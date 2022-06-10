От чеченских авизо до убийства Политковской. Громкие дела бандита Лом-Али Гайтукаева

10 июня 2017 года в колонии под Вологдой умер Лом-Али Гайтукаев — криминальный авторитет из Чечни, ставший фигурантом ряда громких уголовных дел. О его роли в организации убийств известных журналистов и ряде других резонансных дел вспоминает «Газета.Ru».

Афера века

Впервые в СМИ заговорили о Гайтукаеве в рамках дела с сотнями поддельных кредитовых авизо, которое началось в 1992 году. Авизо – межбанковский платежный документ, дающий право на получение наличных денег. С учетом особенностей банковской системы советского образца, такая схема взаиморасчетов оказалась весьма уязвимой для мошенничества в период перестройки работы расчетно-кассовой системы Центробанка в начале 1990-х. Тогда сотрудники главного управления внутренних дел Москвы обыскали стоявший грузовик и нашли в нем 10 мешков с денежными пачками — общая сумма превышала $1 млн.

Деньги изъяли, а на следующий день средства потребовал вернуть человек кавказской внешности. На вопросы правоохранителей отвечал: деньги он перевел в Москву из чеченского банка. В расчетно-кассовом центре Центробанка позже сообщили о множестве подобных операций за последние месяцы: в каждом случае отправителями были кредитные организации Чечни.

Специальная группа отправилась в Грозный, однако содействия следователям представители банков не оказывали, ссылаясь на суверенитет республики. Тем не менее правоохранителям удалось узнать, что многих коммерческих фирм, с чьих счетов якобы переводили деньги в столицу, попросту не существовало.

В результате следователи начали работу с 200 фальшивыми авизо на общую сумму 30 млрд руб. Из документов следовало, что чеченская фирма перевела деньги в адрес московского филиала Восточно-Сибирского коммерческого банка. Управляющая указала на сотрудника, ответственного за поиск клиентов, — Владимира Новикова.

За ним установили наблюдение, позже след привел правоохранителей в гостиницу «Интурист». В одном из номеров, как выяснилось, и находился «офис» российско-австрийской фирмы, руководителем которой был 34-летний Лом-Али Гайтукаев.

В ночь на 3 июня 1992 года в номер с обысками пришли подразделения ОМОНа. Телохранитель Гайтукаева попытался сбежать и вынести деньги, но был ранен. В ходе операции были изъяты крупные суммы денег и ксерокопии платежных поручений к «авизовкам».

Гайтукаева и его сообщника Норика Месумяна задержали, на допросе те отрицали причастность к махинациям. Но позднее сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которые проводили операцию в «Интуристе», предложили следователям изучить расшифровки разговоров подозреваемых, записанных на установленные заранее подслушивающие устройства.

Так правоохранители получили своего рода дневник действий мошенников. Однако все кассеты оказались размагничены, и на них не сохранились первоисточники записи. Без них расшифровки нельзя было приобщить к материалам уголовного дела.

Тогда следователи провели автороведческую экспертизу, чтобы сравнить манеру речи подозреваемых на допросах и расшифровки приписываемых им телефонных переговоров. Специалисты заключили: записанные беседы велись именно Гайтукаевым и его сообщниками.

Организатор преступных махинаций так и не признал свою вину, а его подельники начали давать показания. Выяснилось, что Гайтукаев изготавливал фальшивые «авизовки», которые впоследствии имевший связи в банке Норик Месумян передавал Новикову. Тот убеждал знакомую операционистку переводить средства на счет банка, затем деньги обналичивали и направляли в Чечню.

