Россия на международной арене: как строится новый миропорядок

Вслед за саммитом БРИКС и БРИКС+ в онлайн-режиме, президент России Владимир Путин в очном формате участвовал во встрече лидеров пятерки стран Каспийского региона, провел серию отдельных встреч с участниками саммита, а 30 июня принял в Москве президента Индонезии, который в этом году председательствует в G20. Также ряд важных заявление прозвучал и во время выступления президента на юбилее Службы внешней разведки 30 июня. Эксперты рассказали «Газете.Ru», какие заявления были наиболее значимыми.

Владимир Путин в последнее время имеет очень плотный график. В него входят всевозможные зарубежные поездки и дипломатические встречи. Это говорит о том, что президент ведет активный диалог со своими зарубежными коллегами, а Россия развивает отношения со странами из всех уголков мира. Также, выступая на юбилее Службы внешней разведки 30 июня, он сделал ряд крайне важных заявлений. Он подчеркнул, что обстановка в мире остается сложной и очень динамичной. По его мнению, многополярность на данный момент является главным пунктом в мировой повестке.

«Хочу подчеркнуть, что многополярность в нашем понимании – это прежде всего свобода. Свобода стран и народов, их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности. В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков», — сказал Путин.

Многополярный мир

Эксперты называют речь главы государства весьма знаковой и значимой. Как отметила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, поздравление Службы внешней разведки это пролог к новой идеологически знаковой речи, которая скорее всего последует в ближайшем будущем.

«Владимир Путин заявил, что от него будет программное заявление. Соответственно формирование нового миропорядка, о котором было заявлено, уже в процессе. Развивающиеся страны от этого не открещиваются, а скорее всего молчат пока у США есть инструменты давления.

Сейчас Россия выступает флагманом объединения стран, которые не согласны с разрушительной гегемонией США и обедняющей глобализацией. Эти объединения и представляют собой подлинное единство мира. В текущий момент формируется новое мироустройство, основанное на реальном представительстве разных народов и традиций. К примеру, БРИКС представляет собой долгосрочное партнерство наиболее динамично развивающихся сегодня экономик – это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Недавно заявку на членство в БРИКС подали Иран и Аргентина. По словам Федосовой, это свидетельствует о том, что многополярный мир, если раньше он и был в формате диалога БРИКС, то он, скорее всего сейчас перейдет в более обширную диалоговую площадку.

«Говорить о том, что БРИКС в перспективе может заменить ООН, а такие заявления уже появлялись, пока рано. Все таки БРИКС на данный момент сохраняет свой формат диалоговой площадки, но мы увидим и в правовой сфере, на что повлияет этот процесс формирования нового миропорядка. Поэтому здесь со стороны международной политики, эти заявления самые главные», — полагает она.

Эксперт считает, что вопрос международных угроз, которые поднимал Владимир Путин, также подчеркивает характер нового миропорядка, в котором Россия взаимодействие стран как ключ к этому решению без диктата.

«Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций. И, конечно, только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике», — заявлял президент.

В свою очередь, директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что когда Путин в своей речи говорил об историческом аспекте, он обратил внимание на то, что западные страны подталкивали нацистов к нападению на СССР, «к маршу на Восток». По его словам, можно провести параллель с сегодняшним днем, когда западные страны подталкивают украинских нацистов к нападению на Москву. «Это были слова, произнесенные не просто так. Они были сообщением Западу», — уверен политолог.

Роль России

Россия призывает к объединению стран перед общими вызовами и ради общего будущего без вмешательства во внутренние дела государств. Путин говорит о том, что объединяет, а не разъединяет страны, каждая из которых вправе сама определять свою внутреннюю политику, основываясь на истории, традициях и чаяниях своего народа. Президент РФ предлагает концентрироваться на том, чем страны могут быть полезны друг другу: это реализация крупнейших транспортных и инфраструктурных проектов, взаимодействие в энергетике, туристической сфере, укрепление культурных, образовательных, спортивных и молодежных связей между народами регионами. И предлагает вместе решать общие проблемы. «Необходим отдельный разговор о такой модели, о нашем видении будущего, о повестке, которая бы объединяла, а не разъединяла человечество», — отмечал глава государства.

Так, Россия формирует новые правила миропорядка, который станет справедливым и безопасным для всех участников международных отношений. Справедливое мироустройство должно выстраиваться на основе взаимного уважения и доверия и общепризнанных принципов международного права и Устава ООН. Международное право должно перестать быть инструментом внешней экспансии западных стран и стать подлинным гарантом безопасности и справедливости для всех стран и народов.

«Говоря о глобальном мироустройстве, президент очень четко дал понять, что современная модель, которую построило западное общество, вполне может быть названо как неоколониализм - мир по-американски. Мир для избранных, в котором слова всех остальных попираются. Но при этом он сказал, что мир меняется и все ближе и ближе тот момент, когда попытки гегемонии будут идти во вред. Попытки доминировать будут сказываться негативно на тех странах, которые будут пытаться это делать. А многополярный мир - это та сама цель, к который мы должны стремиться», — рассуждает Данилин.

Президент в своей речи отмечал, что многополярная система международных отношений активно формируется. По его словам, этот процесс необратим, он происходит на наших глазах и носит объективный характер. И позиция России, как и многих других стран заключается в том, что такое демократическое, более справедливое мироустройство должно выстраиваться на основе взаимного уважения и доверия и, конечно, общепризнанных принципов международного права и Устава ООН».

Здесь ключевой тезис заключается как раз в том, что новая система многополярного мира, которая складывается у нас на глазах и практически сложилась, обусловлена не только процессом исторического развития, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Она не в последнюю очередь обусловлена такой конструктивной деятельностью США и группой западных стран вокруг них, которые пытаются остановить ход исторического развития и вернуть некую модель либерального глобализма, которой как они утверждают нет альтернативы.

Но альтернатива есть. Она формируется у нас на глазах. И эта их так называемая безальтернативная модель ничто иное как обновленное издание неоколониализма», — уверен политолог.

Эксперт подчеркивает, что такая концепция - это мир для избранных. Счастье для золотого миллиарда за счет других шести. «За счет безопасности, за счет ресурсов, за счет развития, за счет качества жизни и так далее. И как бы они не пытались себя тешить иллюзиями, но исторический процесс повернуть вспять они не могут, потому что это невозможно. Соответственно те, кто пытаются остановить это процесс, неминуемо сами окажутся в прошлом,» — говорит он.

Сейчас страны и народы Ближнего Востока, Украины и других регионов мира – это расходный материал Запада в геополитических играх против России. Это инструменты для «сдерживания» России, а попросту препятствие развитию страны. Это самая настоящая борьба против России. Запад достигает собственное благополучие за счет несвободы других стран, по сути, беря в экономические и политические заложники государства, которые слабее их. Но любая тирания, в том числе, международная, будет сброшена угнетаемыми, и сегодня мы видим этот процесс – это движение к многополярному миру, который обеспечит всем странам свободное развитие.

«Роль России в этом процессе - быть одним из центров нового многополярного мира, вокруг которого соберется некоторое количество стран-единомышленников на принципах взаимовыгодного сотрудничества, и самое главное на принципах безопасного развития», — утверждает Мартынов.