Хищения при строительстве в резиденции Ново-Огарево суд оценил в 20 лет

Второй Западный окружной военный суд приговорил гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей за хищение бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов резиденции президента России в Ново-Огарево. С учетом предыдущей судимости предприниматель проведет за решеткой 20 лет.

Приговор

Дмитрий Михальченко обвинялся в хищениях 1,2 млрд рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство резиденции главы государства в Ново-Огарево. Ему также вменяли в вину создание преступного сообщества. Бизнесмена Михальченко приговорили к 20 годам колонии за хищения на стройке в Ново-Огарево Второй западный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии гендиректора холдинга... 28 июня 15:57

«Суд постановил приговорить Михальченко по совокупности преступлений и с учетом предыдущего приговора Басманного суда Москвы к 20 годам колонии строгого режима, а также назначить штраф в размере 1 млн рублей», — приводит слова судьи ТАСС.

Вместе с Михальченко были осуждены еще несколько фигурантов дела. Они были взяты под стражу в зале суда. Экс-директор ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны России Андрей Каминов был приговорен к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 900 тысяч рублей. Бывший руководитель Службы инженерно-технического обеспечения ФСО России генерал-лейтенант запаса Игорь Васильев и начальник одного из отделов полковник Дмитрий Улитин получили пять и шесть лет тюрьмы соответственно. Их также обязали выплатить по 500 тысяч рублей штрафа.

Бывший гендиректор компании «Климат проф» Борис Мальцев был приговорен к трем годам колонии общего режима, а экс-директор «Стройфасада» Сергей Литвинов — к 11 годам колонии строгого режима. Обоих также обязали заплатить по 500 тысяч рублей. Прокурор запросил 20 лет колонии для главного фигуранта дела о резиденции Путина Гособвинение запросило 20 лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн руб... 07 июня 16:49

Басманный суд также удовлетворил гражданский иск ФСО РФ и взыскал с осужденных свыше 1,2 млрд рублей за материальный ущерб. Все фигуранты уголовного дела были признаны виновными в особо крупной растрате бюджетных средств, а Михальченко, Каминов и Литвинов получили тюремные сроки за участие в преступном сообществе. Гендиректор холдинга «Форум» также был признан создателем этого сообщества.

Расследование хищений

Суд рассматривал дело Михальченко — одно из нескольких, связанных с хищениями в Ново-Огарево, — более 2,5 лет. Уголовное дело было возбуждено в 2017 году. Согласно версии следствия, Михальченко в 2011 году получил от Каминова заказ на строительство дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево. Планировалось, что в нем будут расположены гостиница, спортивный зал, гараж, ангар для хранения парковой техники и комендатура. Общая сумма контракта превысила 5 миллиардов 709 миллионов рублей. Следователи сочли, что основное хищение заключалось в завышении стоимости работ, оборудования и материалов.

7 июня РИА «Новости» сообщило, что гособвинитель запросил для Михальченко 20 лет колонии строгого режима.

Потерпевшей стороной признана Федеральная служба охраны России. В суде все фигуранты дела вину не признали.

Некоторых обвиняемых в хищениях при строительстве в Ново-Огарево уже осудили. В мае этого года подполковник ФСО Алексей Голохвостов был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за взятки на сумму свыше 20 миллионов рублей за сокрытие нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции, а также за хищение 700 тысяч рублей при реконструкции 11 башен Московского Кремля. РБК: суд уличил предпринимателя в хищениях на стройках «для Кремля» Владелец холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко заработал до 43 млрд рублей на подрядах... 21 июля 19:08

В марте прошлого года Мосгорсуд назначил семь лет колонии экс-директору «Балтстроя» Дмитрию Сергееву. А экс-главу «Стройкомплекта» Дмитрия Торчинского Мосгорсуд приговорил в октябре 2020 года к пяти годам заключения. Летом того же года предприниматель Станислав Кюнер получил 8 лет колонии строгого режима за участие в организованном преступном сообществе и растрате, а признавший вину и заключивший досудебное Александр Родионов — 3 года колонии, сообщает РИА «Новости».

Контрабанда алкоголя

Дмитрий Михальченко был задержан еще в марте 2016 года, с тех пор он находился за решеткой. В декабре 2018 года Басманный суд Москвы приговорил его к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима за контрабанду элитного алкоголя. Суд также зачел ему день в СИЗО за 1,5 в колонии, но выйти на свободу предприниматель так и не успел.

Согласно версии следствия, Михальченко организовал в 2015 году контрабанду дорогих вин и элитных алкогольных напитков. В суде следователь заявил, что продукция закупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.

Подсудимый частично признал свою вину, а также подчеркнул, что сотрудничал со следствием и возместил причиненный ущерб в размере 18 млн рублей. Он подчеркнул, что вино для него «не товар, а страсть».

Согласно открытым источникам, холдинговая компания «Форум» — одна из крупнейших многопрофильных компаний Санкт-Петербурга, которая была основана в 2001 году и объединила несколько десятков предприятий и организаций.

В состав холдинга в том числе вошли «Прядильно-ниточный комбинат имени С. М. Кирова», ориентированный на внутрискваженный рынок завод «Измерон», Единый центр документов, инвестиционно-реставрационная компания «БалтСтрой», которая специализировалась на реставрации памятников истории и культуры в различных регионах России, а также занималась строительством морского перегрузочного порта «Бронка».

В ноябре 2015 года Михальченко вошел в тройку лучших инвесторов Санкт-Петербурга — по версии проекта «Премии РБК Петербург» — за работу по запуску проекта «Порт Бронка», в который было вложено около 60 миллиардов рублей.