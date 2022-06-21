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Семья и дети
Технологии
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Общество

Тест: хорошо ли вы знаете русские приметы и суеверия?

Это испытание пройдут только истинные знатоки фольклора

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Большинство россиян если даже не верят в приметы и суеверия, то все равно не смотрят в разбитое зеркало или напрягаются, когда дорогу перебегает черная кошка. Во взаимосвязь определенных действий с дальнейшими событиями, чаще всего мистическими, верили еще наши предки. И по наследству эту веру переняли мы, даже не видя в этом никакой логики. Пройдите тест «Газеты.Ru» и узнайте, как хорошо вы знакомы с приметами и суевериями, популярными в нашей стране. Предупреждаем: будет сложно.

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