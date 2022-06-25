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Общество

Тест: сможете ли вы купить жилье и не пожалеть об этом?

Знаете ли вы, на что обратить внимание при покупке недвижимости

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Донат Сорокин/ТАСС
Одна из самых ответственных задач в жизни каждого человека – покупка жилья. В этом вопросе важно учесть все нюансы, ведь малейший просчет может стоить не только вложенных средств, но и самой недвижимости. Вместе с риелтором Алексеем Силантьевым «Газета.Ru» подготовила тест, который покажет, сможете ли вы приобрести квартиру или дом и не пожалеть об этом впоследствии.

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