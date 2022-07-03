В Хургаде закрывают все пляжи: найдено тело еще одной жертвы нападения акулы

3 июля власти Египта сообщили, что найдено тело уже второй женщины, погибшей из-за нападения акулы рядом с популярным туристическим городом Хургада. По предварительным данным, жертвой оказалась туристка из Румынии. Губернатор Красного моря Амр Ханафи запретил любую деятельность в районе Сахль-Хашиш, где погибли гражданка Австрии и туристка из Румынии. В самой Хургаде начали закрывать все пляжи. Генконсульство РФ обратилось к российским туристам и призвало при нахождении в воде сохранять бдительность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министерство окружающей среды Египта сообщило в воскресенье, 3 июля, о гибели еще одной женщины в результате нападения акулы в районе Хургады на юге страны. «Не кричала и не плакала». Что известно о нападении акулы на женщину в Египте В Египте 68-летняя женщина погибла в результате нападения акулы возле пирса одного из отелей... 02 июля 16:37

«Как только было получено сообщение о том, что две женщины подверглись нападению акулы во время плавания в Сахль-Хашиш к югу от Хургады, была сформирована рабочая группа специалистов для выяснения причин.

Губернатор провинции Красное Море Амр Ханафи принял решение запретить любую деятельность человека в этом районе в соответствии с международными протоколами и правилами, применяемыми при расследовании нападений акул на людей», — отметили в ведомстве.

Детали второго нападения акулы пока не раскрываются. Напомним, 1 июля погибла 68-летняя гражданка Австрии Элизабет Сквайр: акула откусила ей руку и ногу. Женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но так и не смогли восстановить работу ее сердца. Жительница Хургады заявила, что вторая жертва акулы исчезла еще два дня назад Министерство окружающей среды Египта сообщило о еще одной жертве нападения акулы в районе Хургады... 03 июля 19:58

Сейчас в районе Сахль-Хашиш до Макади-бей запрещено купание, дайвинг и рыбалка. Власти Египта сформировали рабочую группу с участием океанологов, чтобы скорее обезопасить воды бухты, пишет TourDom.ru.

Генконсульство России в Хургаде просит туристов при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать сигналы от сотрудников гостиниц и береговой охраны, когда те требуют выйти на сушу.

Кто оказался жертвой

Как удалось выяснить «Газете.Ru», еще одной погибшей из-за нападения акулы могла стать туристка из Румынии. По предварительным данным, найденная в воскресенье женщина была первой жертвой, поскольку ее пропажу из отеля заметили еще два дня назад. Об этом нашему изданию рассказала россиянка Жанна, проживающая в Хургаде. Генконсульство России в Хургаде обратилось к соотечественникам из-за нападения акул Российское генеральное консульство в Хургаде призвало соотечественников к бдительности после гибели... 03 июля 19:58

«Вторая женщина отдыхала в соседнем отеле Premiere Le Reve, в номере два дня отсутствовала. Ее нашли на кораллах в метрах 300 от первого случая, всю истерзанную, гражданка Румынии», — сообщила она.

Несмотря на трехдневный запрет на купание после инцидента, пляжи в районе Хургады не закрывали, добавила Жанна. «После первой жертвы никто никакие пляжи не закрывал. Я свободно вчера и сегодня плавала. Они, как всегда, хотели это скрыть, но как стало известно про вторую жертву, то зашевелились. Сформировали рабочую группу специалистов, чтобы узнать причины поведения акул. Российское консульство предупредило российских туристов. Особой паники нет, резиденты как купались, так и купаются. Посмотрим, как отреагирует губернатор Красного моря. Туристов терять не хотят, но и ничего для этого не делают», — заключила россиянка.

Другая жительница Хургады Людмила сообщила «Газете.Ru», что несмотря на опасность нападения акул, люди продолжают купаться в море.

«В отелях людей предупреждают, что купаться небезопасно, но все лагуны заполнены купающимися. Многие туристы испуганы. Но все же большинство ничего не боится. Местные тоже купаются. Резиденты и подавно», — рассказала она. Ихтиолог Кузищин объяснил, какой акулы должны бояться туристы в Египте В Египетской Хургаде акула напала на гражданку Австрии и откусила ей руку и ногу. В результате... 02 июля 16:37

«Нельзя даже ножки пополоскать»

Позднее стало известно, что власти Египта все же начали закрывать пляжи Хургады — об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на россиянку, которая сейчас находится на курорте.

Женщина рассказала, что берег пляжа огородили специальной лентой. Туристов предупреждают, что нападение акулы может произойти не только на глубине, но и рядом с берегом.

«Даже ножки пополоскать нельзя, потому что нам вчера сказали то, что акулы не только на глубине — и за щиколотку могут схватить тоже», – поделилась туристка. После нападения акул на туристов власти Египта закрывают пляжи Хургады Власти Египта начали закрывать пляжи Хургады после нескольких нападений акул на туристов. Об этом... 03 июля 19:58

Что побудило акул начать охоту на людей

Специалисты намерены досконально разобраться в причинах такого поведения акул, которым в обычных условиях не свойственно нападение на людей. При всей опасности и агрессивности морского хищника его атаку на людей должны были спровоцировать какие-то аномальные внешние факторы: какое-то необычное и непривычное явление, нарушение в питании, которое заставило акул подойти к берегу и начать охоту на людей, отмечают эксперты.

«Акулы весьма консервативны в еде и предпочитают питаться различными морскими обитателями, в частности, тунцом, кальмарами, моллюсками, а также пищевыми отходами с камбузов проходящих судов.

Человек не входит в традиционную цепочку их питания, поэтому случаи целенаправленного нападения морских хищников на человека редки», — поясняют ихтиологи. В египетской Хургаде после нападения акулы погибла еще одна женщина Министерство окружающей среды Египта сообщило о второй жертве нападения акулы в Хургаде, передает... 03 июля 19:58

Самый трагический за последние годы инцидент произошел на другом популярном египетском курорте, в Шарм-эль-Шейхе в конце 2010 года, когда с разницей в несколько дней в результате атаки акулы погибла сначала женщина из Германии, затем тяжело пострадали трое россиян и украинец, пишет ТАСС.

Тогда специалисты пришли к выводу, что нападения были совершены не просто разными особями, но разными видами акул. В одном случае действовала акула-мако, один из самых агрессивных и опасных для человека хищников, в другом — длиннокрылая акула. В итоге ученые установили, что к трагическим событиям привел ряд факторов — неконтролируемый вылов рыбы в ареале обитания акул, но главное — сброс в море туш погибших овец с одного из проходивших судов за несколько недель до этого.

Отметим, что по одной из версий, последние нападения акул под Хургадой могли быть спровоцированы недавним крушением баржи в этом районе. На судне, как писали СМИ, находилось несколько тысяч овец. Течение могло отнести туши погибших животных к местам отдыха туристов и, соответственно, привлечь туда морских хищников.