«Дыра для гастрономических извращенцев». Почему в России негде перекусить личинками

В странах Азии можно найти немало уличных кафе, в которых гостям предлагают попробовать жареных кузнечиков, гусениц и салаты с личинками насекомых. В России тоже встречаются такие места, но редко — и знают о них немногие. Легален ли такой бизнес и почему предприятий отечественного общепита, угощающих посетителей насекомыми, единицы — в материале «Газеты.Ru».

«Это кафе на карте не найти»

Москвичка Оксана (имя изменено) училась в Российском государственном гуманитарном университете на программе зарубежного регионоведения. Она с раннего детства увлекалась восточной культурой и решила изучить историю и традиции азиатских стран — в том числе блюда местной кухни, особенно уличные.

«Как только я поступила, а было это лет 10 назад, я почти сразу познакомилась с компанией ребят, «повернутых» на Азии. Они знали буквально все о Южной Корее, Китае, Вьетнаме, Индонезии. Естественно, остальным кухням они предпочитали азиатскую, и однажды они решили взять меня с собой в одно аутентичное кафе, которое на карте не найти.

Услышав, что на обед обещают кузнечиков и гусениц, я поморщилась, но согласилась составить компанию: было смерть как интересно попробовать», — рассказала девушка «Газете.Ru».

По ее словам, заведение находилось на рынке «Садовод» — где-то в глубине между торговыми рядами. Атмосфера в самом кафе Оксану ужаснула: немногочисленные посетители сидели в полутьме, а в помещении стоял странный запах жареного.

В меню, как отметила собеседница, было не так много позиций. Некоторые, включая блюда из насекомых, гостям называли официанты, приехавшие из Азии и говорившие по-русски.

«Я тогда не была уверена, что кафе работает легально, и в шутку спросила одного из обслуживающих, мол, не боятся ли они, что эту дыру с едой, скажем прямо, для гастрономических извращенцев, закроют. На что парень мне улыбнулся и покачал головой, сказав: если что — им есть куда переехать», — вспоминала Оксана.

Вкусом самих блюд девушка не впечатлилась и назвала экспедицию на «Садовод» сомнительным мероприятием. Однако ее друзья, как выяснилось, часто наведывались туда или искали другие локальные места, о существовании которых нужно знать заранее — найти в интернете их сайты с меню с блюдами из улиток или кузнечиков нельзя.

Сейчас удовлетворить подобный запрос посетителя тоже непросто: раньше в сети публиковались подборки заведений, в которых угощали насекомыми или их личинками, но сейчас даже единичные такие блюда из кафе убирают. «Газета.Ru» связалась с одним из ресторанов, который ранее предлагал сет, где присутствовали личинки жука-короеда, однако там сообщили: этой позиции в меню больше нет, а предложение действовало ограниченное количество времени.

Появится ли блюдо с личинками вновь, в заведении не ответили.

«Мы воспитаны в другой культуре»

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с «Газетой.Ru» заявил: такого формата легальных кафе и ресторанов в стране сейчас просто нет. Я 40 лет работаю в отрасли и в первый раз слышу о том, что такие места есть. Возможно, существуют специфические рестораны за границей, китайские и корейские, но все эти предложения рассчитаны на туристов. Даже если спросить у китайцев, что они едят, они вам не скажут о насекомых. Вам ответят: едят курицу, утку, свинину и овощи Игорь Бухаров Президент Федерации рестораторов и отельеров России

По его словам, на блюда из насекомых у россиян нет и никогда не было спроса, поэтому в заведениях общественного питания личинки или гусеницы не подаются. «Мы воспитаны в другой культуре», — утверждает бизнесмен. По его словам словам, в России не считается нормой потребление собак или тех же личинок, хотя в некоторых странах это нормально.

В некоторых российских регионах же в пищу употребляют мясо медведя или барсука, это не запрещено. Главное — сдать образцы в лабораторию на анализ и проверить их на наличие вредных веществ, подчеркнул Бухаров.

Желающие открыть собственное кафе с блюдами из личинок или жуков должны будут при получении партий продукции посещать лаборатории, чтобы получить сертификат соответствия качеству и доказать, что сырье можно употреблять в пищу, или просить об этом поставщиков, добавил ресторатор.

«Если там нет никаких вредных микроорганизмов, вы сможете получить соответствующий документ и открывать такой ресторан. Дальше вопрос лишь в том, готовы люди брать подобные блюда или не готовы», — сказал Бухаров.

Тем не менее заведения, предлагающие посетителям отведать насекомых, в России вряд ли стали бы массовыми, уверен ресторатор, ​​общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. Он считает, что люди в стране достаточно брезгливы и не станут отдавать предпочтение блюдам из личинок.

«Даже если люди приезжают в путешествия в азиатские государства и видят кафе, где подают, скажем, сверчков, они просто смотрят, иногда, может быть, пробуют одного, но не больше.

