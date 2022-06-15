Шкатулки, часы и нагрудные знаки. Какие вещи из бабушкиного шкафа можно продать задорого

Вещи времен Советского Союза сегодня есть в доме практически всех россиян, которые зачастую даже не догадываются о том, что этот «хлам» может стоить очень дорого. Какие вещи из «старого бабушкиного шкафа» сегодня котируются на рынке — в материале «Газеты.Ru».

«Заурядная книга» и ненужные сервизы

Старинные вещи в категории «антиквариат» и «раритет» ценились среди коллекционеров и скупщиков драгоценных вещей всегда. По словам эксперта по оценке антиквариата федеральной сети «Фианит-Ломбард» Вячеслава Липского, сегодня дороже всего на рынке стоят вещи, произведенные более 100 лет назад.

«Книга времен Петра I, даже в плохом состоянии, или всего несколько ее листов ценнее, нежели предметы массового производства эпохи СССР. Но и вещи из СССР, которые есть у многих дома, тоже могут получить высокую оценку. Важнейший критерий здесь – редкость», – говорит Липский.

К числу таких вещей, имеющих исключительное качество и вложенный смысл, относятся, например, работы советского скульптора-керамиста Натальи Данько, оружие Златоустовского завода и советская авторская бронза. Также дорого на рынке раритета стоят вещи, имеющие прямое отношение к историческим личностям, артистам, дипломатам.

close 100% Статуэтка Разносчик газет, Ленинградский завод фарфоровых изделий. СССР, 1950-е годы Фото из архива федеральной сети «Фианит-Ломбард»

«Был случай, когда клиенты обратились с просьбой об оценке заурядной с их точки зрения книги, а оказалось, что она ранее была благословлена и подписана святым подвижником. От этого ее историческая и материальная ценность возросла в разы», – вспоминает эксперт по антиквариату.

Но бывают и обратные ситуации. Например, когда люди приносят хрустальные вазы и салатники из бабушкиных сервантов, культовые и дорогие в свое время сервизы «Мадонна» или «Кахла».

«Таких продавцов после оценки обычно ждет разочарование. Из-за того, что в свое время производство всех этих сервизов и ваз было массовым, они ценятся невысоко», – поясняет Липский.

Значки раннего ГТО, каски, живопись

Если вы ищете, что продать наверняка, в первую очередь стоит обратить внимания на иконы, говорит эксперт по оценке антиквариата. Какая-то из них может быть написана в XVII-XIX веках, что без помощи специалиста сложно определить.

«Высоко оцениваются работы иконописцев, которые учились мастерству еще в царской России, а в Советском Союзе в довоенное время подпольно создавали иконы под угрозой смерти», – объясняет Липский.

По его словам, из довоенного времени дороже монет ценятся нагрудные знаки периода раннего СССР, а именно 20-х – начала 40-х годов. Они выпускались небольшими тиражами, по сравнению с массовым производством второй половины XX века, и были серебряными, медными, латунными, с эмалью.

«Речь в первую очередь о значках раннего ГТО, наградной продукции за сельскохозяйственные выставки и достижения в других отраслях. Но не государственные награды, которые ни один ломбард не вправе у вас принимать», – отмечает оценщик антиквариата.

close 100% Нагрудный знак За отличную стрельбу. СССР, РККА, 1938 год Фото из архива федеральной сети «Фианит-Ломбард»

Зато вправе ломбарды принять униформу военных лет, военную амуницию: каски, китель, галифе. Как советской армии, так и немецкой. За это тоже можно выручить хорошие деньги.

Также, говорит специалист, высоко ценится живопись, графика и скульптуры советских художников – как признанных при жизни, так и признанных позже (андеграунд).

Из ювелирных украшений дорого можно продать изделия, созданные до 1957 года, которые выпускались небольшими партиями, могли даже иметь вставки из бриллиантов высоких характеристик. Золотые изделия массовой штамповки второй половины века принимаются по весу золота. Это не коллекционные вещи и не антиквариат.

close 100% Золотые изделия массовой штамповки второй половины 20 века принимаются по весу золота. Это не коллекционные вещи и не антиквариат. А так называемые «бабушкины рубины» в них – это чаще всего синтетические корунды, не натуральные камни. Хотя многие покупатели в советское время верили, что это рубины Фото из архива федеральной сети «Фианит-Ломбард»

«Отдельная категория — так называемые бабушкины рубины, в них чаще всего синтетические корунды – не натуральные камни. Хотя многие покупатели в советское время верили, что это рубины. Поэтому и несут, будучи уверенными, что это драгоценность. Увы, но это не так, выручить за эти «камушки» больших денег не удастся», – сообщает эксперт.

