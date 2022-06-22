Площадь ДНР, дом 1 — новый адрес посольства США в Москве

У посольства США в Москве изменился адрес: теперь американская дипмиссия находится на площади Донецкой Народной Республики. Соответствующее постановление правительства подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Название было выбрано после голосования на портале «Активный гражданин» — среди других вариантов были площадь Защитников Донбасса и площадь Героя России Владимира Жоги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Площадь ДНР

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, теперь посольство США в России располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9. Территории возле посольства США в Москве официально присвоили название «Площадь ДНР» Ранее безымянная площадь перед посольством Соединенных Штатов в Москве получила имя Донецкой... 22 июня 12:56

«Новый адрес присвоили в рамках государственной функции, в соответствии с порядком, который действует в Москве. Раньше посольство США находилось в Большом Девятинском переулке. Старые адреса объектов аннулировали», — уточняется на сайте столичного градоначальника.

В постановлении о присвоении нового наименования от 22 июня говорится, что раньше территория, которая протянулась от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы, была безымянной.

Ответственным за исполнение постановления градоначальник назначил своего заместителя в правительстве Москвы – Наталью Сергунину.

Инициатива Мосгордумы

18 мая на сайте Мосгордумы появилось сообщение о том, что с инициативой назвать безымянную территорию у посольства США в Москве выступили сразу четыре депутатских объединения в Мосгордуме: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва». Городские парламентарии направили свое предложение в правительство столицы.

Депутаты Мосгордумы захотели назвать местность «площадью Защитников Донбасса». По их мнению, «появление на карте Москвы «площади Защитников Донбасса» отразит безусловную поддержку москвичами действий Вооруженных Сил РФ». Депутаты Мосгордумы предложили назвать площадью ЛНР территорию у посольства ФРГ в Москве Депутаты Московской городской Думы поддержали наименование территории у посольства США в Москве... 08 июня 17:22

Cтоличные власти 30 мая объявили, что определить новое название площади у посольства США предстоит самим москвичам.

«В проекте «Активный гражданин» началось голосование по выбору названия для безымянной территории в Пресненском районе, которая находится на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. Принять участие могут пользователи с полной учетной записью на портале mos.ru», — сообщили в мэрии.

Участникам проекта предложили выбрать ответ из нескольких вариантов: площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики (в случае победы этого наименования власти пообещали подобрать место для площади или улицы Луганской народной республики), площадь Героя России Владимира Жоги. Также доверить решение по выбору названия можно было специалистам.

Голосование москвичей

В голосовании приняли участие около 280 тыс. человек. 8 июня стало известно, что за вариант-победитель – площадь Донецкой народной республики — проголосовали около 45 процентов участников голосования на портале.

Далее по популярности шло название «площадь Защитников Донбасса» (31,54 процента). У варианта «площадь Героя России Владимира Жоги» — 8,33 процента голосов. Еще 15,44 процента проголосовавших доверили решение специалистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты голосования, заявил, что ему как москвичу нравится итоговый вариант наименования площади у посольства США.

«Мне как москвичу итоговый вариант нравится и мне как москвичу, конечно, хотелось бы, чтобы одновременно с этим сразу была выбрана площадь Луганской народной республики», — сказал представитель Кремля. США отреагировали на присвоение площади перед посольством в Москве имени в честь ДНР Посольство США в России в своем Telegram -канале отреагировало на присвоение площади... 10 июня 10:02

В ответ депутаты Мосгордумы в Telegram-канале столичного парламента предложили назвать площадью ЛНР территорию у посольства Германии. Они также сообщили, что поддерживают выбор москвичей.

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале написал, что считает возможное название площади у посольства ФРГ в честь республики символичным.

«Посольство ФРГ в Москве на площади ЛНР?! Звучит символично. Как напоминание немцам: Москва направляет к нам строительную технику — восстанавливать, а Германия — мины и снаряды — убивать и разрушать», — написал Мирошник.

10 июня Посольство США в России в своем Telegram-канале отреагировало на присвоение площади перед его зданием в Москве нового имени.

«Будем надеяться, что и впредь важные решения в России будут приниматься голосованием», — говорилось в сообщении.