«Пришел поздравить одноклассницу с Новым годом, а потом женился на ее матери»

Старший сын москвички Анастасии Ерофеевой старше ее нового мужа Алексея на год. Сейчас пара с разницей в 20 лет уже воспитывает общую трехгодовалую дочь и до сих пор практически каждый день сталкивается с непониманием окружающих. С непринятием из-за своей «нестандартности» встретилась и ЛГБТ-пара из бывшего сотрудника ФСБ Анатолия Некрасова и его парня Евгения Макарова из Москвы, а также полиаморы Дарья, Сергей и Георгий из Санкт-Петербурга. Каково строить любовь так, как «не принято», — в материале «Газеты.Ru».

«Так, мама здесь, а где невеста?»

Москвичи Алексей и Анастасия Ерофеевы познакомились, когда будущему главе семейства было всего 19 лет. Пять лет назад в новогоднюю ночь молодой человек решил поздравить с наступившим одноклассницу Лену. А в итоге встретил свою любовь.

«Я видел, что Настя старше меня, но когда сказали, что ей 39 и она вообще-то мама Лены и троих ее братьев и сестер, — выпал в осадок. Сначала стал держаться от нее немного в стороне, хотя до этого мы выпивали вместе на кухне, а потом еще пара рюмок — и стало все равно, кто там что подумает или скажет. Важнее было то, что из всех присутствующих она была самой открытой, жизнерадостной и простой. Это цепляло. А возраст — это просто цифры», — говорит 24-летний Алексей.

Однако не все друзья и близкие пары с этим согласны. Дочь Анастасии Лена не разговаривала с матерью полгода после того, как она объявила о своих отношениях с ее некогда одноклассником.

Старший сын Анастасии Глеб, который был на год старше самого Алексея, даже угрожал избраннику матери насилием.

«Сначала ее старшие дети думали, что эта история из разряда «перед пацанами похвастаться». Потом стали говорить, что я с ней из-за денег, хотя Настя обычный продавец. Глеб даже обратно к матери переехал, когда мы с ней съехались. Несколько раз меня зажимал дома, угрожал все кости переломать, если ее обижу. Успокоился только после того, как понял, что я никого не обижаю и ни на чью шею садиться не собираюсь, зарабатываю больше и все несу в дом», — поделился Ерофеев.

Не слишком положительно на новую избранницу Алексея отреагировали и его родители.

«Мама сначала плакала, говорила, что это ненормально. Дескать, это сейчас она хорошо выглядит, а что будет, когда тебе будет только 40, а ей стукнет 60? Со временем и она смирилась. Они с Настей не подруги, но если сейчас встречаются, то общаются хорошо», — отмечает молодой человек.

По его словам, все друзья и близкие смирились с их отношениями примерно через год. В это же время Анастасия забеременела, а пара решила пожениться.

«Работница ЗАГСа чуть не испортила нам праздник. Когда наша очередь на роспись уже подходила, она сказала: «Так, все здесь? Папу вижу, мама здесь, а где невеста?» Наши мамы тогда на регистрацию не приехали, регистраторша подумала, что моя мама — это Настя. Хорошо, что жена этого не услышала», — говорит Ерофеев.

Недопонимание окружающих, утверждает молодой человек, происходит постоянно. Чаще всего люди путают их социальную роль в семье, а когда узнают правду, то сильно удивляются и начинают шептаться. Например, в этом году, когда дочь Ерофеевых пошла в детский сад, им поначалу пришлось постоянно поправлять родителей других детей и воспитателей, которые называли Алексея старшим братом девочки или Настю — бабушкой.

«Мы уже не обижаемся и не реагируем, а к косым взглядам привыкли. Она иногда даже сама шутит, мол, бабулю свою с работы забери. Вопросы из разряда: «Как же так, такая большая разница!» просто игнорируем. Мнение окружающих нас абсолютно не волнует, главное, что счастливы мы и наши дети», — подытожил Алексей.

«Меня не смущало, что мы оба парни, зато смутил вымпел ФСБ

Москвичи Евгений Макаров и Анатолий Некрасов встречаются почти шесть лет. Познакомившись в приложении для ЛГБТ-знакомств, они почти сразу договорились о встрече и с тех пор стали встречаться.

«Меня не смущало, что мы оба парни, как и не смущало, что мне 18, а ему 35, зато сильно смущал вымпел ФСБ на лобовом стекле машины. Но когда мы познакомились ближе, я успокоился. Он был спокойным, уравновешенным, харизматичным. И в ФСБ на тот момент уже несколько лет не работал. Вот только наши отношения с самого начала строились на лжи. Мы врали не друг другу — окружающим. И продолжаем это делать», — отмечает Евгений.

