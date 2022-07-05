«Прятались в мусорном баке»: что известно о стрельбе в День независимости США

Злоумышленник расстрелял жителей Хайленд-Парка в Иллинойсе, пришедших в центр города на парад в честь Дня независимости. Он прятался на крыше коммерческого здания. Шесть человек погибли и по меньшей мере 30 ранены. Полиция спустя несколько часов задержала молодого мужчину, который, предположительно, мог быть причастен к стрельбе.

Десятки выстрелов

Стрельба началась на маршруте парада в честь Дня независимости США, где многие жители в начале дня заняли главные смотровые площадки для ежегодного празднования, сообщает USA Today. Десятки выпущенных пуль заставили сотни участников парада в панике бежать, пытаясь найти убежище. При этом продолжала играть праздничная музыка. На улице остались брошенные вещи, садовые стулья, фургоны, велосипеды, недоеденная еда и кепки.

Согласно информации ABC News, Хайленд-Парк – небольшой город, расположенный примерно в 25 милях к северу от Чикаго на озере Мичиган. Здесь живут около 30 тыс. человек. Город застроен особняками и обширными поместьями на берегу озера, которые издавна привлекали богатых, а иногда и знаменитых американцев, включая легендарного Майкла Джордана, который жил здесь в течение многих лет.

Заместитель главы округа Лейк Кристофер Ковелли рассказал журналистам, что убийца, по-видимому, стрелял с крыши коммерческого здания, забравшись туда по незакрепленной лестнице. Покидая место преступления, он бросил крупнокалиберное ружье.

Коронер округа Лейк Дженнифер Банек рассказала, что на месте погибли пять человек, они были взрослыми. Еще один пострадавший скончался в больнице, возраст жертвы не известен. Личности погибших и раненых не разглашаются. Известно, что один из убитых и двое выживших были гражданами Мексики. Об этом сообщил в Twitter мексиканский директор по делам Северной Америки Роберто Веласко.

Директор по подготовке к ЧС доктор Бригам Темпл сообщил СМИ, что в его медучреждение поступили 26 пациентов, 25 из которых получили огнестрельные ранения, в том числе четверо или пятеро детей. Он добавил, что 19 раненым оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. По словам Темпла, по меньшей мере 10 других пострадавших были доставлены в другие больницы.

Президент США Джо Байден почтил память жертв трагедии минутой молчания. В своем заявлении он отметил, что вместе с супругой был «шокирован бессмысленным насилием с применением огнестрельного оружия, которое в очередной раз принесло горе американскому сообществу в этот День независимости». Мэр Хайленд-Парка сообщила об увеличении числа погибших при стрельбе во время парада до 6 Количество жертв стрельбы в городе Хайленд-Парк во время парада в честь Дня независимости США... 04 июля 23:06

Запланированные торжества более чем в 10 общинах возле Хайленд-Парка были отменены.

«Я видел, как людей расстреливали»

39-летний Александр Сандовал, бывший на параде, рассказал USA Today, что расставил стулья для семьи перед сценой в 7 утра, за три часа до начала празднества.

«Когда все началось, мы подумали, что это военно-морской флот салютует флагу. Раздались выстрелы. Потом я схватил своего ребенка и побежал», — сказал мужчина.

Он добавил, что попытался разбить витрину магазина, чтобы попасть внутрь здания, но не смог. В итоге он посадил своего 5-летнего сына, младшего брата и семейную собаку в большой мусорный бак, а затем отправился на поиски своей подруги и ее дочери.

«Я видел, как людей расстреливали. Я видел двух, трех расстрелянных. Я видел, как полицейский нес маленького мальчика, ровесника моего сына», — добавил Сандовал.

28-летний Мануэль Ранхель заявил, что видел десятки людей, пробегающих мимо его дома, вдали от места парада в центре города. «Они выглядели испуганными. Они паниковали. Таких вещей здесь не увидишь. Это тихое место», — сказал он.

70-летняя Шэрон Дженест вместе с 8-летней внучкой тоже пришла посмотреть на парад. Подозреваемый в стрельбе на параде в США задержан Полиция задержала 22-летнего Роберта «Бобби» Кримо, разыскиваемого в связи со стрельбой на параде... 05 июля 11:01

«Я была всего в двух кварталах (от стрелявшего). И когда мне сказали «беги», я побежала. Но все начали паниковать. Было столпотворение», — сообщила пожилая женщина.

Задержание предположительного убийцы

Лишь спустя почти 9 часов после нападения сотрудники полиции задержали рэпера Роберта Кримо, более известного под псевдонимом Awake the Rapper, сообщает ABC News. Согласно информации ФБР, ему 21 год. Молодой человек ранее загрузил на YouTube несколько видеороликов со стрельбой и сценами насилия.

«Считается, что этот человек несет ответственность за то, что произошло», — сказал журналистам заместитель главы округа Лейк Кристофер Ковелли.

Однако пока полиция не называет Кримо подозреваемым, сообщает ABC News. Ему также не выдвигали обвинений с тех пор, как он был взят под стражу.

Согласно данным издания, отец Кримо, Боб, — местный предприниматель, владелец гастронома. Он также безуспешно баллотировался на пост мэра Хайленд-Парка в 2019 году, называя себя «человеком для народа».