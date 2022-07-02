«Не кричала и не плакала». Что известно о нападении акулы на женщину в Египте

В Египте 68-летняя женщина погибла в результате нападения акулы возле пирса одного из отелей. Она умерла в машине скорой помощи от болевого шока. Очевидцы рассказали, что у спасателей не было даже спасательных кругов — помогать женщине пытались другие отдыхающие. Профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин в разговоре с «Газетой.Ru» констатировал, что находящийся в воде человек совершенно бессилен перед акулой.

Инцидент произошел на юге Египта в пятницу, 1 июля, в районе Сахль-Хашиш. Возле пирса отеля Tropitel Sahl Hasheesh южнее Хургады акула напала на 68-летнюю гражданку Австрии Элизабет Сквайр, передает портал Al Akhbar. Ихтиолог Кузищин объяснил, какой акулы должны бояться туристы в Египте В Египетской Хургаде акула напала на гражданку Австрии и откусила ей руку и ногу. В результате... 02 июля 16:37

В результате атаки хищника женщина потеряла руку и ногу. С места происшествия ее повезли в больницу, но врачи не смогли спасти пострадавшую — она скончалась от болевого шока еще в машине скорой помощи.

Известно, что Сквайр не была туристкой: она постоянно проживала в Египте последние несколько лет и была замужем за египтянином.

«Отбивалась от акулы руками»

Telegram-канал «Осторожно, новости» связался с российскими туристами, ставшими очевидцами трагедии.

Акулу могло привлечь большое скопление рыб, полагают они. Находившиеся рядом туристы быстро вышли из воды и пытались отвлечь хищника от жертвы. Очевидец рассказал подробности нападения акулы на женщину в Хургаде Очевидец рассказал о нападении акулы на женщину в египетской Хургаде. 02 июля 16:37

Специалисты выясняют причины агрессивного поведения акулы. Местные власти ввели трехдневный запрет на купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей. Не исключено, что эти ограничения будут продлены.

«Дело в том, что пока неизвестны причины заплыва акулы в бухту отеля и нахождение ее рядом с береговой линией. По одной из версий, это могло быть спровоцировано недавним крушением баржи в районе Хургады. На судне находилось несколько тысяч овец. Течение могло отнести туши погибших животных к местам отдыха туристов и, соответственно, привлечь туда морских хищников», — пишет TourDom.ru.

Издание также приводит рассказ свидетеля произошедшего. «Женщина еще отбивалась руками от нее сначала, но видно сначала ногу с ластой ей акула откусила, потом руку, и уже на кораллы выкинула, и она уже сидела на кораллах. У нее шок. Она даже не кричала, не плакала, ничего... И вот народ уже тут просто в крик. Спасатели бегают, ни кругов, ничего нету. Кинуть нечего. Русские догадались шланг кинуть, привязали груз от акваланга, два раза кинули — метров на 7-8, наверное. Акула откусила пятку летевшему над Красным морем парасейлеру На курорте Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и укусила парасейлера за ногу, лишив его одной из... 01 июля 20:11

Буквально две минуты — и она уже сознание потеряла, прям там на воде легла, просто лежала.

И один немец из нашего отеля схватил борт — он на пирсе лежал рядом у спасателей. Его в воду кинул, спустился. Там от пирса до воды где-то метр с лишним, но он как-то смог слезть. И вот на этом борте он к ней уже подплыл», — рассказал он.

Многие туристы недоумевают, почему в момент происшествия рядом не оказалось спасателей. По их мнению, около отелей должны быть установлены специальные сетчатые барьеры от акул, а за обстановкой в море необходимо регулярное наблюдение.

«Атака может быть молниеносной»

Нападение акул в этом туристическом районе неудивительно, так как любое тропическое море является потенциально опасным местом, где хищник может атаковать человека, отметил профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин. «Это необязательно будет большая белая акула, потому что такие тяжелые раны может наносить по крайней мере 10 видов акул. Покалеченная акулой в Хургаде женщина умерла Женщина, на которую 1 июля напала акула в море на египетском курорте Хургада, умерла... 02 июля 16:37

Акула — это крупный, быстрый, очень сообразительный и умный морской хищник.

Акулы нападают на крупную добычу, и у них есть прекрасно развитые челюсти, совершенные сенсорные системы, продвинутый по развитию мозг. Задача спасательной службы — высматривать любую потенциальную жертву и выгонять людей из воды. Если такая служба налажена, то необходимо беспрекословно подчиняться ее указаниям. Если говорят «из воды» — то из воды. Потому что реально человек может увидеть акулу, которая к нему приближается по поверхности. Но человек на приличной глубине не способен понять, что что-то движется из глубины. А атака может быть молниеносной», — пояснил он «Газете.Ru», констатировав, что находящийся в воде человек совершенно бессилен перед акулой. В ЮАР акула растерзала плававшего в заливе мужчину В ЮАР мужчина погиб в результате нападения акулы. Об этом сообщает издание Mirror . 29 июня 14:09

Несколько дней назад в ЮАР мужчина погиб в результате нападения акулы в заливе Плеттенберг. В июле 2021 года сообщалось, что на курорте Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и укусила парасейлера за ногу, лишив его одной из пяток. Еще один случай с атакой акулы был зарегистрирован два года назад в заповеднике Рас-Мухаммед на Синае. Тогда никто не погиб, хищник напал на трех человек.

На другом популярном египетском курорте, в Шарм-эль-Шейхе, в конце 2010 года с разницей в несколько дней в результате атаки акулы погибла гражданка Германии, а трое россиян серьезно пострадали.