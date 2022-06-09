«Пьяные автобусы» и «синие комнаты». Как работают заграничные вытрезвители

В 2020 году Госдума приняла закон о возвращении вытрезвителей. Вот только вернулись заведения совсем в ином виде, становясь все более похожими на зарубежные. Чем российские вытрезвители отличаются от иностранных и как видоизменились современные «трезвяки» по сравнению с советскими — в материале «Газеты.Ru».

Вытрезвители СССР и современной России

Вытрезвители в нашей стране появились еще в царской России в первые годы XX века. Первые медицинские вытрезвители с амбулаториями возникли в период с 1902 по 1903 год, а в 1904-м в Туле открылся более масштабный «приют для опьяневших». Содержался он на деньги из городской казны. К 1914 году медучреждения для вытрезвления существовали по всей империи. Выполняли эти учреждения медицинские функции.

Все изменилось в 1931 году, когда вытрезвители вывели из ведения Наркомата здравоохранения и встроили в структуру органов внутренних дел.

По словам клинического психолога и основателя Центра практической психологии «Сфера» Ирины Матвеевой, в годы существования советских вытрезвителей сотрудники органов внутренних дел подбирали на улицах пьяных и доставляли их в заведение для того, чтобы привести в должное состояние и дать проспаться. После того как человек приходил в себя и трезвел, его осматривал врач, а далее отпускал с квитанцией об оплате за медобслуживание в вытрезвителе.

Также на рабочее место пациента обязательно направлялись докладные о случившемся, а к нему самому применялись меры административного воздействия.

«Такие вытрезвители «советского типа» знакомы нам всем, и именно они существовали в России вплоть до 2011 года, пока их не ликвидировали по всей стране. После официального закрытия медицинских вытрезвителей лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения стали доставлять в обычные городские больницы. Теперь вытрезвители возродили вновь», – говорит эксперт Матвеева.

И уточняет, что после этого «возрождения» многое поменялось. Например, теперь вытрезвители перестали быть «казенными», их открывают на основе государственно-частного партнерства.

Что касается обстановки заведений, изменения произошли в комфортную сторону, считает Матвеева. Сейчас пьяным обещают предоставить койко-место, выдать постельное белье, пижаму и халат, мыльные принадлежности. Кроме этого, медвытрезвители должны быть оснащены душевыми, смотровым кабинетом, туалетами и даже камерами хранения.

«Раньше о таком оставалось только мечтать. В советские времена человека в опьянении могли отправить спать на кровати без матраца, а то и вовсе на полу. Ни о каких халатах и постельном белье речь не шла. Зато все кровати обязательно были низкими, чтобы пациент не заработал себе травму при падении с нее – заботились», – констатирует клинический психолог.

Так, по ее словам, в нынешних вытрезвителях человек сможет просто проспаться под медицинским присмотром за условные 1,5-2 тысячи, как это принято в большинстве зарубежных стран. При этом раньше, говорит Матвеева, в вытрезвителях пьяниц скорее «жестко воспитывали», например, отправляли задержанных под холодный душ, чтобы те могли прийти в себя.

«Пьяные автобусы» и бар-патруль

В Великобритании, где не разработана унифицированная стратегия борьбы с пьянством, власти и благотворительные организации решают проблему нетрезвых граждан на улицах самостоятельно.

Сейчас в стране функционируют так называемые «пьяные автобусы» (англ. «booze buses»), которые курсируют по улицам городов во время праздников, гуляний, футбольных матчей и других масштабных мероприятий.

Часто помощь бывает неординарной: например, сотрудники «пьяных автобусов» возят с собой шлепки, чтобы выдавать их пьяным женщинам на высоких каблуках.

Существуют в Британии и так называемые «уличные ангелы» – они патрулируют улицы у баров и кабаков, помогая нетрезвым людям дойти до дома, и оказывают первую помощь, включая психологическую. Приходится им и разнимать драки, и урегулировать другие конфликты. И все это — только ради благотворительности.

Тюремные камеры и медицинские центры вытрезвления в Штатах

В США судьба лиц в состоянии алкогольного опьянения решается по-разному — от штата к штату.

Например, в одном штате нетрезвого гражданина могут отправить под арест «за публичное опьянение», а в качестве «вытрезвителя» выступит камера временного содержания. В другом же, если человек не совершал противоправных действий, – просто не тронут. Общий регламент существует разве что для лиц, которые серьезно перебрали, что существенно сказалось на их самочувствии и потенциально угрожает жизни — в любом уголке страны их отправят в отделение первой помощи ближайшей больницы.

И если раньше для пьяных существовали специальные тюремные камеры в полицейских участках, которые назывались «drunk tank», сегодня все иначе — определенных заведений для алкоголиков просто нет. Хотя и в некоторых городах стали организовывать «медицинские центры вытрезвления».

В них есть теплое питье, супы, чистое белье, кровати с регулируемым наклоном, что предотвращает головокружение, и медицинская помощь, в которую включено и оформление направления на лечение от алкогольной зависимости.

Немецкие «камеры для протрезвления»

В Германии вытрезвители называются «камерами для протрезвления» и работают при полицейских участках и больницах. Попасть туда может не каждый — если человек на улице находится в состоянии легкого опьянения, то его могут проводить домой, в состоянии тяжелого – отправить в больницу. В вытрезвитель же опьяневшие граждане попадают только в состоянии «средней тяжести».

И за то, чтобы «проспаться» не на лавочке, а в специализированном центре, в Германии придется платить. За ночь в камере с отоплением, туалетом, чистым матрасом и одеялом в крупных городах страны придется отдать около €35 (чуть больше 2 000 руб.). В городах поменьше такая ночь обойдется алкоголику в €25 (чуть больше 1 500 руб.). При это чтобы доехать до вытрезвителя, придется заплатить полицейским еще €45 евро или почти 3 000 руб. Если вы испачкаете салон автомобиля – еще €55 или 3 500 руб.

Платить придется в «камерах для протрезвления» также и за уборку, если вас, например, вырвет, и за помощь врача. За уборку придется отдать примерно €30 или около 2 000 руб., за помощь медработника – €120 или почти 8 000 руб. Интенсивная уборка камеры после клиентов с инфекционными заболеваниями составит €160 или чуть больше 10 000 руб. Купить в вытрезвителе можно будет и еду – обычно там предлагаются сендвичи.

Также в подобных заведениях есть бесплатные чай и кофе.

«Самые дорогие отели» в Польше

Первый вытрезвитель в Польше появился в мае 1956 года. Пребывание граждан в состоянии алкогольного опьянения с самого начала было платным, пока 16 января 2013 года власти не попытались пересмотреть закон, разрешая в некоторых случаях не взымая плату с перебравших граждан, на усмотрение сотрудников вытрезвителей. Продлилось это недолго: уже 31 декабря того же года «нововведение» отменили, а алкоголикам вновь пришлось полностью оплачивать время своего пребывания в вытрезвителе.

При этом цены в польских «избах протрезвления» всегда были очень высокими, из-за чего местные стали называть их «самыми дорогими отелями». Например, в 2019 году максимальная стоимость пребывания в вытрезвители за 24 часа составила 309 злотых или почти 4 500 руб.

За эти деньги постояльцы «избы протрезвления» могли не только выспаться и согреться, но и получить первую помощь от медиков — все сотрудники вытрезвителя были врачами — а также прослушать лекции о вреде злоупотребления алкоголем и необходимости осознать наличие зависимости, чтобы от нее избавиться.

В перечень «положенного» для пьяных также вошли гигиенические и санитарные услуги.

При этом самим сотрудникам вытрезвителей в польских вытрезвителях разрешены меры «прямого принуждения». Например, нетрезвого гражданина могут привязать к кровати или надеть на него смирительную рубашку.

Вместе с тем попасть в вытрезвитель могут только лица в состоянии тяжелого опьянения – дебоширы и те, кто представляет опасность для окружающих, всех остальных сотрудники полиции просто провожают домой. Все так же за отдельную плату.

Нахождение в нетрезвом виде в Польше не является преступлением. Просто так задерживать пьяных граждан никто не будет. Если, конечно, жизни пьяного человека не будет что-либо угрожать.

Чешские «антиалкогольные изоляторы»

Первый чешский вытрезвитель был открыт в Праге 15 мая 1951 года. «Алкогольный изолятор», основанный психиатром Ярославом Скалой, показал успехи в лечении пациентов уже за первые три месяца работы, а в последующие 30 лет принял более 180 тыс. человек.

Сегодня в стране насчитывается 16 вытрезвителей, трезвость под наблюдением врача в которых будет стоить по-разному в зависимости от места. Например, в антиалкогольном изоляторе Спасательной службы Моравско-Силезского края пьяница заплатит за ночь 600 крон или 1500 руб., а в изоляторе Муниципальной поликлиники Пльзень — 4300 крон или чуть больше 11 000 руб.

Антиалкогольные изоляторы в Чехии – это полностью медицинские учреждения. А пребывание в них предусмотрено только для людей, которые подвергают опасности себя и окружающих или даже не ориентируются в пространстве, но при этом не находятся в состоянии, которое угрожает их жизни (в противном случае их отправляют в больницы). Также часто в вытрезвители привозят водителей, подозреваемых в наркотическом и алкогольном опьянении, для забора крови и мочи, чтобы провести токсикологическое исследование.

Другие страны

В Канаде и Швеции существует служба под названием «Красный нос», которая доставляет пьяных людей до дома за деньги. Это работает только с гражданами в легкой и средней стадии опьянения. В тяжелых случаях пьяниц доставляют в медицинские учреждения.

В Австрии вытрезвители называются «синими комнатами» – это не заведения, а специальные отдельные палаты в больницах. Туда алкоголиков привозят полицейские или небезразличные граждане. Если пациенты оказываются дебоширами – их отправляют к правоохранителям, которые заключают их в камеру.