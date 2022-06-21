«Надежда еще есть». В Крыму заявили о возможных жертвах ударов по буровым платформам

Власти Крыма сообщили, что после ударов со стороны Украины по буровым платформам в Черном море «спасти удалось не всех». Поисково-спасательная операция не прекращалась даже ночью, семь человек на данный момент считаются без вести пропавшими. В больницу Симферополя госпитализированы трое раненых. Крымские власти подсчитывают экономический ущерб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в результате атаки на буровые платформы «Черноморнефтегаза», вероятно, есть погибшие. СК РФ возбудил дело после обстрела Украиной буровой платформы в Черном море СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела Украиной буровой платформы в Черном море... 20 июня 19:51

«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — написал Крючков в Telegram.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, на данный момент пропавшими без вести числятся семь человек. Троих раненых на вертолетах доставили в больницу скорой помощи Симферополя №6.

Как сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, спасательная операция продолжалась всю ночь. Пожар на пострадавшей платформе не стихает, а огонь перекинулся к скважине. «Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», — рассказала РИА «Новости» Ковитиди.

Оценка ущерба

Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков подчеркнул, что удары по буровым повлекли экологический ущерб для всего Черного моря и всех стран Причерноморья.

«Это ущерб не только России и Украине, которые наиболее близки к этому месту расположения вышек. Это ущерб экологический всему Черному морю и всем странам Причерноморья», — цитирует сенатора ТАСС.

Цветков призвал страны Причерноморья отреагировать на атаки Украины и не игнорировать происходящее, как это в случае с распространением украинских корабельных мин по морской акватории. «Вы же видите, как они слабо реагируют на те мины, которые установили в акватории якобы украинского черноморского побережья. А их срывает и разносит по всему Черному морю», — напомнил он.

«Черноморнефтегаз», по его словам, необходимо включить в перечень предприятий, которым был нанесен ущерб со стороны украинских вооруженных сил. В дальнейшем в суд будет подан иск об ущербе. «Иски готовит у нас Государственный совет [Республики Крым]. Я думаю, что тоже надо включать в перечень тех объектов, предприятий, которым нанесен урон», — сказал он, назвав атаки «проявлением глупости». Военная операция на Украине. День 118-й Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попыток со стороны Украины предложить возобновить... 21 июня 14:33

«Они показали свою глупость. Причем показали не таким примером, от которого мировое сообщество может отмахнуться. Здесь осознанный удар по вышкам. Мировое сообщество нормальное правильно все понимает, а ненормальное — в лице Западной Европы — понимает все, соответственно, ненормально. Тем не менее они должны обратить на это самое серьезное внимание», — подчеркнул Цветков.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет уточнил, что власти полуострова подсчитают ущерб в ближайшее время. «Оценка ущерба начата, над этим вопросом работает исполнительная власть на сегодняшний момент, оценивает ущерб. В ближайшее время мы об этом будем знать и примем соответствующие меры», — заявил Шеремет.

«Исполнительная власть в лице губернатора делает все возможное для того, чтобы минимизировать тот ущерб, который был нанесен со стороны Украины. Я точно уверен, что наши вышки будут восстановлены и продолжат свою работу. Мы примем ряд мер, которые позволят обезопасить в будущем и не допустить подобных эксцессов», — добавил он.

По мнению Шеремета, удары ВСУ по буровым платформам не связаны с островом Змеиный, так как он не является «тем важным форпостом», за который «есть смысл им сегодня бороться».

«У них более важные задачи, в том числе и на политическом поприще. Я думаю, что такие акции — больше политическая мотивация для информационного поля. Им надо демонстрировать очередные победы», — считает парламентарий.

Атаки в Черном море

Утром 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли три удара по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза», расположенным на Одесском месторождении. На тот момент на вышках находились 109 человек. Почти 70% украинцев верят во вступление страны в ЕС в ближайшие 5 лет Большинство жителей Украины уверены в скорой европейской интеграции своей страны, пишет... 21 июня 12:36

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что с платформ эвакуировали 94 человека. Политик заверил, что поиски пропавших будут продолжаться и в ближайшее время правительство Крыма свяжется с их родными и близкими. Он добавил, что на платформах остаются на охране 15 военнослужащих.

20 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Украиной буровой платформы.

Как указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, удары, скорее всего, нанесены украинскими военными ракетами производства Великобритании или США.