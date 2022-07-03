«Сегодня ночью папы не стало». Что известно о деле физика Колкера

Новосибирский ученый Дмитрий Колкер умер спустя три дня после ареста по делу о государственной измене. По данным СМИ, Колкера могли подозревать в передаче секретных сведений Китаю. У профессора диагностировали четвертую стадию рака, он не мог питаться самостоятельно. 30 июня его задержали в больнице и доставили в московское СИЗО, но 2 июля его снова госпитализировали — он скончался в ГКБ 29. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Завлабораторией квантовых оптических технологий физфака Новосибирского госуниверситета Дмитрий Колкер, арестованный 30 июня по подозрению в госизмене, умер 2 июля. Об этом в воскресенье рассказал его сын Максим, опубликовавший во «ВКонтакте» телеграмму о смерти отца — «2.07.2022 доставлен в ГКБ 29, где в 2.40 скончался».

«Сегодня ночью папы не стало. <...> Это большая трагедия для нашей семьи. Так не должно было произойти! Человек не смог уйти в лучший мир рядом со своей семьей. Но я точно знаю, что он до последнего чувствовал, что все мы с ним», — написала дочь физика Алина Миронова на своей странице «ВКонтакте».

После ареста Колкера перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве, несмотря на состояние здоровья, уточнили его родственники. Информацию о смерти ученого подтвердил также источник ТАСС. «Он скончался», — сказал собеседник агентства. В Новосибирске ФСБ задержала ученого с четвертой стадией рака В Новосибирской клинике прошло задержание сотрудниками ФСБ доктора физико-математических наук... 01 июля 01:53

Колкер якобы мог быть причастен к передаче Китаю сведений, составляющих государственную тайну, писала «Комсомольская правда».

В четверг Советский районный суд Новосибирска арестовал 54-летнего Колкера по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Мера пресечения была избрана на срок до 29 августа. Как сообщал Максим Колкер, сотрудники ФСБ задержали ученого в больнице, где он находился на лечении.

Его дочь Алина Миронова рассказала в соцсетях, что у отца диагностировали четвертую стадию рака. Ему показана поддерживающая терапия, потому что «возможности химиотерапии исчерпаны». Профессор не мог самостоятельно питаться.

«У нас даже нет информации о его состоянии здоровья. Жив ли, увидим ли мы его снова?», — писала Миронова. Профессор из Новосибирска арестован по подозрению в госизмене Доктор наук, профессор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и заведующий... 03 июля 14:52

По словам родственников Колкера, основанием для возбуждения уголовного дела послужили лекции, которые он читал студентам во время международной конференции в КНР. При этом презентации перед каждой лекцией заверялись сотрудниками ФСБ, отметил Максим Колкер.

«Абсолютно все доклады на международных конференциях заверяются в специальных отделениях, что не содержат гостайны. С ним был везде сотрудник ФСБ, который летал с ним вместе в Китай, запрещал говорить на английском и выступать на английском», — приводит «Коммерсантъ» слова сына ученого.

В ФСБ эту информацию пока не комментировали. Профессору грозило от 12 до 20 лет заключения.

Чем занимался Дмитрий Колкер

Как сообщили в пресс-службе новосибирского вуза, научная деятельность ученого была связана с разработкой источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач, что теоретически может быть связано с гостайной.

Дмитрий Колкер — доктор физико-математических наук, автор 112 научных работ и трех патентов. Кроме того, он был преподавателем на кафедре автоматики Новосибирского государственного технического университета.

Колкер также работал в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН, в отношении сотрудников которого ранее были возбуждены несколько уголовных дел. Так, научный руководитель Сергей Багаев и директор института Алексей Тайченачев проходят по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), писало издание «Тайга.инфо». Умер новосибирский ученый Колкер, арестованный по делу о госизмене Ученый и заведующий лабораторией в Новосибирском государственном университете (НГУ) Дмитрий Колкер... 03 июля 14:52

«Дело против Колкера может быть связано с преследованием Багаева по делу о мошенничестве. Материалы о госизмене могут строиться на показаниях фигурантов этого уголовного дела», — говорится в публикации.

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий понятие госизмены. В статью 275 УК РФ предлагается включить новый состав преступления — «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ». За это будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.