Также котируются на рынке антиквариата золотые наручные часы советских времен, особенно мужские. Они востребованы до сих пор и во многих ломбардах принимаются именно в категории антиквариата, а не просто на вес золота. Чугунное литье, уточняет специалист, которое было почти в каждом доме, тоже оценивается по редкости: встречаются интересные шкатулки, редкие статуэтки, повторы дореволюционного литья, авторский чугун.

close 100% Слева: золотые часы Генри Мозер в золотом корпусе 583 пробы. СССР, 1920-е годы. Справа: серебряная брошь 875 пробы. СССР, 1960-е годы Фото из архива федеральной сети «Фианит-Ломбард»

«В целом оценка предметов старины может оказаться разной: от 2 тыс. руб. до сотен тыс. Точную сумму, не взглянув на предмет, никто не назовет. В двух одинаковых на первый взгляд портсигарах может отличаться одна деталь, из-за которой стоимость его возрастет с 30 тыс. руб. до 70 тыс. руб.», – объясняет Липский.

close 100% Агитационный серебряный портсигар 875 пробы. СССР, 1930-е годы Фото из архива федеральной сети «Фианит-Ломбард»

Эксперт по оценке антиквариата рекомендует при разборе кладовых соблюдать два принципа:

1. Не избавляться от старой вещи, не показав специалисту. Она может оказаться редкой или более древней, чем вы ожидаете.

2. Не пытаться почистить старые вещи самостоятельно, чтобы улучшить товарный вид, если выне работаете с такими вещами профессионально. Часто именно так старая серебряная монета, натертая кухонной металлической щеткой, по значимости превращается в лом серебра.

Что продают на маркетплейсах

Как говорит коммерческий директор компании UPMARKET (платформа по управлению всеми этапами продаж на маркетплейсах Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и других) Мария Зубарева, чтобы узнать, что из бабушкиного шкафа сегодня актуально на рынке, в первую очередь стоит обратить свое внимание на Авито – там есть отдельные рубрики, посвященные антиквариату советских времен.

«Самые популярные категории, где более-менее сбалансированы спрос-предложение, – старинные игрушки, мебель, радиоприемники, проигрыватели, хрусталь, значки, ордена, медали, монеты, подсвечники, подстаканники, портсигары. Цены на них варьируются в зависимости от состояния и аппетитов продавцов: одни распродают бабушкину посуду, запрашивая символическую оплату в 100-300 рублей за хрусталь отменного качества, другие за такие же предметы быта просят по 7 000 — 10 000 руб. в надежде выгодно продать это антикварам, коллекционерам или реквизиторам в кинопроизводство», – указывает эксперт.

close 100% Золотая монета 1 червонец. Червонцы 1975-1981 годов – это перевыпуск первого советского золотого червонца 1923 года. СССР, 1981 год Фото из архива федеральной сети «Фианит-Ломбард»

По словам Зубаревой, по-настоящему ценятся среди коллекционеров редкие, выпущенные малым тиражом и хорошо сохранившиеся, исправно работающие вещи и техника – чем старее, тем лучше.

При этом предметы-символы СССР – это отдельная ниша не только на Авито, но и на современных маркетплейсах. Правда, уверяет Зубарева, там чаще можно встретить так называемый «новодел» – стилизацию под популярные предметы старины — или отреставрированные объекты – самовары, иконы, кухонную утварь, мебель.

«Но есть и подлинные винтажные вещи – например, статуэтки Олимпийского мишки с подлинным клеймом завода-изготовителя 1980 года выпуска по цене около 5 тыс. руб. и море других статуэток, сделанных в 50-80-х годах прошлого века. Популярны еще чугунные печи-буржуйки завода им. Кагановича – настоящий раритет из армейских резервов, отлита в 1950-1957 году. Приобрести такую вещь можно за 36 тыс. руб.», – отмечает Зубарева.

И отмечает, что на данный момент спросом пользуются не только вещи прямиком из СССР, но и с атрибутикой Союза.

«Сейчас на такие вещи наблюдается повышенный спрос. Так, на Wildberries ТОП-100 товаров по запросу «СССР» в сезон активных распродаж в ноябре прошлого года сгенерировали выручку на 3,8 млн рублей, а в марте 2022 года выручки уже 7,7 млн, то есть более чем двукратный рост в категории. И за последние 30 дней выручка увеличилась еще на 5 млн и составила уже 12,7 млн рублей», – рассказывает эксперт.

И добавляет, что если смотреть на количество проданных единиц, то оно тоже растет в геометрической прогрессии: в марте было реализовано 6 400 штук, а за последние 30 дней – 13 200 штук.

По словам Зубаревой, среди товаров, пользующихся особой любовью россиян, – футболки и спортивные костюмы из простого трикотажа в стиле 80-х.

«С начала года костюмы а-ля СССР проданы на 21 млн руб., больше – только флаги с гербом Советского Союза (на 25 млн). А вот надежная техника 20-го века (самовары, фотоаппараты) и игрушки не пользуются популярностью на маркетплейсах совсем, поэтому с такими товарами лучше все-таки отправляться на Авито или еще существующие блошиные рынки и комиссионные магазины», – заключает коммерческий директор UPMARKET.