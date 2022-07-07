«Залповый ливень»: из-за непогоды в Москве заблокированы дороги и отменены рейсы

Из-за сильного дождя и молнии в Москве повалило деревья, есть пострадавшие. Ливень со шквалистым ветром заблокировал дороги, повредил автомобили. Кроме того, из-за стихии пластиковые автомобильные ограждения выносило прямо на проезжую часть. О том, как разгулялась погода в Москве и чего ждать дальше, — в материале «Газета.Ru».

За один час в Москве выпало больше трети месячной нормы осадков, сообщает комплекс городского хозяйства столичной мэрии. Экстренные службы призывают граждан не выходить на улицу из-за «залпового ливня» и сильного ветра. В местах отдыха власти города сообщают горожанам о погодных условиях.

Рядом со станцией метро «Октябрьская» ветер и потоки воды снесли дорожные ограждения прямо под колеса проезжающих машин. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Москвач.Новости Москвы.

Из-за сильного урагана обрушились деревья: заблокированы несколько участков дороги, трамвайных путей, повреждены припаркованные автомобили. Как пишет Telegram-канал «112», на Малой Тульской улице в результате падения дерева случайный прохожий получил травмы.

Коммунальные службы начали устранять последствия непогоды. Городские службы распиливают и вывозят деревья, поваленные ветром и ливнем, и демонтируют поврежденные конструкции. На улицы города выведены 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

Ранее Telegram-канал РЕН сообщал, что вода скопилась в вестибюле станции метро «Павелецкая».

Также затруднено движение на открытом участке зеленой ветки – от «Автозаводской» до «Орехово». Там деревья наклонились над путями, но по заблокированному маршруту начал ходить компенсационный автобус.

Центр организации движения призывает водителей отложить поездки. Из-за сильного дождя, низкой скорости движения и ДТП ситуация на дорогах сложная – особенно в центре Москвы, на МКАДе, а также на Садовом и Третьем кольцах.

Во время непогоды молния ударила в купол столичного храма Иверской иконы Божией матери на Всполье на Большой Ордынке. Строение загорелось, но возгорание быстро потушили.

Днем 7 июля МЧС предупредило о сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до 23 м/с. Спасатели рекомендовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов, перестроений, опережений, парковать машины вдали от деревьев. Пешеходов в МЧС призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В пресс-службе аэропорта Внуково сообщили «Газете.Ru», что рейсы из-за грозы и ливня не отменены, но возможны их задержки.

«Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: ливневый дождь, гроза. Отмены рейсов по метеоусловиям во Внуково нет. Тем временем аэропорт Внуково готов и уже принял рейсы из другого аэропорта Московского авиационного узла, где воздушные суда не могут приземлиться», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», всего в московских аэропортах задержан 41 рейс, 9 отменено.

Тем временем курьеры сервиса доставки Dostavista рассказали, что их штрафуют за отказ выполнять заказы во время непогоды, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Один из сотрудников службы доставки рассказал, что его оштрафовали на 300 рублей после того, как он не стал брать заказ. Мужчина отправил в службу поддержки фото и видео происходящего за окном, но Dostavista не отменил штраф.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в июле в Москве и Центральной части России прогнозируется температура воздуха выше нормы. Но этот месяц будет «неоднородный».

«Все-таки прогнозируются и осадки, и понижение температуры во второй половине, и вот такие же периоды жаркой погоды, как сейчас. При осреднении температура будет выше нормы», – сказал он в комментарии «Известиям».

Роман Вильфанд при этом подчеркнул, что в июле будет больше жарких дней, чем облачных и прохладных. В августе температурный фон также будет выше нормы.

В предстоящие два дня, согласно прогнозу Гидрометцентра, также ожидаются дожди и порывы ветра до 17 м/с. Воздух прогреется до +29°C.