В результате Гайтукаев был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Убийство журналиста Пола Хлебникова

Другим делом, в котором фигурировало имя Гайтукаева, стало заказное убийство Пола Хлебникова, основателя и главного редактора русской версии журнала Forbes. Он был застрелен 9 июля 2004 года на выходе из здания редакции, виновными были названы уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев, которые, по данным следствия, выполняли заказ одного из лидеров Алазанской ОПГ Хож-Ахмеда Нухаева. Причиной сочли личную месть за публикацию журналистом книги «Разговор с варваром» по мотивам их беседы.

close 100% Главный редактор русской редакции журнала Forbes Пол Хлебников во время пресс-конференции в Москве, май 2004 года Misha Japaridze/AP

Показания по делу давал в том числе бывший начальника 4-го отдела Оперативно-поискового управления (ОПУ) главного управления внутренних дел Москвы Дмитрий Павлюченков. Он рассказал, что получил от Гайтукаева, который вместе с Нухаевым состоял в Алазанской ОПГ, предложение организовать предварительное наблюдение за Хлебниковым и бывшим вице-премьером Чеченской республики Яном Сергуниным (был убит незадолго до журналиста, 25 июня 2004 года). Это было необходимо, чтобы сообщить киллерам распорядок дня и маршруты журналиста и политика.

Павлюченков утверждал, что Гайтукаев постоянно оставался на связи с заказчиками и выделял средства на слежку. Однако впоследствии «авторитет» отказался от услуг ОПУ, не заплатив часть гонорара, и приказал будущим исполнителям осуществлять наблюдение самостоятельно.

О возможной связи Хлебникова и Сергунина писал журналист Андрей Калитин. В одном из своих материалов он приводил слова знакомой главреда Forbes, шефа издания Stringer Елены Токаревой. Та поделилась, что ее коллега собирал материалы для своей книги о хищениях государственных средств, направленных на восстановление Чечни. Политик, согласно одной из версий, пообещал передать нужные Хлебникову сведения.

«После того, как первый президент Чечни Ахмад Кадыров был взорван во время теракта в Грозном 9 мая 2004 года, Сергунин оставался единственным крупным чеченским политиком, и, что не менее важно, финансистом, который в полной мере владел всей информацией о том, какие средства в Чечню были направлены, как и кем они расходовались», — подчеркнул Калитин.

Журналист-расследователь также указал на даты смертей Кадырова, Сергунина и Хлебникова, между которыми наблюдался весьма короткий интервал, что, по его мнению, говорило об определенной связи. В результате череды убийств материал главного редактора Forbes о нецелевом использовании федеральных средств опубликован не был. Как утверждал Калитин, статья могла вызвать крупный скандал, и ее подготовка «мешала всем».

Однако обвиняемые в убийстве Хлебникова так и не были наказаны: 8 из 12 присяжных вынесли оправдательный вердикт. Как отмечал Андрей Калитин, адвокат семьи Хлебниковых намекала, что суд идет будто по сценарию, а некоторые присяжные откровенно заявляли о нарушении совещательных процессов и заранее определенном решении по делу.

Покушение на бизнесмена Геннадия Корбана

В 2006 году Гайтукаев получил от украинских бизнес-кругов заказ на убийство топ-менеджера финансово-промышленной группы «Приват» Геннадия Корбана. Он начал искать исполнителя, им оказался 45-летний уроженец Чечни Арсанали Джамбураев. Гайтукаев предоставил киллеру все данные о бизнесмене, выдал оружие и $1 тыс. в качестве задатка. Всего же исполнителю пообещали $25 тыс. за выполнение заказа.

close 100% Геннадий Корбан delfi.lt

19 марта 2006 года Джамбураев обстрелял принадлежавший Корбану «Гелендваген», однако самого предпринимателя в машине не было — в тот день он пересел в транспортное средство, на котором обычно ездила охрана. В результате ранения получил только охранник бизнесмена.

Позднее, давая интервью, Корбан предположил, что стоит рассматривать несколько версий покушения. Так, одна из них касалась конфликта его компании с бизнесменами Виктором Пинчуком и Максимом Курочкиным. Согласно другой, по мнению предпринимателя, за покушением мог стоять прокурор Днепропетровской области Владимир Шуба.

В прокуратуре возмутились таким предположением, заявив, что «грязь против ведомства полилась, как только проверки коснулись группы «Приват». Также Шуба напомнил об уголовных делах, возбужденных в отношении должностных лиц предприятий, которые входили в группу Корбана, из-за нанесения государству финансового ущерба.

