Убил детей и пошел играть в КВН. Как сын, оставшийся без отца, мстил женскому полу

В 1967 году на стройке в Свердловске нашли останки молодой женщины, позже из-под земли достали сверток с костями детей. Под подозрения попали муж убитой и ее бывший жених. Зачем преступник расправился с молодой матерью и ее сыновьями, как пытался запутать следствие и какую роль в истории сыграло самоубийство его отца, — в материале «Газеты.Ru».

Скальп и части тела в земле

В 1967 году рабочие разравнивали землю на строительной площадке на проспекте Космонавтов в Свердловске и неожиданно наткнулись на фрагменты одежды и волосы каштанового цвета. Мужчины поняли, что это скальп с женской головы, и вызвали милицию. Прибывшие на место сотрудники также обнаружили на месте происшествия человеческие останки, которые вместе с волосами отправили на экспертизу.

Рабочие уверяли, что на стройке чрезвычайных происшествий не было, исчезновений не регистрировали. Оперативники предположили, что имеют дело с убийством, и начали проверять ближайшие к месту преступления дома.

Выяснилось, что один из жильцов — 30-летний инженер-конструктор Владимир Кабашкин — разыскивает свою жену Варвару. Мужчина пояснил: он уезжал в командировку в Ленинград, а по возвращении не застал дома жену и двоих детей, после чего обратился в правоохранительные органы.

Сыщики вернулись к котловану и проверили грунт — это заняло длительное время, потому что на стройплощадку постоянно привозили новые партии земли.

Опергруппа в итоге извлекла из земли окровавленный сверток. Внутри находились мелкие фрагменты детских тел, их было более 500.

Первые подозрения пали на самого Владимира Кабашкина, главу семейства, был проведен обыск в его квартире. Деревянный пол обследовали с помощью ультрафиолетового фонаря и обнаружили в стыковых щелях следы крови. За газовой плитой следователи заметили горсть пепла, которую отправили экспертам для исследования.

Кабашкин же вел себя невозмутимо и утверждал, что жену и детей могли похитить и убить. От себя он подозрения отвел: заявил, что был в отъезде, и даже показал билеты на самолет в Ленинград.

Более того, мужчина вывел следствие на другого подозреваемого. Он признался, что супруге Варваре в последнее время часто звонил и молчал в трубку неизвестный. По словам Кабашкина, женщина выглядела встревоженной и озабоченной после этих звонков, он допустил, что та от него что-то скрывала.

Сбежавшая невеста и обиженный жених

После проведенных проверок правоохранители вышли на бывшего молодого человека Варвары — Виктора Захарова, с которым женщина встречалась до замужества. Когда к нему приехали оперативники, мужчина неожиданно стал утверждать, что знает, почему оказался под подозрением.

«Варвара убила мою мать», — заявил он.

Захаров рассказал, что познакомился с девушкой в институте, влюбился и быстро сделал ей предложение. Варвара согласилась. Мать Виктора обрадовалась и хорошо приняла будущую невестку, даже подарила той фамильное обручальное кольцо.

Но на свадьбу невеста не пришла. Подруги из общежития признались, что накануне торжества Варвара вернулась очень расстроенная, наспех собрала вещи и уехала, попросив не искать ее и попросить за нее прощения у жениха.

Виктор тяжело перенес предательство возлюбленной, а у его матери случился инсульт — вскоре пожилая женщина умерла. Захаров стал главным подозреваемым в убийстве Варвары и двоих ее сыновей, мотивом оперативники сочли личную месть.

Тем не менее мужчину решили отпустить и понаблюдать за ним. В тот же день он сел в автомобиль и буквально через несколько секунд попал в ДТП. Без сознания, в тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Его супруга, передавая для мужа вещи в больницу, украдкой забрала ключи, но это заметили милиционеры. Проследив за ней, правоохранители приехали в квартиру матери Захарова.

Там все было обставлено, как в музее: фотографии умершей пенсионерки, цветы, а в чемоданах и шкафах — обезображенные снимки бывшей невесты Виктора Варвары. Так оперативники только укрепились в своих подозрениях относительно Захарова.

Мужчина, придя в себя поле аварии, рассказал: он никогда не желал Варваре смерти. От ненависти он рвал фотографии и время от времени звонил ей, не решаясь ничего сказать, но убеждал следствие, что к убийству бывшей невесты он не имеет отношения.

Новый поворот делу дали результаты экспертизы пепла, найденного в квартире Владимира Кабашкина. Оказалось, это все, что осталось от сожженного паспорта Варвары. Следователи выехали за мужем убитой.

Семья убийцы

Признаний от Кабашкина сумел хитростью добиться криминалист Леонид Драпкин. Когда мужчину привели на допрос, он был крайне возбужден и требовал отпустить его для подготовки к похоронам близких. Драпкин же заявил, что без паспорта похоронить Варвару не удастся, подозреваемый в истерике выкрикнул, что сжег документ.

Поняв, что проболтался, Кабашкин разрыдался и начал давать показания. Он признался, что с детства ненавидел свою мать, которая часто изменяла отцу с другими мужчинами.

Это мнение в нем поддерживала бабушка. Она неоднократно говорила Кабашкину-старшему, что его жена родила сына не от него. Пожилая женщина твердила, что сын даже не похож на отца.

Однажды маленький Владимир увидел, как мать ведет в свою спальню любовника. Ребенок с нетерпением дожидался возвращения отца, чтобы показать, что мать его обманывает. Когда Кабашкин-старший вошел в квартиру, сын потащил его к комнате матери.

Мужчина действительно застал жену с любовником, но та не стала оправдываться. Выпроводив гостя, она ушла сама, сказав напоследок супругу, что Володю родила от другого мужчины.

Эта новость шокировала Кабашкина-старшего, и он попытался покончить с собой на глазах у мальчика. С первой попытки ему это не удалось, после второй он умер. Ребенок хотел остановить его, но не смог. В гибели любимого отца с той минуты он всегда винил мать.

После смерти главы семьи та продолжала водить домой мужчин, и тогда ребенок попытался задушить ее подушкой в порыве ненависти. Он не сумел — мать проснулась и закричала. Однако мальчик пообещал сделать это вновь, если она продолжит встречаться с любовниками, и впервые задумался о своей ненависти к женщинам.

Повзрослев, Владимир встретил Варвару, но их отношения длились недолго: мужчина охладел к ней и бросил возлюбленную. Но узнав, что девушка нашла ему замену и собирается замуж за Виктора Захарова, разозлился и решил ее вернуть. Кабашкин силой заставил Варвару пойти в ЗАГС, потом потребовал детей.

close 100% Людмила Кабашкина и ее сын ГУ МВД по Свердловской области/Телеканал «НТВ»

Но постоянные мысли о матери заставляли его сомневаться и в верности супруги.

«У меня были подозрения, что жена забеременела не от меня. А когда мы получили сына из родильного дома, то я убедился в этом, потому что ребенок на меня нисколько не походил... Это отмечали родственники и наши знакомые», — говорил задержанный.

Подозрения не оставляли его и после рождения второго ребенка: до Кабашкина доходили сплетни о том, что жена ему якобы изменяла. Мужчина убедил себя в их правдивости начал готовиться к убийству.

Исповедь преступника и суд

На следственные действия подозреваемого водили после наступления темноты, потому что за группой неотступно следовали местные жители, желавшие совершить самосуд над убийцей детей. А Кабашкин невозмутимо рассказывал, как детально планировал преступление. Он был уверен, что Варвара намерена подать на развод, разменять квартиру и вместе с детьми уйти жить к любовнику, и говорил, что не мог этого допустить.

Претворить свой план в жизнь он решил 26 февраля 1967 года. В тот вечер мужчина создал видимость отъезда в командировку, но, пройдя регистрацию на рейс в аэропорту, вернулся домой.

Жена и сыновья спали, и Кабашкин задушил сначала супругу, после чего отправился в комнату к детям. Поколебавшись, он убил сначала младшего сына Дмитрия, которому было всего полтора года, затем — трехлетнего Антона.

Сам подозреваемый признался: ему было жаль расправляться с детьми, однако он посчитал, что начатое необходимо довести до конца.

Тела убитых мужчина спрятал на балконе и несколько дней продолжал жить обычной жизнью. Он навещал родственников, ходил на работу и встречался с друзьями, вместе с которыми играл в КВН.

«После концерта ребята предлагали сложиться по рублю и выпить, но я от этого отказался. Я все время думал: «Эх вы, люди, ходите — и не знаете, с кем ходите», — вспоминал Кабашкин.

Затем он раздобыл пилу и топорик, которыми методично расчленял мертвых жену и сыновей, позже Кабашкин отнес части тел на стройплощадку недалеко от дома и закопал. Там же убийца спрятал разрезанную на лоскуты одежду семьи, а в квартире сжег все принадлежавшие жене и детям документы. Он надеялся, что таким образом получится убедить правоохранительные органы в том, что Варвара пропала без вести вместе с сыновьями.

Лопату, пилу и топор Кабашкин бросил в пруд. При рассказе о своих преступлениях он ни разу не раскаялся и постоянно обвинял во всем женщин, припоминая измены матери отцу.

Суд приговорил Владимира Кабашкина к расстрелу. О помиловании он не просил, в Верховный суд РСФСР обращалась его мать, но безрезультатно. Приговор был приведен в исполнение 28 сентября 1967 года.