«Все его персонажи были добрыми»: скончался классик советской анимации Леонид Шварцман

2 июля на 102-м году жизни скончался знаменитый мультипликатор Леонид Шварцман. Он подарил нескольким поколениям телезрителей мультфильмы «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Крокодил Гена», «Дядя Степа — милиционер», «38 попугаев» и многие другие. С кого художник срисовал старуху Шапокляк и как портрет Кирова открыл ему дорогу в искусство — в материале «Газеты.Ru».

Классик советской анимации Леонид Шварцман, создатель облика Чебурашки, скончался в Москве в возрасте 101 года. Об этом в субботу, 2 июля, рассказал шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — приводит его слова ТАСС.

Шварцман был одним из тех, кто подарил нескольким поколениям зрителей мультфильмы «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Крокодил Гена», «Дядя Степа — милиционер», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и многие другие, отмечается в публикации агентства.

«Я считаю, что его главная черта в том, что все его персонажи были добрыми. У него нет злых персонажей.

Первое, что привлекает в них, это искренняя расположенность к своим зрителям.

Они не пугают, а привлекают. Это главное качество Шварцмана в отличие от других», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» историк кино Наум Клейман.

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От токаря — до режиссера

Будущий мультипликатор родился 30 августа 1920 года в Минске в семье бухгалтера и домохозяйки. В семье говорили на идише. Кроме Леонида, у Шварцманов были также сын Наум и дочь Этта. Подростком переехал в Ленинград, где уже обосновалась его старшая сестра.

В 1941 году окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и был призван в армию. Шварцман строил укрепления и работал в ремонтно-механическом цехе. В ноябре 1941-го было принято решение об эвакуации специалистов из блокадного Ленинграда, и Шварцмана самолетом вывезли в Тихвин, а оттуда поездом доставили в Челябинск, где он работал токарем на танковом заводе, а также бесплатно там же — художником-оформителем. Причиной перевода на должность художника-оформителя в специально созданную мастерскую стал портрет Сергея Кирова, выполненный Шварцманом для главной проходной завода им. Кирова к годовщине его убийства.

В 1945-м переехал в Москву и поступил во ВГИК. С 1948 года работал на киностудии «Союзмультфильм», в 1951-м окончил ВГИК с дипломом художника-постановщика мультфильмов, в том же году работал как художник-постановщик в соавторстве с Александром Винокуровым, с 1963-го стал работать самостоятельно, а с 1975-го — как режиссер.

Интересно, что Леонид Шварцман был переученный левша, однако рисовал все же левой рукой.

На студии «Союзмультфильм» познакомился с мультипликатором русско-польского происхождения Татьяной Домбровской (1925—2021). Прическу ее матери, Нины Домбровской, Шварцман взял как образец при создании образа Шапокляк. В 1951 году Татьяна Домбровская и Леонид Шварцман поженились.

Награды и премии

Шварцман выдвигался на Ленинскую и Сталинскую премии. Обладатель награды «Голливуд — детям», приза «За вклад в профессию» и медали «За оборону Ленинграда». Умер создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман Классик советской анимации, легендарный режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман умер в возрасте... 02 июля 17:48

Незадолго до своего 100-летия он получил орден Александра Невского — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

В 1981 году Шварцману было присвоено звание заслуженного художника РСФСР, а в 2002-м — народного художника РФ.

Его совместные работы с Майей Мирошкиной (1929–2011) два года подряд были признаны лучшими детскими фильмами. В 1983-м «Обезьянки. Гирлянда из малышей» получили приз XIV Международного кинофестиваля в Тампере, а в 1984-м «Осторожно, обезьянки!» получили приз по разделу мультипликации на Всесоюзном кинофестивале в Минске.

В 2017 году Шварцману вручили премию президента России — за вклад в развитие отечественного анимационного искусства. В 2020 году он был удостоен премии «Икар» в номинации «Мастер», а в 2021-м получил специальный приз им. Алексея Германа от Национальной кинематографической премии «Ника».