Чтобы россияне налетали на сверчков или тараканов — это, конечно, вряд ли», — считает предприниматель.

Закрывают же такие заведения обычно из-за отсутствия клиентов или нарушения каких-либо требований к качеству продукции или санитарным нормам.

Миронов поясняет: зачастую владельцами кафе экзотической кухни становятся выходцы из Азии, которые незнакомы с системой проверок предприятий сферы ресторанного бизнеса в России.

«Например, во Вьетнаме заходишь на кухню и понимаешь, что в России такую закрыли бы через два часа, потому что нарушено все на свете», — подчеркивает ресторатор.

Он добавляет, что при желании открыть заведение с блюдами из насекомых владельцу особенные условия соблюдать не нужно: необходимо иметь документы о соответствии продукта требованиям Роспотребнадзора.

Нормы качества

Прямых законодательных запретов на использование насекомых в кулинарии и пищевой промышленности не существует, подтвердила в беседе с «Газетой.Ru» юрист, специалист в области правовой охраны сферы общепита и сервиса, преподаватель кафедры земельного, экологического и градостроительного права УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева Юлия Вербицкая. Однако и подробного регулирования в данной области также нет.

По словам специалиста, в ряде стран вопрос употребления насекомых в пищу разработан более подробно. Например, в Бельгии существует регламент для съедобных насекомых.

Говоря об общепите, юрист отметила, что в качестве сырья предприятия могут применять продукты, имеющие необходимые документы. Таможенный союз проверяет пищевые продукты на предмет соответствия регламентам в нескольких формах: подтверждение (декларирование) соответствия пищевой продукции, государственная регистрация специализированной пищевой продукции или пищевой продукции нового вида, а также ветеринарно-санитарная экспертиза. Допустим, если это свежие личинки, то они относятся к пищевой продукции животного происхождения и подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе. Как и продукция пчеловодства. Если продукция уже переработанная, например, газировка, содержащая краситель кармин (красный краситель, получаемый из карминовой кислоты, производимой самками насекомых кошенили), то на эту продукцию должна быть декларация соответствия Юлия Вербицкая Юрист, специалист в области правовой охраны сферы общепита и сервиса, преподаватель УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева

Подтвердили необходимость наличия сопроводительных документов и маркировки продуктов и в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что работу предприятий общепита регулируют Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В пункте 2.2 говорится, что кафе и рестораны должны принимать продукты и сырье с маркировкой и сведениями о том, что они соответствуют техническим регламентам.

В то же время такой вид продукции, как насекомые, по данным Роспотребнадзора, никогда не проходил процедуры госрегистрации и сертификации — показателей безопасности, которые бы отражали его качество, нет. Фактически это означает, что легальных кафе с личинками и тараканами в России нет.

«Действующими техническими регламентами использование в пищу людям насекомых не предусмотрено. Так как безопасность продукции не подтверждена, ее нельзя принимать к использованию в предприятия общественного питания», — сказали «Газете.Ru» в надзорном ведомстве.

Нарушения и меры ответственности

Юрист Вербицкая утверждает, что проблемы с законом у ресторана, предлагающего отведать блюда из насекомых, могут возникнуть лишь в том случае, когда поставщик сырья не смог предоставить документы о его безопасности. Например, это касается подпольных или домашних ферм, занимающихся производством личинок.

«Самое вероятное для предприятия общепита — это привлечение к ответственности за нарушение санпинов. Например, насекомые могут разбежаться по ресторану, тогда возникнут вопросы по несвоевременной дезинсекции помещения и наличию насекомых на объекте (п. 10.8. СанПин)», — сказала эксперт.

В таком случае, согласно кодексу об административных правонарушениях, должностному лицу или индивидуальному предпринимателю будет грозить штраф в размере 5-10 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц сумма штрафа увеличивается до 30-50 тыс. рублей, или предприятие также временно закроют на срок до 90 суток.

Если у ресторана нет документов на продукты, должностному лицу придется заплатить 10-20 тыс. рублей, а ИП — 20-30 тыс. рублей. Штраф для юрлиц при таком нарушении — от 100 до 300 тыс. рублей.

В случае, когда посетитель кафе или ресторана отравился блюдом, штраф для должностного лица составит от 20 до 30 тыс. рублей, для индивидуального предпринимателя — 30-40 тыс. рублей, для юридического лица — 300-600 тыс. рублей. Продукция может быть конфискована.

Кроме того, предусмотрены штрафы за отсутствие учета сырья в специальной системе «Меркурий».

«На самом деле ничего экстраординарного в использовании насекомых нет, в кормах для животных они уже давно используются, в пищевой промышленности, как ни странно, тоже (продукты пчеловодства, краситель кармин).

Главное, чтобы на такое сырье были документы, а потребители были предупреждены о составе блюда», — заключила Вербицкая.