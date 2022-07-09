Вассерман назвал Екатеринбург «центром однополых отношений». Губернатор пригласил его в гости

Депутат Госдумы, магистр телеигры «Своя игра» Анатолий Вассерман заявил, что Екатеринбург является одним из трех городов России, где особенно сильно «процветает тяга к гомосексуализму» — наравне с Москвой и Петербургом. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал депутата и задался вопросом, как можно сделать такой вывод о городе с растущим числом многодетных семей. Куйвашев пригласил Вассермана посетить город и рассказать, «чем он так отличается от других».

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил депутата Государственной думы Анатолия Вассермана в Екатеринбург после того как тот назвал город одним из «центров однополых отношений». Куйвашев призвал Вассермана приехать в Екатеринбург в ответ на слова об ЛГБТ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировал... 09 июля 18:34

Вассерман заявил, что в крупных городах, прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, много представителей ЛГБТ-сообщества.

«В очередной раз кто-то решил, что все знает о Екатеринбурге. Депутат Госдумы России Анатолий Вассерман заявил, что в нашем городе «процветает тяга к гомосексуализму». Что ж, с одной стороны приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей.

С другой стороны, магистр «Своей игры» в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи», — ответил на слова Вассермана Куйвашев.

Губернатор добавил, что не понимает, как Вассерман пришел к такому выводу.

«Как он сделал вывод о городе, где каждый год растет число многодетных семей, мне непонятно. Возможно, магистр сам сможет объяснить. Приглашаю вас, Анатолий, посетить наш город и рассказать, чем он, по-вашему, так отличается от других», — заявил глава региона.

Что сказал Вассерман?

По мнению депутата, «тяга к гомосексуализму» наблюдается именно в мегаполисах. В России такими являются Москва, Петербург и Екатеринбург. В Свердловской области директора лицея хотят уволить из-за «ЛГБТ-танца» десятиклассников В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг танца десятиклассников местного лицея. В рамках ежегодного... 31 мая 22:23

Вассерман также рассказал о теории, согласно которой «каждый из нас в какой-то мере гомосексуалист».

«Если ей верить, каждый из нас в какой-то мере способен получать удовольствие от сексуальных контактов с представителями своего же пола, — считает Вассерман. — «Мера» эта, как правило, небольшая, но иногда и ее хватает для принятия рокового решения стать геем или лесбиянкой». По мнению депутата, нужно «не ставить судьбы россиян под угрозу» и запретить «пропаганду нетрадиционных отношений».

Так Вассерман прокомментировал высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил о необходимости запрета в России «пропаганды нетрадиционных ценностей». По словам председателя Думы, попытки навязать россиянам однополые браки «ушли в прошлое» и «провалились».

«Вызывающая полное отторжение у народных масс в целом, [пропаганда] может оказать пагубное влияние и искалечить судьбы ряда неустойчивых и склонных к гомосексуализму личностей», — считает Вассерман.

По мнению магистра «Своей игры», «тяга к гомосексуализму» свойственна «человеконенавистническим обществам», которые считают себя перенаселенными.

«Центрами однополых отношений являются именно мегаполисы… Уровень психологической нормы в них намного ниже рекомендуемого, что вызывает у местных жителей античеловеческое половое поведение» — утверждает депутат.

Анатолий Вассерман не женат и неоднократно заявлял, что еще в молодости дал «обет целомудрия», который соблюдает более 50 лет. В одном из интервью он признался, что зарекся от интимных отношений на первом курсе из-за спора.

Не первые нападки на Екатеринбург

Свердловский губернатор нередко комментирует резонансные истории, связанные с Екатеринбургом. Так, он заступился за выпускников гимназии, которым запретили петь песни Земфиры и группы «Мумий Тролль», а также за руководителя лицея, вокруг которого произошел скандал из-за танца учеников. «Штрибан, фильтруй хрюканину»: уральский бард ответил Соловьеву на критику Екатеринбуржцев Урал вступил в конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым. Сначала шоумен назвал Екатеринбург... 29 апреля 22:22

12 мая в рамках конкурса «Танцевальная галактика» по случаю Международного дня танца, ученики лицея № 12 исполнили шуточный танец. На опубликованных в сети видео ученики танцуют тверк, а в конце снимают футболки и дальше выступают в портупеях.

Телеведущий Владимир Соловьев в одном из своих эфиров раскритиковал школу из-за этого танца. «То не школа в Содоме, это Екатеринбург. Лицей № 12 давно к этому готовился: в 2019 году он получил специальный приз Ельцин-центра, а школьникам ежегодно дают уроки толерантности», — сказал он. Куйвашев заступился за учеников и руководство лицея.

«Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие «пародии» мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено», — подчеркнул глава региона.

Соловьев неоднократно резко высказывался о Екатеринбурге. В конце апреля он назвал город центром «мерзотной либероты». В ответ Куйвашев призвал его «следить за языком». В мае городская дума Екатеринбурга обратилась в городскую прокуратуру с просьбой проверить высказывания телеведущего, а в начале июня спикер местного парламента Игорь Володин рассказал, что жалобу депутатов направили в столичную прокуратуру.