«Иногда приходят совсем идиоты». Каким студентам пишут дипломы на заказ

В начале лета у выпускников российских вузов проходят защиты дипломных работ и диссертаций. Однако некоторые представляют научным руководителям и экспертным комиссиям материалы, которые написаны несамостоятельно: их готовили другие авторы за вознаграждение. Как специалисты пишут студентам дипломы на заказ, как вычислить тех, кто прибегал к подобным услугам, и какое наказание стоит ввести за покупку и продажу научных работ, — в материале «Газеты.Ru».

«Я на рынке не первая и не последняя»

Мать двоих детей 45-летняя Анна Фролова (фамилия изменена) в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что она выполнила свыше 1000 заказов за более чем 15 лет своей работы на рынке готовых дипломов. По большей части это были работы по следующим направлениям: менеджмент (специальность, на которой училась сама женщина), журналистика и педагогика. Больше всего она заработала на магистерской диссертации по юриспруденции — клиент потребовал выполнить работу за довольно сжатый срок и пообещал 65 тыс. руб.

Выпускные квалификационные работы для бакалавров или специалистов, которые Фролова называет «ненапряжными», она завершает в течение недели и просит за них около 15 тыс. руб.

«У людей бывают разные причины покупать диплом. Иногда приходят совсем идиоты, которые не в состоянии что-либо написать самостоятельно. Корочка нужна, а мозга у них нет. Однако чаще всего у меня заказывают работы мамы с детьми или работающие студенты. У них просто нет времени на написание ВКР», — отметила Фролова.

Деньги, которые предлагают женщине за ее услуги, она не считает серьезным заработком, хотя и допускает, что можно получать большие гонорары, если писать примерно по работе ежедневно. Однако, по словам собеседницы издания, это будет негативно влиять на качество, что противоречит ее личному подходу.

Написание дипломных работ, как говорит Фролова, позволяет ей «держать мозги в тонусе». В самом по себе факте подобной помощи студентам она не видит ничего плохого.

«На этом рынке я не первая и не последняя. Каждый зарабатывает, как может. Но у меня есть принципы — я пишу только гуманитариям или людям, которые успели стать профи, но им по какой-то причине срочно нужен диплом.

Еще тем, кому Бог мозгов не дал: они обществу не навредят. Ни врачам, ни инженерам, ни строителям я никогда работы принципиально не писала и писать не буду», — подчеркнула Фролова.

«Некоторым образование нужно для галочки»

Другой автор, 28-летний Тимур Аминов берет только ВКР по историческим темам — сам он по образованию историк. На протяжении 5 лет молодой человек занимается такими заказами для получения дополнительного заработка.

Обычно он просит за одну работу около 15-20 тыс. рублей и пишет ее за 10-14 дней. Материалы для магистров готовятся несколько дольше и стоят дороже, однажды историк взялся за кандидатскую диссертацию. Аминов признался, что слышал и о более крупных заказах: его знакомому предложили написать диссертацию на соискание степени доктора наук. Но человек отказался во избежание проблем.

«Понимаете, тот, который покупает докторскую, не может защитить минимума. Практические вещи всегда изобличают, показывают, что к чему. Неквалифицированный специалист свою неквалификацию не скроет. Вот он провалился бы, а требовать бы стал с товарища. Адекватному исполнителю это не нужно, даже за большие деньги», — сказал собеседник издания.

В целом работу по созданию готовых дипломов Аминов расценивает как любую другую, не испытывая угрызений совести.

«Я сам, когда учился, испытывал пиетет к высшему образованию, находился в хорошей университетской среде, мне очень повезло в этом плане, но я понимаю, что так не везде.

Некоторым образование нужно для галочки, они не намерены связывать свою жизнь с тем направлением, на которое учатся, почему бы мне не помочь им, если у меня есть нужная квалификация?» — размышляет собеседник издания.

При этом писать работу за студента-медика или архитектора Аминов бы не стал. Молодой человек объяснил: на таких специалистах лежит огромная ответственность за человеческие жизни, поэтому им важно подтверждать свои знания, не прибегая к авторам со стороны.

Предложения на рынке и мнение студентов

Частников среди авторов на популярных сайтах объявлений большинство: многие даже прикрепляют свои фотографии и пишут, что помогут оформить работу для выпускника. Стоимость — от 3-5 тыс. рублей: как пояснили «Газете.Ru» авторы объявлений, такая цена установлена для тех клиентов, которым необходимо выполнение только «грязной» работы: поиск источников, приведение текста в стандартный вид в соответствии с требованиями вуза, сбор литературы для итогового списка и т.п.

Сама дипломная работа может обойтись заказчику как в 10-12 тыс. рублей, так и в 30 тыс., 50 тыс. и даже больше: все зависит от темы, сроков и требуемого процента уникальности.

Судя по наблюдениям из общения с частниками, они, в отличие от тех, кто не избегает сотрудничества с фирмами и агентствами, предпочитают устанавливать договорную цену, поясняя: стоимость может быть значительно увеличена, если студенту требуются уникальные исследования с построенными по их результатам схемами, графиками, таблицами и диаграммами.

Также в интернете можно найти множество фирм, которые занимаются подготовкой дипломов и диссертаций. «Газета.Ru» обратилась к нескольким из них. Задав стандартные вопросы о теме, сроках сдачи, принципах оформления и желаемой оценке, они объявляли цену от 25 до 35 тыс. руб., обещая сдать все материалы в срок до 2 недель.

Все организации утверждали: если проверку на оригинальность текст не пройдет, специалист доработает его бесплатно. При этом в паре случаев нам даже предложили в качестве подарка подготовить презентацию и речь для защиты. Также менеджеры требовали предоплату в размере 5-7 тыс. рублей.

