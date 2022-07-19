Вклад в будущее: как курортный сбор помогает благоустраивать места отдыха на Ставрополье

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Туристический налог

Курортный сбор – своеобразный туристический налог, который платят отдыхающие за пользование курортной инфраструктурой. В Ставропольском крае эксперимент по взиманию такого вида сборов стартовал в 2018 году в городах-курортах Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске и продлится до конца текущего года, но уже сейчас можно говорить об очевидных достижениях программы.

За время ее действия в краевой бюджет поступили 1 011,5 млн рублей, из них 107,1 млн рублей - в январе-мае текущего года. Важно понимать, что все поступающие курортные сборы направляются на благоустройство мест отдыха, ни для каких других целей туристический налог использован быть не может.

Благодаря курортному сбору преобразились парки и скверы, были обновлены объекты культурного наследия и знаковые достопримечательности городов – всего более 70 объектов, в том числе 23 точки притяжения. Останавливаться на достигнутом власти региона не намерены – работы, позволяющие изменить к лучшему образ Кавказских Минеральных Вод и сделать их еще более привлекательными для туристов, идут полным ходом.

Как сообщает краевая администрация, значительное улучшение условий отдыха и проживания отмечают не только приезжие, но и местные жители, что позволяет говорить о комплексном положительном эффекте от курортного сбора, позволяющего сделать лучше жизнь множества россиян.