Менее чем через месяц киллер Джамбураев явился с повинной и выдал Гайтукаева, сообщив, что именно от него получил поручение ликвидировать Корбана.

Лидера ОПГ задержали лишь в августе 2006 года, уже на территории России. Свою причастность к покушению он отрицал, но Мосгорсуд в 2008 году приговорил его к 15 годам лишения свободы, признав организатором преступления.

Гайтукаев заявил, что приговор является «беспредельным», и пообещал прокурору встречу «на том свете». Суду он говорил, что на Украину он прибыл, чтобы решать деловые вопросы и собирать информацию для ФСБ РФ, которую якобы интересовала деятельность чеченских группировок в стране.

Дело об убийстве Анны Политковской

Последним делом, в котором фигурировал Гайтукаев, стало одно из самых громких заказных убийств, жертвой которого стала журналистка Анна Политковская. Ее расстреляли 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома.

close 100% Цветы у дома, где жила и была убита Анна Политковская Артем Сизов/«Газета.Ru»

Следователи выдвинули версию о том, что неизвестный, недовольный публикациями Политковской, обратился к члену ОПГ с просьбой организовать убийство журналистки. Гайтукаев основал группировку, в которую вошли его племянники — Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Также в ее составе был упомянутый ранее Дмитрий Павлюченков (он давал показания по делу об убийстве Пола Хлебникова) и экс-оперативник управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов.

За Политковской была установлена слежка. После ареста Гайтукаева по делу о покушении на бизнесмена Корбана летом 2006 года главой операции, как полагает следствие, стал Хаджикурбанов.

Наблюдение за журналисткой возобновили в начале октября. Следствие считает, что в день ее убийства братья Махмудовы подъехали на автомобиле к улице, расположенной по соседству от места жительства Политковской. Рустам отправился к подъезду дома журналистки, Ибрагим ждал на перекрестке неподалеку — он должен был сообщить о приближении жертвы, а Джабраил остался в машине. Когда Политковская вошла в лифт своего подъезда, Рустам, согласно обвинению, пять раз выстрелил в нее из пистолета, а затем сел в машину брата и скрылся с места преступления.

Дмитрий Павлюченков заявлял сотрудникам Следственного комитета, что Политковская была убита по поручению бывшего лидера чеченских боевиков Ахмеда Закаева и олигарха Бориса Березовского. Те якобы вели переговоры о деталях заказа с Гайтукаевым через посредника — лидера Алазанской ОПГ Хож-Ахмеда Нухаева, также фигурировавшего в деле Пола Хлебникова.

При этом сам Гайтукаев отрицал, что знаком с Нухаевым, как, впрочем, и не признавал свою причастность к убийству Политковской. Однако утверждал, что может назвать сумму, которую заплатили киллерам за этот заказ: $2 млн.

По словам руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия, убийство не было связано с профессиональной деятельностью Политковской. Причиной было стремление заказчиков дестабилизировать обстановку в РФ и продемонстрировать, что МВД якобы не способно следить за безопасностью известных людей.

19 февраля 2009 года присяжные оправдали братьев Махмудовых по делу об убийстве Политковской, пояснив, что их причастность к преступлению не доказана. Обвиняемых отпустили из зала суда.

Но в 2014 году Гайтукаев, Хаджикурбанов и братья Махмудовы все же были признаны виновными в организации убийства журналистки. Лом-Али Гайтукаев как организатор и Рустам Махмудов как киллер получили пожизненные сроки, однако заказчика преступления так и не нашли.

close 100% Обвиняемые в убийстве Анны Политковской Ибрагим Махмудов, Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев (справа налево) во время заседания в Мосгорсуде, 2014 год Евгений Биятов/РИА «Новости»

Гайтукаев скончался 10 июня 2017 года, о его смерти сообщили в УФСИН по Вологодской области. Причиной стала длительная хроническая болезнь.