Опрошенные студенты, которые защищались в своих вузах с купленными работами, в свою очередь рассказали, что они не доверяли фирмам, которые находили в сети. Так, 21-летняя Ирина Малышева, которая обучалась на естественно-научном направлении известного университета России, обратилась к частному автору, где ранее заказывала рефераты и курсовую.

Девушка рассказала: в период студенчества она подрабатывала, поэтому времени на учебные задания практически не оставалось. Кроме того, она боялась разочаровать преподавателя, выдвигающего очень высокие требования к ВКР, поэтому решила попросить помощи у проверенного специалиста, который был знаком с нюансами оформления материалов по заказам собеседницы издания.

«Женщина, которая писала мне работы, очень надежная, да и берет не так дорого по сравнению с фирмами. Там ведь авторы получают лишь часть оплаченной студентом суммы, это порядка 10 тыс. рублей из 20-30 тыс., может, чуть больше. Лучше я буду сотрудничать с исполнителем напрямую, особенно с тем, которому я доверяю», — делится Малышева.

К тому же часто существует риск столкнуться с недобросовестными организациями, которые требуют всю сумму или ее часть до выполнения работы и исчезают, говорит 35-летний Никита Пономарев. По его словам, он не был прилежным студентом и точно знал, что не будет работать по специальности, на которую учится.

Практически все рефераты и курсовые, а также дипломную работу собеседник «Газеты.Ru» купил — исполнителем стал частный автор. Пономарев подчеркнул: этот выбор обусловлен неприятным опытом сотрудничества с конторами, которые «кидали» его на деньги и не присылали тексты по его заказам.

«Бороться надо с покупателями»

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу услуг по написанию готовых научных работ. Но на большинстве вывесок или в интернет-публикациях физические и юридические лица, которые предоставляют услуги по написанию работ для студентов, позиционируют себя как помощников, дающих платные консультации по поиску необходимых материалов и оформлению курсовых, дипломов или диссертаций.

Чтобы снизить вероятность обращения студента к таким конторам, все подобные сайты необходимо блокировать, считает первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Олег Смолин. Однако важнее всего бороться именно с учащимися, которые решают приобрести написанный кем-то диплом.

«Я думаю, что бороться надо на выходе — с покупателями. А продавцам по возможности блокировать сайты, если выявляется тот факт, что они занимаются такой торговлей. А тех ребят, кто был неоднократно уличен в покупке дипломных работ, я бы лишал дипломов. Раз попался — получил предупреждение. Второй раз попался — отчислен», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что наказание для студента должно быть соразмерно его преступлению. Смолин полагает, что после отчисления по причине покупки ВКР учащийся должен иметь право восстановиться в вузе, однако на бюджетное место он претендовать не сможет.

Бывший зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в свою очередь подчеркнул: установление наказания для студентов, приобретающих ВКР за деньги, никак не повлияет на качество их обучения.

«Я отношусь к этому совершенно индифферентно, потому что санкции тут не решают проблему подготовки специалистов. Дипломная работа в техникуме или вузе ведь выполняется по итогам какой-то деятельности. Необходимо повышать ответственность за качество подготовки кадров», — утверждает политик.

По его словам, дипломную работу можно назвать лишь малой частью показателя отношения студента к учебе. Если он появляется в вузе от случая к случаю, плохо успевает по своим дисциплинам, важно менять его отношение к процессу образования целиком. В данном случае введение санкций конкретно за покупку ВКР будет нелогичным, подытожил Онищенко.

Что грозит студентам

Доказательства привлечения посторонних к работе студента найти очень тяжело, утверждает кандидат филологических наук, доцент Московского государственного университета Анна Толоконникова. Заподозрить этот факт можно, если на защите человек не может ответить на заданные членами комиссии вопросы — возникают предположения о том, что студент не разбирается в теме. Однако с другой стороны, он может переволноваться и сбиться, говорит преподаватель.

«В результате оценку могут снизить на балл. Если работа не проходит проверку в системе «Антиплагиат», ее изначально не допускают до защиты. Но сейчас в большинстве случаев дипломы на заказ пишет опытный человек, который не в первый раз берется за такую работу. Он выдает качественный материал», — отмечает Толоконникова.

Даже если преподаватель считает, что студент писал диплом не самостоятельно, нужно это каким-то образом доказать — ведь беспочвенные обвинения нарушают принцип презумпции невиновности. Кроме того, для некоторых учащихся обращение в фирмы, занимающиеся подготовкой работ на заказ, — шанс сдать хороший диплом: преподаватель имеет в виду иностранных студентов.

«Им в любом случае нужны помощники, так как их работам требуется качественная редакторская вычитка. Обычно научный руководитель в состоянии понять, когда работу за студента из Китая, например, писал профильный специалист, либо когда кто-то помог сделать грамотный перевод материалов, написанных на родном языке учащегося», — говорит Толоконникова.

Она добавляет, что чаще всего данный вопрос носит лишь этический характер и остается на уровне вуза. Добиться каких-то санкций, включая отчисление, невозможно.

Исполнитель заказов на готовые работы Анна Фролова подчеркивает, что некоторые авторы, которые делают дипломы для клиентов, могут пригрозить тем, кто отказывается платить за услугу. Например, специалист может прийти на кафедру и показать преподавателям черновики работ с датами, тем самым доказав авторское право и создав проблемы студенту.

Тем не менее без надобности исполнители не поступают таким образом: схема существует, чтобы запугивать заказчиков понаглее, объясняет женщина.