Так, пара изначально договорилась ни в коем случае никому не раскрывать свои отношения, если это не самые близкие друзья, в которых оба уверены. В итоге все дошло до двух фиктивных браков.

«Признаваться, что ты гомосексуалист, в России опасно для здоровья. И физического, и ментального. Поэтому мои друзья, за исключением самых близких, думают, что Толя мой лучший друг или сосед по квартире, если знают, что мы живем вместе. Родные думают, что мой парень — брат моей теперь уже бывшей девушки Оли. Когда мы с ним только съехались, я сказал родителям, что переезжаю к своей возлюбленной, которой иногда притворялась моя лучшая подруга, чтобы поддержать легенду. У Толи родных нет, но для друзей тоже нужны оправдания.

Чтобы не получить осуждения окружающих, мы оба фиктивно женились. Только он развелся в декабре этого года, а я женился в сентябре. Общество сильно волновало и то, почему у него в 40 лет нет детей. Он всем врал, что у его девушки зрение »-9», якобы она рискует ослепнуть при родах.

Мы оба переживаем, что скажут люди, и, если честно, эта ложь уже сильно надоела. Но другого выхода жить спокойно у нас нет», — рассказывает Макаров.

При этом, по его словам, никто из близких, просто знакомых и коллег даже не догадывается о том, что они с Анатолием гомосексуальны.

«Многие из друзей между делом говорят: «Вот я бы сразу вычислил, если бы мой кореш был «из этих». На самом деле вы никогда не узнаете о том, что ваш друг гей, если он сам не захочет вам рассказать или показать, потому что большинство из нас ведет обычную жизнь и никак не отличается от гетеросексуалов. Коллеги моего парня из ФСБ никогда даже заподозрить его в таком не могли», — делится Макаров.

И добавляет, что единственное время, когда они могли не скрывать свои отношения — чемпионат мира по футболу. Тогда им удавалось ходить по улицам держась за руки, а общество относилось к этому лояльно.

«Чаще всего о том, что мы извращенцы, говорят прямо в лицо»

Дарья Камина, Георгий Смирнов и Сергей Загорский из Санкт-Петербурга живут втроем на протяжении восьми лет. Все началось с того, что Сергей искал жильцов, которым можно сдать две комнаты в своей «трешке». И нашел сначала 22-летнего Георгия, а потом и 20-летнюю Дарью.

«Мы жили без единого намека на какую-то симпатию друг к другу почти три месяца. Когда стали сближаться и чаще проводить время вместе — Сережа и Гоша оба начали за мной ухаживать. Я не знала, кого выбрать. Думала, если выберу Сережу, то без Гоши не проживу. И наоборот. В итоге одним вечером мы напились и все само закрутилось. Занялись сексом втроем. Причем интерес мальчики проявили не только ко мне, но и друг к другу. С того дня мы стали самыми близкими людьми и решили не ограничивать себя ни в чем», — делится Камина.

По словам девушки, она и ее партнеры стараются скрывать, что они «полиаморы» — те, кто допускают в отношениях присутствие нескольких партнеров одновременно. Чаще всего троица старается выражать прилюдно чувство только с кем-то одним и только в кругу самых близких друзей.

«В самом начале мы не стеснялись, на вечеринке я могла целоваться с Сережей, а потом тут же с Гошей. Многие удивлялись, если не знали, что мы «нестандартные». Всех об этом предупреждать заранее стараемся после того, как один подпитый друг Сережи увидел наш с Гошей поцелуй, думая, что я в паре с Сергеем. Он дал Георгию по лицу. Еще и меня обматерил, какая я «Ш» и «Б». Потом мы ему все объяснили, он вроде покивал головой, но отдалился. Сережа был расстроен только в первое время, потом мы решили, что друзья, которые не принимают нас, нам не нужны», — рассказала Дарья.

А не принимают нестандартное трио многие — чаще всего такой формат отношений окружающие списывают на комплексы, сексуальные девиации и детские травмы.

«Чаще всего о том, что мы извращенцы, говорят прямо в лицо. Некоторые друзья думают, что наши отношения — просто развлечение, говорят, что все это прекратится, когда мы найдем партнера, которого полюбим по-настоящему и не захотим его ни с кем делить. Я не отрицаю, что такое может произойти, но пока нам троим так удобно, почему нет? Мы живем счастливо уже восемь лет, и у нас очень разнообразная сексуальная жизнь. Заканчивать это не собираемся», — говорит Камина.

Спустя несколько недель после этого разговора Дарья рассказала «Газете.Ru», что их отношения закончились, так как Георгий решил встать на путь моногамии, а они с Сергеем ищут нового партнера. Такое решение Георгий принял после того, как стал посещать психолога.