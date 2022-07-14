«Увольнения недопустимы»: как ПФР объединят с Фондом соцстрахования

Президент России Владимир Путин подписал указ о реорганизации Пенсионного фонда и присоединении к нему Фонда социального страхования. Новая структура будет называться Фонд пенсионного и социального страхования, она начнет действовать с 1 января 2023 года.

Реорганизация и объединение

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, штаб-квартира Фонда пенсионного и социального страхования будет находиться в Москве. При этом по всей стране у него будут региональные органы и подведомственные учреждения. Госдума приняла в III чтении закон об объединении ПФР и ФСС Государственная дума на пленарном заседании 5 июля приняла в третьем и окончательном чтении... 05 июля 13:17

Новая структура будет заниматься пенсиями и их выплатой, обязательным страхованием граждан на случай временной нетрудоспособности, материнства, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также предоставлением мер социальной поддержки разным категориям граждан. Фонд также сможет инвестировать средства пенсионных накоплений, организовывать медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц.

В документе также отмечается, что Фонд не может быть признан банкротом. Управлять организацией будет председатель и правление – всего 35 человек. Проводить заседания они будут не реже одного раза в три месяца. Причем члены правления фонда будут действовать на безвозмездной основе. Назначать председателя структуры будет правительство.

А предельную численность штата структуры и размер зарплаты сотрудников будет определять правительство России.

Подведомственные Фонду учреждения, включая реабилитационные центры, создадут в форме федеральных государственных бюджетных учреждений.

В указе президента подчеркивается, что при преобразованиях «недопустимы» увольнения или сокращения сотрудников Пенсионного фонда и Фонда социального страхования – всем им должно найтись место в новой структуре. В Минтруда заявили, что оставшиеся от слияния ПФР и ФСС деньги пойдут на повышение пенсий Оптимизация расходов на содержание аппарата, а также движимого и недвижимого имущества после объединения... 08 июня 15:34

Кроме того, работникам организации дадут право на медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение, единовременные субсидии и приобретение жилья, на прием в государственные учреждения высшего образования и единовременные выплаты при рождении ребенка.

Средства Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования, их земельные участки будут закреплены за новой структурой. В течение 2023 года Фонд пенсионного и социального страхования сможет использовать бланки, штампы, печати и электронные подписи своих предшественников.

Указ президента России вступает в силу со дня его опубликования.

Упрощение бюрократии

Согласно информации РИА «Новости», в правительстве ранее отмечали, что объединение функций ПФР и ФСС ускорит получение социальных услуг и сделает этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.

А сама реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство может централизованно управлять всеми социальными выплатами. Голикова рассказала о судьбе «дворцов» ПФР после объединения с ФСС Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что административные здания Пенсионного фонда России (ПФР) после его... 06 июня 18:20

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что благодаря реформе вырастут объемы социальной поддержки и упростится бюрократия.

«Данное объединение поможет сохранить все клиентские службы и избавить работодателя от бюрократии, так как будет единый тариф и будет единый платеж один раз. Самое основное, что смогут выиграть наши граждане, касается системы социального страхования. Размер больничных начнет постепенно расти. Пособия по уходу за ребенком и пособия по беременности и родам до 2025 года вырастет в полтора раза. Освободятся здания, помещения, они будут использоваться по социальному назначению. Откроется бюро медико-социально экспертизы, откроется дополнительный центр для лиц предпенсионного, пенсионного возрастов», — рассказал депутат.

Согласно сообщению Минтруда, средства, которые освободятся после оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества после объединения, пойдут на повышение пенсий.

Кроме того, будет введен единый тариф страховых взносов в фонд: основной составит 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% сверх базы; льготные тарифы будут составлять 15%, 7,6% и 0%.

Предполагается, что благодаря этому к 2025 году максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 57,4 тысяч рублей (с 37,9 тысяч). Максимальная выплата по беременности за 140 дней составит 660,9 тысяч рублей (вместо 435,9). А потолок пособия по временной нетрудоспособности составит 143,5 тысяч вместо нынешних 94,7.