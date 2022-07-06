«Это требует проверки». Специалисты оценили утечку данных украинских разведчиков

Хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на сайте «Немезида» данные 1 тыс. сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Это стало самой крупной утечкой данных ГУР с начала военной спецоперации на Украине. Однако эксперты считают, что для российских спецслужб эта информация вряд ли будет новой.

«Благодаря кривым ручкам»

Как отмечается в комментарии к опубликованным данным разведчиков, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.

«Команда RaHDit передает пламенный привет Главному управлению разведки Министерства обороны Украины и публикует первую тысячу лиц, входящих в эту структуру, а также напрямую подчиняющихся ей <…> Данные получены благодаря кривым ручкам админов сетей Рыбальского острова», — говорится в Telegram-канале «Немезиды».

Также уточняется, что это первый материал в серии публикаций. Среди раскрытых разведчиков — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Кроме того, в списке есть данные кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.

«Мы считаем, что украинская военная разведка непосредственно участвует в развитии национализма, а их диверсанты угрожают нашей стране», — отметили в хакерской группировке.

RaHDit также пообещали «в ближайшие дни подробно» осветить тех, кто «работает под прикрытием посольств, а также плетет шпионские сети в разных странах по всему миру».

«В условиях кибервойны»

Руководитель отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Павел Коростелев предположил в беседе с «Газетой.Ru», что для российских спецслужб обнародованная хакерами «информация вряд ли будет новой». Хакер заявил об информационно-психологических операциях Украины в РФ Хакер из группировки RaHDIt заявил, что украинский 72-й Центр информационно-психологических операций... 23 июня 07:09

«Что касается самого события, то мы сейчас находимся в условиях кибервойны, в которой главными целями различных группировок становятся получение доступа к базам данных и нарушение работы информационных систем. Этот инцидент лишь говорит о случае уязвимости», — считает эксперт.

В свою очередь основатель компании бизнес-разведки «Р-техно», эксперт по кибербезопасности Роман Ромачев рассказал «Газете.Ru», что такие утечки данных все же могут дать наводку правоохранительным органам.

«Это один из методов легализации информации, чтобы в дальнейшем компетентные органы работали по этим людям и пытались доказать их причастность и участие в преступных деяниях или в шпионской, разведывательной деятельности <…> Это для правоохранительных и специальных органов, чтобы те получили наводку», — сказал эксперт.

Он также предположил, что таким образом хакеры также могут побудить СМИ начать журналистское расследование, чтобы «выявить какую-либо интересную информацию». По словам Ромачева, подобные утечки данных все же требуют проверок.

«Вспомните «панамскую утечку», «панамское досье». Через такие сливы очень часто публикуются ложная информация, компроматы или фейковые новости, чтобы очернить того или иного человека. Я бы не стал относиться к этому столь серьезно. Да, это требует проверки, но стоит помнить, что в условиях специальной военной операции такие информационные вбросы являются частью информационных операций», — отметил эксперт.

Он добавил, что в данном случае хакеры позиционируют себя как пророссийские и «вроде действуют в интересах России». Хакер RaHDIt заявил, что между офисом Зеленского и военными Украины вспыхнули разногласия Хакер RaHDIt заявил РИА «Новости» , что между офисом президента Украины Владимиром Зеленского и... 08 июня 14:10

«Но мы не можем к ним обратиться, не можем их проверить. Нам заведомо предлагают некий авторитетный источник, наживку которого мы должны подцепить и потратить на это время, силы и средства. К этому надо относиться с трезвой головой и понимать, что любая информация, которая опубликована в интернете, имеет вероятность недостоверности», — подчеркнул Ромачев.

Однако источник РИА «Новости» в одной из российских спецслужб подтвердил подлинность данных, выложенных хакерами RaHDIt.

«Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений», — сказал он.

Нынешняя утечка украинских данных не была первой. 1 июня стало известно, что хакеры RaHDIt взломали и обнародовали персональную информацию 700 сотрудников Службы безопасности Украины, в том числе их фотографии, адреса и номера телефонов.