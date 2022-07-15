Путин наградил Лепса и Соловьева. Чем они проявили себя во время спецоперации

Президент Владимир Путин отметил заслуги певца Григория Лепса «в развитии эстрадного искусства» и присвоил ему звание народного артиста. Президент также вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущему Владимиру Соловьеву «за большие заслуги в формировании позитивного образа России». Как награжденные проявили себя во время военной спецоперации — в материале «Газеты.Ru».

Лепс на фронте

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста певцу Григорию Лепсу. Путин присвоил Григорию Лепсу звание народного артиста Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста 59-летнему эстрадному певцу Григорию Лепсу... 15 июля 18:41

«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание «Народный артист РФ» Лепсверидзе Григорию Викторовичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — говорится в указе президента.

Артист удостоился звания накануне юбилея: 16 июля ему исполнится 60 лет. Его первый альбом «Храни Вас Бог» вышел в 1995 году.

В мае Лепс посетил Донбасс, чтобы поддержать участников военной операции. Певец говорил, что захотел приехать, чтобы отвлечь российских военнослужащих от тяжелых будней.

«Пройдем в госпитали, проведаем ребят, раненых детей, раненых бойцов… Пожелаем им счастья, подарим пластинок, раздадим денег», — рассказывал артист.

Певец также приезжал в военный клинический госпиталь, в котором военные проходят лечение и реабилитацию. Тогда он пообщался с военнослужащими, пожелал им выздоровления и подарил каждому диски со своими песнями и автографом.

В 2011 году Лепс получил звание заслуженного артиста РФ. С 2015 года Лепс — народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий World Music Awards, «Песня года» и «Золотой граммофон».

В 2017 году Лепс получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии культуры и вклад в проведение творческих и гуманитарных мероприятий. Тогда же он удостоился медали «Участнику военной операции в Сирии».

Соловьев в эфире

Также Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущему общественно-политических программ на государственном телевидении Владимиру Соловьеву. «Шах и мат от губернатора»: Соловьев обиделся на карикатуру со своей отрубленной головой Телеведущий Владимир Соловьев резко отреагировал на публикацию «ВКонтакте» мэра Первоуральска Игоря... 07 июня 14:53

Отмечается, что награды Соловьев удостоился «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях».

Он ведет программы на канале «Россия 1», в частности, ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Кроме того, у телеведущего есть канал «Соловьев LIVE» на RuTube. С начала военной операции эфирное время Соловьева выросло. Так, в конце февраля сообщалось, что телеканал «Россия» увеличит время эфира программ Соловьева и «60 минут».

Телеведущий активно поддерживает военных в ходе операции на Украине. Так, на канале «Соловьев LIVE» 23 июня проходил марафон «За нами Правда! Все для Победы!» по сбору средств на помощь военным.

«Если вы хотите почувствовать сопричастность – не забудьте перечислить ваши деньги, это деньги на правильные цели. Они пойдут на закупку всего необходимого для ребят из Донецкой, Луганской народных республик», — отмечал Соловьев. Марафон собрал 67 млн 85 тыс. рублей.

Соловьев также приезжал в Мариуполь и встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Евросоюз ввел санкции против Соловьева в день начала военной операции, 24 февраля. В Брюсселе объяснили свое решение тем, что журналист «известен своим крайне враждебным отношением к Украине» и «несет ответственность за поддержку действий и политики, подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Неизвестные попытались сжечь виллу Соловьева в Италии В Италии неизвестные подожгли виллу российского телеведущего Владимира Соловьева. Власти Италии уточнили... 06 апреля 18:31

В марте к санкциям против телеведущего присоединились Великобритания и Канада. Рестрикции подразумевали заморозку денежных и имущественных активов. Госбюро расследований Украины 14 марта объявило Соловьева в международный розыск. Его подозревают «в публичных призывах изменить госграницу Украины».

Итальянские власти после начала кризиса на Украине арестовали две виллы Соловьева на озере Комо стоимостью не менее €8 млн. 6 апреля неизвестные напали на виллу телеведущего в Ловено-ди-Менаджо. Позднее пострадал и второй итальянский дом Соловьева в Пьянелло-дель-Ларио. Его разрисовали надписями против российской военной операции.

Сам Соловьев говорил, что купил недвижимость в Италии на честно заработанные деньги.

«Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много», — заявил Соловьев.

Он также сказал, что не видит связи между патриотизмом и владением недвижимостью за рубежом.

«Патриотизм — это не подписка о невыезде», — указал ведущий.

Соловьев также рассказал, что решать проблему ареста его домов в Италии будут его адвокаты.