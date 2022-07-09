«Паника была, переживали за людей». На АЗС в Ульяновской области произошел взрыв

В поселке Кузоватово Ульяновской области прогремел взрыв на газовой автозаправке. Очевидцы сообщали, что фура-газовоз загорелась при сливе топлива, а затем взорвалась. Пострадали пять человек, трое из них попали в больницу с ожогами. Как рассказала «Газете.Ru» одна из очевидцев, на заправке был только грузовой автомобиль, который загорелся, однако у людей после взрыва на АЗС была паника.

На автозаправке в Ульяновской области 9 июля произошел мощный взрыв. Как сообщали очевидцы, взрыв произошел при перекачке топлива из фуры с газом в резервуар заправочной станции.

По информации ГУ МЧС по региону, сигнал о пожаре на АЗС «Гастон» рядом с поселком Кузоватово поступил в 16:05 по местному времени.

В социальных сетях появились видео, на которых слышно мощный взрыв, после которого появляется большое пламя и клубы черного дыма.

В тушении пожара приняли участие 27 человек и 10 единиц техники. В МЧС сообщили, что для жителей Кузоватово угрозы нет. Расстояние до ближайших жилых домов составило 350 м, а жилые дома и другие здания в результате взрыва и пожара не пострадали.

Пожарные смогли локализовать пламя на площади около 100 кв. м и устранить открытое горение к 16:50. По данным регионального управления МЧС России, пожар удалось полностью потушить в 17:15.

Пострадавшие

Изначально ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в результате ЧП два пострадавших с ожогами рук попали в больницу.

Позже ульяновский губернатор Алексей Русских рассказал о пяти пострадавших.

«Трое госпитализированы в Кузоватовскую ЦРБ, два человека от госпитализации отказались», — заявил он и уточнил, что по вопросу пожара на заправке остается на связи с оперативными службами и врачами.

По словам губернатора, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а еще один — в состоянии средней степени тяжести. Он рассказал, что пациентов переведут в Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ).

«Поручил Минздраву держать этот вопрос на контроле», — заключил глава региона. Медики перевели в ЦГКБ двоих пострадавших в тяжелом состоянии.

«Была только фура, которая загорелась»

Жительница Ульяновска Татьяна, которая стала очевидцем пожара на АЗС в Кузоватовском районе, рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что во время взрыва на заправке была только одна машина.

«Приехали уже после взрыва самого. Паника у народа, соответственно, была, все очень переживали за людей. Спецслужбы оперативно сработали. [На заправке] была только фура, которая загорелась. Пожар потушили», — сказала она.

Похожий инцидент произошел 23 июня в городе Талица Свердловской области. На заправке, расположенной на улице Песчаной, загорелась и взорвалась цистерна с газом. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны потушили огонь. Тогда в результате ЧП пострадали восемь человек. Они получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Один из них попал в реанимацию.