«Обязаны компенсировать убытки». В Госдуме предложили США расплатиться за COVID-19

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин считает, что США должны понести ответственность за последствия пандемии COVID-19 и компенсировать убытки всем пострадавшим от болезни. Так он отреагировал на слова председателя занимавшейся поиском причин появления заболевания комиссии журнала Lancet Джеффри Сакса. Американский ученый считает, что коронавирус распространился из лаборатории Соединенных Штатов.

«Обязаны компенсировать убытки»

Вячеслава Володина возмутило, что президент США Джо Байден никак не реагирует на обвинения Джеффри Сакса. По мнению спикера нижней палаты российского парламента, американский лидер «боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии».

«Военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены. Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесенные убытки», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Свое заявление Сакс сделал еще в прошлом месяце, выступая на международной конференции. Но об этом стало известным только сейчас, когда его слова подхватили китайские чиновники, которые потребовали «тщательного расследования», сообщает Daily Mail.

Американский ученый сказал тогда, что «почти убежден» в том, что вирус был создан США.

«Я почти уверен, что это произошло благодаря биотехнологии в американской лаборатории <...> Так что, на мой взгляд, это ошибка биотехнологии, а не случайность или естественное распространение», — сказал профессор Сакс.

При этом он все же признал, что не знает о происхождении коронавируса «наверняка».

«Но есть достаточно доказательств того, что это следует изучить, но это не расследуется — ни в США, ни где-либо еще <…> Я думаю, что они (должностные лица США – «Газета.Ru») на самом деле не хотят слишком много заглядывать под ковер», — добавил он. В Италии за сутки зафиксировано более 100 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом В Италии зафиксировали более 100 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает... 05 июля 20:56

Однако остается неясным, считает ли он, что возбудитель COVID-19 возник в США, или он появился в результате сотрудничества между американскими и китайскими учеными в Ухане. Именно в этом городе КНР были зафиксированы первые вспышки заболевания.

Профессор Сакс был председателем комиссии Lancet по коронавирусу, созданной в начале пандемии. Он руководил оперативной группой из 12 человек, расследовавшей происхождение болезни. Однако был вынужден распустить команду из-за конфликта интересов, когда оказалось, что базирующаяся в Нью-Йорке некоммерческая организация EcoHealth Alliance, с которой взаимодействовали члены его группы, ранее использовала американские средства для исследования коронавирусов летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань, где зафиксировали первую вспышку COVID-19.

Взаимные обвинения

Согласно данным Daily Mail, заявление Сакса разместили на своих аккаунтах в Twitter как минимум два китайских дипломата.

Помощник министра иностранных дел КНР Хуа Чуньин написала, что, «учитывая тяжелые человеческие и экономические потери, вызванные вирусом», мировое сообщество «обязано провести тщательное расследование в американских лабораториях ради миллионов потерянных жизней».

При этом год назад в Китае заявляли, что коронавирус возник на американской военной базе в Мэриленде. Во Франции заявляли об усилении седьмой волны коронавируса Новый министр здравоохранения Франции Франсуа Брон заявил, что в стране усиливается седьмая волна... 06 июля 03:23

Бывший президент США Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял, что ответственность за распространение болезни несет именно Китай. Так, в июне 2021 года, выступая на съезде Республиканской партии Северной Каролины, он потребовал 100%-ных пошлин на китайские товары, а также списание долгов США перед КНР на $10 трлн в качестве компенсации за COVID-19, сообщал телеканал Fox News.

«Все страны должны работать вместе, чтобы представить Китаю счет как минимум на 10 триллионов долларов для компенсации ущерба», — сказал тогда Трамп, добавив, что эта цифра ниже, чем должна быть.

Он также счел необходимым, чтобы и другие страны, пострадавшие от пандемии, потребовали от Китая списать свой долг в качестве «первоначального взноса по репарациям».

В декабре того же года Трамп вновь сказал, что КНР должна выплатить репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от коронавирусной пандемии, который он оценил в 60 триллионов долларов.

«Они должны заплатить репарации, но у Китая нет денег на эти репарации. Я считаю, и речь не только о США, а обо всем мире, что ущерб составляет 60 триллионов долларов. У Китая нет 60 триллионов, но они должны что-то сделать, чтобы возместить ущерб», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox.