусские вузы.

«Это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — приводит его слова «КП». Матвиенко заявила о необходимости реформы образования в России Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что интеграция России в Болонский процесс не... 01 июня 03:35

На этом фоне депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о добровольном участии вузов в Болонском процессе.

«Законопроект направлен на исправление ситуации в высшем образовании России, сложившейся в связи с непродуманным осуществлением вхождения нашей страны в Болонский процесс», — отмечается в пояснительной записке.

Коммунисты указали, что из-за Болонской системы в вузах практически исключили возможность получения высшего образования по программе специалитета по большинству специальностей и направлений подготовки.

Добавим, что при проведении ЕГЭ на всей территории России применяются однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения работ. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. В этом году единый государственный экзамен проводится до 2 июля.