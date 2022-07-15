«Пытались рассчитаться даже золотыми зубами». Как уличные ярмарки выкачивают миллионы на китайском ширпотребе

Практически каждый россиянин сталкивался с распродажами верхней одежды, гастролирующими по разным городам нашей страны и исчезающими спустя несколько месяцев после открытия. Бывший сотрудник организаций-распродаж верхней одежды рассказал «Газете.Ru», какие схемы используют продавцы для того, чтобы вытянуть из покупателей как можно больше денег, как пожилые женщины покупают ширпотреб на 200. руб., сколько может заработать распродажник за один день и почему ради этого стажеры готовы ползать гуськом на камеру и кататься в метро нагишом.

«Далеко от 90-х не ушли

Схема «распродаж-однодневок» зародилась еще в 90-е годы. Тогда, как рассказал организатор ярмарок-гастролеров Артемий (имя изменено), китайские товары активно захватили рынок и по стране начали распространяться различные распродажи, а скидки буквально сводили с ума неподготовленного российского покупателя.

Однако красивые шарики, яркие вывески с надписями «Ликвидация товарного остатка известного бренда» на самом деле много лет используются лишь как реальный способ заработать большие деньги на дешевом китайском товаре.

«Изначально организаторы таких распродаж находили реальные брендовые бутики, которые в действительности банкротились, и проводили распродажи под видом ликвидации их товара с огромными скидками. По факту это, конечно, был не брендовый товар из этих бутиков, но многие не могут отличить подделку, поскольку плохо разбираются в качестве», — пояснил он.

Сегодня распродажи верхней одежды работают по той же схеме. По словам собеседника, сотрудники таких организаций «ничем не брезгуют и далеко от 90-х не ушли». А большая часть распродаж-однодневок закупается на базе в Люблине, куда одежда поступает напрямую из Китая.

«Какая-нибудь кожаная куртка, дубленка или пальто на рынке в Люблине стоит в районе 3-5 тыс. руб. Продажники могут выставить ее и за 30, и за 120 тыс., поставив при этом якобы старый ценник до полумиллиона рублей. И людей такие цифры не смущают», — рассказал собеседник.

«Левые» ИП-однодневки

Распродажи верхней одежды занимаются не просто реализацией товара — они «продают человеку эмоции», уверен Артемий. Для того, чтобы заставить человека купить на последние деньги то, что ему не нужно, создатели бизнеса разработали целую систему. Все начинается с открытия юридического лица.

Так, для того, чтобы зарегистрировать ИП, организаторы распродаж находят «левых» людей, которые только де-юре становятся собственниками магазинов. Таких граждан ищет либо специальная компания, либо сами сотрудники предлагают выступить юрлицом своим знакомым и даже случайным прохожим.

«Есть компания, которая занимается поиском людей для открытия ИП, их могут искать также через знакомых, да и просто среди людей, которых встречают на улице. Распродажники дают им 15 тыс. руб., за то что те оформляют юрлицо.

Три месяца они это ИП «качают». Почему «качают»? Распродажники называют это не работой, не продажами, а «качанием». Есть даже фраза «[поиметь] тот или иной район»», — пояснил он.

Практически каждое ИП, открытое для таких целей, работает не больше трех месяцев. Таким образом продавцы избегают необходимости отвечать на жалобы покупателей и возвращать им деньги за возврат товара.

«Все делается технично. Желающего вернуть товар, если он вдруг успел прийти до того, как распродажа уедет, сажают за стол и дают ему написать заявление на возврат. Сотрудники обещают человеку, что после рассмотрения обращения в офисе деньги вернут на указанные им реквизиты. По факту никто и ничего им уже не вернет. Пока жалоба дойдет до «офиса», ИП меняется», — рассказал мужчина.

Более того, организаторы перевозных распродаж не стесняются возвращаться на то же самое место от имени уже другой организации.

«Приходят люди, говорят: «Верните деньги, мы же у вас эти вещи покупали». На что любой сотрудник им ответит: «У кого это «у меня»? Предъявите чек». Когда покупатель достает чек, ему говорят: «Так у вас же ИП на Сидорова, а у нас на Иванова. До свидания!» И полиция ничего с этим сделать не может», — объяснил он.

Подготовка сотрудников

Каждый сотрудник магазина-распродаж проходит обязательное обучение. Такие организации берут граждан с 18 лет, при этом никакого образования и навыков не требуется. В системе распродаж каждый человек занимает свою нишу.

