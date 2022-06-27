«Нож в спину»: в Госдуме обвинили журфак МГУ в антироссийской пропаганде

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что на факультете журналистики МГУ выступают против военной спецоперации на Украине и ведут антироссийскую пропаганду. Председатель Госдумы Вячеслов Володин в ответ призвал преподавателей, не согласных с политикой государства, уволиться.

«Встаньте и уйдите»

Выступая на парламентских слушаниях, посвященных развитию российской системы образования Сергей Миронов заявил, что на факультете журналистики МГУ «ведется антироссийская пропаганда», а люди, поддерживающие проведение военной спецоперации на Украине, «шельмуются».

Кроме того, на занятиях «в качестве фейков приводятся примеры слайдов с материалами официальных государственных СМИ». Володин призвал уволиться преподавателей, выступающих против спецоперации Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что преподаватели, ведущие пропаганду... 27 июня 18:29

В ответ председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что все фракции недовольны, когда люди, занимающие государственные должности «начинают использовать свое рабочее место для пропаганды в интересах других государств».

«Хотелось бы, чтобы ректоры не только на это внимание обратили, но и понимали свою ответственность. Если такие случаи будут происходить, мы считаем: правильно было бы руководителям, занимающим должности в бюджетных учреждениях, уйти», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

По его словам, президент России «делал все возможное для того, чтобы выстроить диалог», но лидеры других государств отказались его поддержать.

«Сегодня наши солдаты и офицеры защищают Россию, защищают ее безопасность, спасают наших соотечественников. Мы должны быть честны перед ними. Они должны понимать: за ними страна, за ними народ.

Поэтому тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, — он должен взять и уйти»,

— добавил спикер нижней палаты парламента. Он отметил, что подобная практика увольнений свойственна для всех стран. Депутаты попросили рассказывать им о ходе спецоперации на закрытых брифингах В Госдуме предложили проводить закрытые брифинги для информирования депутатов о ходе... 22 июня 13:16

«Давайте при всей нашей толерантности, уважаемые коллеги, ректоры, осознавать свою ответственность. А там, где не понимают, возьмите и уйдите просто. Встаньте и уйдите. Пускай также уйдут деканы, заведующие кафедрами, но в первую очередь уйдут те, кто берет и предательски всаживает нож своими разговорами в спину своей Отчизне», — заключил Володин.

Запрет на преподавание

22 июня комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправки к проекту об иностранном влиянии, обобщающем нормы законодательства об иностранных агентах. В частности, людям, признанным иноагентами, предложили запретить преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Такие лица также не смогут получать бюджетную поддержку на творческую деятельность, участвовать в качестве эксперта при проведении государственной экологической экспертизы, а также эксплуатировать объекты «критической информационной инфраструктуры» и обеспечивать их безопасность.

Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» внесли в Думу в конце апреля, 7 июня инициативу приняли в первом чтении, после чего депутаты в течение десяти дней могли представить свои поправки к нему.

«Протестная активность»

В конце мая татарстанские СМИ сообщили, что Казанский федеральный университет не стал продлевать контракт с профессором Наилем Фаткуллиным, который открыто выступил против спецоперации. 67-летний профессор распространил среди коллег открытое письмо, в котором требовал прекратить «военные действия». Спикер Госдумы Володин призвал создать российскую систему образования Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что 90% россиян проголосовали против Болонской... 14 июня 12:54

Через несколько дней прокуратура Казани вынесла Фаткуллину предостережение, посчитав, что его письмо «может спровоцировать формирование негативного отношения к проводимой специальной военной операции и послужить толчком в активизации протестной активности среди сотрудников и студентов университета».

14 июня депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале о «дикой истории в Краснодаре». По его словам, пятиклассник из местной гимназии номер 92 пожаловался на учительницу, открыто выступавшую на уроках против проведения спецоперации и называвшую Георгиевские ленточки «клеймом».

Преподаватель уволилась по собственному желанию, но ребенок начал подвергаться «жесткому преследованию со стороны администрации образовательного учреждения».

«Дошло до того, что мальчика вызвали на заседание Совета профилактики для постановки на внутришкольный учет; при том, что он учится на «пятерки», а родителей — еще вчера награждали благодарностями за примерное воспитание», — рассказал депутат.

Он уверен, что учителей, осуждающих спецоперацию, «нельзя подпускать к детям на пушечный выстрел».