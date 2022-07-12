Оспу обезьян завезли в Россию

Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения вирусом оспы обезьян в России. Заболевание выявили у молодого человека по возвращении из путешествия в Европе. Результаты анализов подтвердили наличие инфекции.
«Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян», — говорится в сообщении на сайте надзорной службы
Пациент обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Сейчас его поместили в карантинный бокс. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни россиянина нет.
Как рассказали «Газете.Ru» в Роспотребнадзоре, инфицированный живет один и по возвращении виделся только с несколькими людьми.
В беседе с изданием ведомство также уточнило, что первый в России случай заражения оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге.
Небольшое число контактировавших с мужчиной уже уведомлены и находятся под наблюдением медиков.
«За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», подчеркивают в ведомстве. Оперативно выявить первого заболевшего удалось благодаря доступности тест-систем, направленных в регионы ГНЦ ВБ «Вектор». 19 мая Роспотребнадзор сообщал также об усилении мер санитарно-карантинного контроля на границе России, чтобы не допустить завоза в страну оспы обезьян.
Система готова
Сегодня, 12 июля, Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.
«Они предназначены для медицинских работников и организаторов здравоохранения, а также иных специалистов, работающих в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации оказания медицинской помощи пациентам с оспой обезьян», — отметили в министерстве.
Во всех российских регионах с 22 мая медработники проходят обучение по профилактике, диагностике и лечения оспы обезьян. Система здравоохранения РФ готова оказывать помощь и новым зараженным, заверили в Минздраве, призвав не забывать о профилактических мерах.
«Так как оспа обезьян — это острое вирусное заболевание, профилактика включает меры, направленные на предотвращение распространения инфекции. К ним относится соблюдение социальной дистанции, правил личной гигиены, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также проведение дезинфекционных мероприятий», — добавили в министерстве.
«Мощная вспышка»
Оспа обезьян — вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но слабее. Впервые вирус выявили в 1958 году.
В настоящее время инфицированы 9 тыс. человек в 59 неэндемичных странах и территориях, при этом около 2,6 тыс. — за неделю с 27 июня по 3 июля.
Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что оспа обезьян «все более уверенно» ведет себя в человеческой популяции. По его словам, с 7 мая 2022 года на планете сдетонировала «мощная вспышка».
Симптомами оспы являются тошнота, температура, сыпь, зуд и боль в мышцах.