«Есть несколько ступеней: владелец бизнеса, лидер, инструктор, «боевая единица» и стажер («пол-единицы»). Каждый день после работы сотрудники распродаж собираются в своих офисах и обсуждают, почему, например, продажи выдались не очень успешными», — пояснил он.

Только что пришедшего в организацию сотрудника сначала ставят на улицу на рупор — делается это с целью вывести человека из «зоны комфорта». Причем это, вероятно, самый безобидный способ раскрепостить новоявленного сотрудника.

«Бывает, что когда приходит стажер (мужчина или женщина, неважно), он сидит на вечернем собрании в одном нижнем белье. К нему может подойти владелец бизнеса и сказать: «Ну что, нищеброды вонючие, пришли стать миллионерами?» Мотивация всех сотрудников связана с желанием стать миллионерами, как их лидеры», — отметил Артемий.

При этом любой распродажник — довольно суеверный человек. Сотрудники таких компаний верят, что если они трудятся в поте лица, то «вселенная» их обязательно вознаградит.

«Каждый по-своему верит в то, что его ждет успех, если он будет трудиться. Есть такие распродажи, на которых сотрудники не садятся, не едят и не курят: вода, туалет и «погнали». Продаж нет — отжимаются, прыгают. Если за день работник совсем ничего не продал, он выходит и на камеру ходит гуськом. И они считают, если они трудятся, то так отдают свою «энергию», и «вселенная» их вознаградит. Все поголовно в это верят», — поделился собеседник.

Иногда желание людей выйти из «зоны комфорта» и стать богатыми доходят до абсурда. Для раскрепощения сотрудников есть специальные упражнения или, как их называют сами распродажники, «растяжки».

«Есть такая растяжка — «Терминатор». Человек заходит в очках в Макдоналдс без трусов, подходит к кассиру и просит его отдать ему свою одежду. Также в интернете много видео, на которых голые ребята ездят в метро, девушки водят на привязи парней в садомаза-костюмах с кляпами во рту. Вы не поверите, но эти люди не сумасшедшие. Они — распродажники», — уверяет Артемий.

Сколько получают организаторы распродаж

Одна организация по распродажам и ярмаркам зарабатывает в сезон 150-200 тыс. чистой прибыли в день. При этом 30% идет на команду, а также у каждого сотрудника есть личный процент. У работников нет определенного оклада, все зависит от объема их продаж.

«Работая инструктором, я зарабатывал 30 тыс. в день. Владельцы бизнеса не жадничают, поскольку от того, сколько получают сотрудники, зависят сами продажи. Людей нужно постоянно мотивировать, поскольку если мотивации у них не будет, то и собственник не получит ничего», — убеждает собеседник.

Однако даже при таких немалых доходах сотрудники магазинов-однодневок говорят: «Мы не впариваем людям товар, мы не продаем говно, мы человеку дарим эмоции». Человек попадает в ситуацию, где он теряется и впадает в своего рода гипноз:

«Консультанты кидают в покупателя куртки, дубленки, шубы для «деда, бабки, жучки и внучки», и человек настолько увлечен процессом, что будто в экстазе кричит «Мое, мое, давайте все». Потом он набирает товара на 200 тыс., а придя домой, осознает, что купил два пакета ширпотреба».

Более всего риску быть обманутыми подвержены пожилые женщины.

«В зоне риска покупатели 50+. Это пожилые женщины, бабушки. И все говорят: откуда у бабушки 30 или 150 тысяч? Но деньги у пенсионеров есть. У нас бабушки буквально из носка доставали десятки тысяч и отдавали их за очередную шубу. Некоторые пытались рассчитаться даже золотыми зубами», — вспоминает он.

Наиболее показательной является фраза, которой обмениваются сотрудники, когда продажи по каким-то причинам не идут. Например, в чатах распродажников можно часто встретить фразу «Дайте бабку», что означает, что нужно делать упор на пожилых покупательниц.

Мужчина посоветовал гражданам подходить серьезнее к выбору магазина при покупке самых разных товаров, поскольку подобные схемы работают не только для продаж верхней одежды.

«Ходите в проверенные магазины, которые существуют уже на протяжении нескольких лет. Лучше один раз переплатить, чем купить то, что своих денег не стоит», — уверен Артемий.

Кроме этого, он предостерег молодых людей от опасности «легкого» заработка.

«Никогда никому не давайте свои личные данные, даже если у вас есть ИП или ООО. Не верьте людям, которые предлагают вам возглавить бизнес, в котором вам не придется ничего делать».

«Газета.Ru» ознакомилась с аудио- и видеоматериалами, подтверждающими слова собеседника, однако не публикует их в целях сохранения анонимности личности источника.