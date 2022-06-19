В Крыму снесут «незаконный» автосервис. Там отказались обслужить военный грузовик с литерой Z

Крымские власти сообщили о намерении снести станцию техобслуживания, сотрудник которой ранее отказался обслуживать военный «КамАЗ» с буквой Z на борту. По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, в результате проверки выяснилось – автосервис построен незаконно. Он также предположил, что владелец СТО «любит Украину». По словам самого владельца сервиса Вилена Сейтосманова, у него нет шиномонтажного оборудования для ремонта грузовых шин, а помощь российским военным он готов оказывать по возможности.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма будет снесена, передает РИА «Новости». Ранее скандал вызвал отказ сотрудников СТО обслуживать грузовик ВС РФ с литерой Z на борту.

«В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой», — сказал спикер регионального парламента.

По словам Константинова, владелец должен снести СТО в течение 14 рабочих дней, иначе администрация сельского поселения, где расположена станция, подаст в суд.

Парламентарий предположил, что владелец автосервиса «любит Украину» и поэтому «ему стоит развивать свой бизнес там».

«Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями — большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства», — добавил Константинов.

«Пользуется благами гражданина великой державы — пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», — резюмировал он.

Неделей ранее газета «Аргументы недели Крыма» опубликовала видео, на котором был виден военный «КамАЗ» с литерой Z – одним из неофициальных символов военной операции РФ на Украине. Автомобиль на видео стоит возле станции техобслуживания со стоящими в боксах легковыми авто. За кадром мужской голос говорит, что приехал вместе с сослуживцем в шиномонтаж – произвести ремонт покрышки. Но сотрудники СТО отказали им, якобы сказав, что «не помогают военным». При этом обслужиться в автосервисе военнослужащие не смогли и за деньги.

Владелец сервиса Вилен Сейтосманов в свою очередь назвал произошедшее недоразумением. По его словам, сотрудники его СТО и он сам неоднократно помогали российским военным.

«С февраля месяца мы неоднократно помогали ребятам, военным РФ. 11 июня, в одиннадцать вечера, ребята подъехали и попросили сделать им колесо, но так как технически мой сервис не подготовлен к этому, нет оборудования для этого, нам пришлось им отказать. Никаких грубых ответов, ничего такого не было. У меня только легковой шиномонтаж», — заявил Сейтосманов.

Предприниматель также продемонстрировал свой шиномонтажный стенд и грузовое колесо – по его словам, большая покрышка для грузовика просто не поместится на стенд.

«Даже если два человека будут его туда толкать, они просто его туда не втолкнут. Я и мои близкие поддерживаем спецоперацию и ничего против не имеем. Мы готовы оказывать помощь военным РФ, но, опять же, что в наших силах», — подытожил Сейтосманов.

При этом спикер парламента Крыма Константинов ранее заявил, что военным отказали в вулканизации шины «по распоряжению хозяина, который, как выяснилось, является сторонником нацистского режима Украины». Парламентарий также заявил, что власти республики «до последнего винтика, до последней гайки» разберутся с этой ситуацией и «ее фигурантом».

Кафе отказало военным

В апреле схожее «недоразумение» произошло в Орловской области. Кафе «На Привале» обвинили в отказе обслужить российских военных, которые проезжали через регион по передислокации. Причиной отказа якобы послужил неподходящий внешний вид солдат. В самом заведении эту информацию опровергли и назвали «фейком», передавала газета «Орловские новости».

Информация об отказе изначально появилась в соцсетях, собрав довольно большое количество гневных комментариев орловчан.

«Мы решили дать свой комментарий по поводу нашумевшей ситуации, что якобы «РК «На Привале» отказал в обслуживании военным. Эта целиком и полностью выдуманная история опубликована с целью опорочить наше имя. И на которой многие блогеры решили заработать дешевые лайки! Администрацией была проведена служебная проверка с опросом персонала заведения! Это полная чушь, ничего подобного не происходило и не могло произойти! Более того, наше заведение уже участвовало в поддержке на деле, а не на словах, как некоторые, в организации помощи военным, останавливающимся на отдых на марше! Решившим на этом «хайпануть» – ПОЗОР!», – ответила администрация кафе.

При этом губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию о том, что кафе «На Привале» отказалось накормить российских военнослужащих, передислоцирующихся с Украины через Орловскую область, сообщало издание «Орелтаймс».

«Правда. Я в курсе. Стыдно за таких как они…Выводы сделаем», — написал он.