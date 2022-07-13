«Госпиталь оказался недостаточно огнестойким»: экс-замглавы МЧС Гуровичу грозит 10 лет

Бывший заместитель главы МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андрей Гурович подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве ковидного госпиталя. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Басманный суд Москвы изберет ему меру пресечения.

Бракованный госпиталь

О том, то Андрей Гурович стал фигурантом уголовного дела, в среду сообщил «Коммерсант». Следственный комитет заподозрил его в превышении должностных полномочий при строительстве ковидного госпиталя. В Москве задержали бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича В Москве задержан бывший замглавы МЧС России Андрей Гурович, сообщает ТАСС со ссылкой... 13 июля 15:31

Как уточняется на сайте СК, по версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей на возведение ковидного госпиталя в Мурманской области в поселке Мурмаши для 700 заразившихся.

Однако госпиталь построили без учета климатических условий региона. Здание не использовали по назначению, а в результате демонтировали. Согласно данным СК, предварительно, бюджету Мурманской области был причинен ущерб на сумму около 350 миллионов рублей.

«Достоверно зная об этих обстоятельствах, Гурович, на которого были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств, осознавая, что цели развертывания госпиталя не достигнуты, мер к эффективному использованию бюджетных средств не принял», — говорится в сообщении.

Накануне в Москве правоохранительные органы провели десятки обысков с изъятием документов и других предметов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Все они проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Гурович в этом деле – главный фигурант. Но следователи считают, что он действовал не один. Среди его сообщников есть установленные и неустановленные лица из числа сотрудников МЧС, говорится в статье. Но их пока к ответственности не привлекают.

В издании уточнили, что построенный в Мурманской области госпиталь также оказался менее огнестойким, чем положено. После обысков Гуровича допросили, но свою причастность к преступлению он «категорически отрицал». Ночь со вторника на среду он провел в изоляторе на Петровке. МЧС введет требования к фасадным системам зданий после крупных пожаров МЧС РФ утвердило правила пожарной безопасности для фасадных систем зданий. Это связано с несколькими... 05 июля 05:23

Защита экс-сотрудника МЧС настаивает, что в представленных ей документах нет никаких оснований для уголовного преследования. Якобы власти Мурманской области не жаловались на возведенный госпиталь.

До 10 лет тюрьмы

Вскоре ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Гуровича задержали на 48 часов по подозрению в должностных преступлениях.

«Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС», — сказал источник.

В пресс-службе Басманного суда Москвы агентству сообщили, что следственный комитет потребовал арестовать Гуровича.

«В Басманный районный суд Москвы поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гуровича Андрея Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей о «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий»», — заявили в суде. СК завел дело по факту пожара в наркологической клинике на севере Москвы Следственный комитет завел уголовное дело по факту пожара в частной наркологической клинике... 03 июля 08:48

Там уточнили, что экс-замглавы МЧС грозит до 10 лет колонии.

В пресс-службе добавили, что Гуровича доставили в здание суда, где будет рассматриваться ходатайство «об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу».

Что известно о Гуровиче

Согласно открытым источникам, 48-летний Андрей Гурович был заместителем главы МЧС с 2018 года. До этого он работал в коммерческих структурах и Госдуме. В 2006 году перешел на работу в Федеральную миграционную службу. Сначала служил там советником директора по экономическим вопросам, затем его повысили до начальника управления тылового обеспечения ФМС России.

В 2010 году Гурович перешел в Федеральное казначейство, там он стал замначальника административного управления, а в июне 2010 года возглавил его. 12 мая 2015 года его назначили руководителем управления Федерального казначейства по Москве. Оттуда он перешел в МЧС.

25 мая был обнародован указ президента России Владимира Путина, согласно которому Гуровича отправили в отставку.