Тайная операция: как советский спецназовец ликвидировал афганского диктатора

Легендарный участник штурма дворца Тадж-Бек в Кабуле Александр Плюснин умер на 73-м году жизни. Именно он бросил гранату, осколком которой в 1979 году был смертельно ранен глава Революционного совета Афганистана Хафизулла Амин. Эти события предшествовали вхождению советских войск в республику.

В понедельник, 13 июня, стало известно о смерти Александра Плюснина, одного из участников штурма дворца Тадж-Бек в Кабуле, более известного как дворец Амина. 27 декабря 1979 года именно Плюснин ликвидировал афганского диктатора. Экс-спецназовцу было 72 года.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа», — говорится в сообщении Совета международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

В организации также выразили соболезнования родным экс-спецназовца.

Лидер, герой, звезда

Плюснин — бывший сотрудник Управления «А» Центра специального назначения ФСБ. Его сослуживцы говорят о нем как об одном из лучших. «Его психологическая и физическая подготовка вызывали восхищение», — передает телеканал «Звезда».

В союзе «Офицеры группы «Альфа» Плюснина назвали героем, отметив, что он был для своих сослуживцев неформальным лидером.

«Я, к сожалению, не застал его во время службы, но у меня сложились с ним очень хорошие отношения, такие теплые. Хоть мы и не часто встречались, но он всегда по-доброму, очень внимательно относился к моему творчеству. Очень вдумчивый человек, очень добрый человек. Его очень любили сослуживцы, он для них неформальным лидером был. Очень часто я присутствовал при том, как они вспоминали, как штурмовали дворец Амина, как он первым кинул туда гранату. Герой с большой буквы! Большой-большой души человек», — рассказал «Газете.Ru» президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов.

Он добавил, что на мероприятиях Плюснин был «звездой». «Он ко мне прямо по-отечески относился, напутствия давал: добиваться своей цели, несмотря ни на что; не обращать внимания на многое. Невосполнимая потеря, такой достойный человек, нам его будет очень не хватать», — заключил Филатов.

Как ликвидировали диктатора

Хафизулла Амин был министром иностранных дел Афганистана в 1978-1979 годах. Он также занимал посты министра обороны, премьер-министра, генерального секретаря ЦК Народно-демократической партии Афганистана и возглавлял Революционный совет страны. Амин пришел к верховной власти в Афганистане 16 сентября 1979 года, сместив, а затем убив своего предшественника Тараки. Активно продолжал начавшиеся при Тараки политические репрессии как против консервативного духовенства и сторонников прежнего режима, так и против конкурирующей партийной фракции «Парчам».

Одним из первых Амин озвучил мысль о необходимости советской интервенции в Афганистан.

Впервые в истории Демократической Республики Афганистан он открыто заявил, что в стране строится социалистическое общество. В 1979 году он пережил два покушения.

При разработке операции по свержению Амина было решено использовать просьбы самого политика о советской военной помощи (всего с сентября по декабрь 1979 года было семь таких обращений). Решение об устранении Амина и о вводе советских войск в Афганистан было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979-го. Документ был зафиксирован от руки, в одном экземпляре и таинственно озаглавлен «К положению в «А».

27 декабря 1979 года советский спецназ начал специальную операцию «Байкал-79», целью которой была ликвидация Амина.

Когда Амин узнал о нападении на дворец, он приказал своему адъютанту сообщить об этом советским военным советникам, сказав: «Советские помогут». Когда адъютант доложил, что нападают именно советские, Амин в ярости швырнул в него пепельницу и крикнул «Врешь, не может быть!»

Плюснин был среди бойцов спецподразделений, которые вели бой с охраной дворца Тадж-Бек на втором этаже. Он бросил гранату, осколком которой диктатор Амин был смертельно ранен.

Эти события предшествовали началу участия советских войск в Афганской войне 1979—1989 годов.

При штурме дворца в Кабуле погибли, по официальным данным, 20 советских военнослужащих. С противоположной стороны погибли Амин, его два малолетних сына и около 200 афганских охранников и военнослужащих. Также погибла находившаяся во дворце жена министра иностранных дел Ш. Вали.