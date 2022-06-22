В Якутии пропал второй за сутки самолет. Его нашли на берегу реки Оленек

Самолет Ан-30 потерпел крушение при заходе на посадку в Якутии, сообщает источник. Причина, по предварительным данным – в технической неисправности самолета, которому уже 44 года. Воздушное судно нашли на берегу реки Оленек в 70 км от поселка Оленек, все люди на борту живы, но трое ранены. Это уже второй самолет, пропавший в Якутии за два дня — накануне исчез Ан-2 с тремя людьми на борту.

При заходе на посадку в якутском аэропорту Оленек потерпел крушение самолет Ан-30, выполнявший коммерческий рейс из Якутска. Источник в авиадиспетчерских службах сообщил «Интерфаксу», что причиной аварии могла стать техническая неисправность.

«По предварительным данным, из-за внезапно возникшей технической неисправности самолет мог потерпеть крушение выполняя заход на посадку и не дотянув до створа полосы аэропорта», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в свою очередь сообщил, что в качестве версий возможного крушения Ан-30 рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

По данным МЧС, Ан-30 обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек в Якутии, люди на борту живы, трое пострадали.

«В ходе поисково-спасательных работ обнаружен самолет Ан-30. <...> Предварительно, самолет совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту люди живы, трем понадобилась помощь медиков», — сказали в МЧС агентству ЯСИА.

Сообщается, что самолет был найден вблизи поселка Оленек на берегу реки Оленек.

В управлении МЧС по Республике Саха заявили, что самолет Ан-30М «в назначенное время не приземлился». Он пропал с радаров в 30 км от поселка Оленек, аварийный маяк не включался. На борту находятся семь человек экипажа. Пассажиров среди них не было.

Самолет, совершивший первый полет в 1978 году, принадлежит компании НПП «Мир». По данным местных СМИ, он доставлял продукты, вес груза — 6,3 тонны. При этом по данным МЧС, самолет оказался зондировщиком Росгидромета, вызывающим искусственные осадки для профилактики лесных пожаров в Якутии.

На поиски самолета из Мирного вылетел Ан-26 авиакомпании «АЛРОСА» с тремя спасателями, из Удачного отправлялся вертолет Ми-8. Кроме того, администрация Оленекского района сообщила о формировании отряда добровольцев для поисков.

«Ждем информации о координатах, трассе полета грузового самолета, потом будут приняты действия по выдвижению мобильной группы добровольцев в этом направлении», — отмечали в администрации.

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Дело возбуждено по статье по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц».

Второй пропавший самолет

Накануне, 21 июня, в Якутии пропал еще один самолет – Ан-2 с тремя людьми на борту, из них двое – летчики, один пассажир. Воздушное судно должно было доставить тонну груза из Ус-Хатынга в Вертикальный Кобяйского района, но исчезло. Его поиски по-прежнему продолжаются.

Самолет принадлежит компании «Техсервис».

Уголовное дело по инциденту также возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ.